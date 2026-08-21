Hayden Panettiere, emerge un doloroso retroscena sugli ultimi mesi: il regista racconta cosa stava accadendo

Pubblicazione: 21 agosto alle 08:30

La morte di Hayden Panettiere, avvenuta domenica scorsa all'età di soli 36 anni, ha lasciato Hollywood sotto shock. Ora emergono dettagli inquietanti sugli ultimi mesi di vita dell'attrice, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in Heroes e nella saga di Scream. A parlare è Griff Furst, regista di "A Breed Apart", uno degli ultimi film completati da Panettiere nel 2025, che ha rivelato come il team dell'attrice avesse pianificato un intervento mai realizzato.

In un video pubblicato sul suo account Instagram,ha confermato di essere stato contattato per partecipare all'iniziativa. "Quando abbiamo finito le riprese, sono rimasto in contatto con il suo team. Alla fine si è deciso che avrebbe potuto aver bisogno di un intervento e mi hanno chiesto di partecipare. Ho detto di sì, ma quell'intervento non è mai avvenuto, almeno per quanto ne so io",, sottolineando di non essere stato lui a guidare l'organizzazione e che non sarebbe stato appropriato.

La testimonianza di Furst getta una luce drammatica sulle condizioni in cui sembrava versare Panettiere negli ultimi tempi. Il regista ha parlato apertamente di ciò che ha osservato sul set: "Qualcuno che lottava per rimanere sobrio e che meritava persone migliori intorno rispetto a quelle che ho visto". Parole pesanti, che lasciano intendere un ambiente non sufficientemente protettivo per un'attrice che aveva già dichiarato pubblicamente, nella sua autobiografia, di combattere contro la dipendenza.

Ma Furst ha voluto inserire la tragedia di Panettiere in un contesto più ampio, quello dello sfruttamento dei bambini attori.

"Questa non è solo la storia di Hayden. Sono cresciuto sui set cinematografici e conosco molto bene tanti attori bambini. So cosa significhi crescere davanti a una telecamera prima di essere abbastanza grandi per dare il proprio consenso. Hayden ha iniziato a recitare quando aveva 11 mesi, perciò facevo il tifo affinché sconfiggesse la dipendenza di cui parlava apertamente". Griff Furst

Il corpo diè stato trovato privo di sensi, nella Carolina del Sud. La polizia ha dichiarato che non ci sono segni evidenti di circostanze sospette, ma le indagini sono ancora in corso. Laè stata coinvolta nell'inchiesta, e secondo quanto riportato da People, nell'audio delle comunicazioni radio dei soccorritori si possono sentire riferimenti a "arresto cardiaco". La causa ufficiale della morte

Furst ha poi lanciato un'accusa diretta all'industria cinematografica:

"Hollywood ha una storia estremamente triste di stelle che non ricevono l'aiuto che meritano. La nostra industria non ha una soluzione per questo problema, quindi le nostre osservazioni vengono scritte e finite in un rapporto di produzione. Poi, un anno dopo, ti ritrovi semplicemente a leggere la notizia". - Griff Furst

Il regista ha voluto chiudere il suo messaggio con un pensiero personale: "Sono stato molto fortunato a lavorare con Hayden. Vorrei che fosse ancora qui". Una frase semplice ma sentita, che riassume il senso di impotenza e rimpianto di chi ha visto da vicino una lotta perduta contro demoni troppo grandi. Comunque la carriera di Hayden Panettiere era iniziata quando era poco più che neonata, con apparizioni in spot pubblicitari e piccoli ruoli televisivi.

Hayden Panettiere, fonte: YouTube

La fama vera arrivò con la serie Heroes, dove interpretava la cheerleader indistruttibile Claire Bennet, personaggio che l'aveva resa un'icona per un'intera generazione. Aveva poi consolidato la sua presenza nel cinema horror con ruoli nella saga di Scream, dimostrando versatilità e talento. Ma dietro il successo si nascondeva una fragilità che l'attrice stessa aveva deciso di non nascondere.

Nella sua autobiografia aveva parlato apertamente delle sue battaglie personali, della pressione costante, della difficoltà di essere cresciuta sotto i riflettori. Un tentativo di fare i conti con un passato complicato, di riappropriarsi della propria vita. Un tentativo che, evidentemente, non è bastato. La testimonianza di Furst solleva domande scomode su chi aveva la responsabilità di proteggere Panettiere, su quali segnali siano stati ignorati, su quante opportunità di intervento siano state sprecate.

La testimonianza di Furst aggiunge quindi un nuovo elemento al racconto degli ultimi mesi di Hayden Panettiere, ma molte domande restano ancora senza risposta. Le indagini sulla morte dell’attrice sono ancora in corso e bisognerà attendere gli esiti ufficiali per capire cosa sia realmente accaduto. Nel frattempo, le parole del regista riportano l’attenzione soprattutto su una richiesta d’aiuto che, secondo il suo racconto, era stata presa in considerazione ma non si è mai concretizzata.