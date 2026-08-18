Hayden Panettiere, emergono nuovi dettagli sulla morte: cosa è stato trovato nel suo appartamento

Pubblicazione: 18 agosto alle 08:00

La morte di Hayden Panettiere, avvenuta domenica pomeriggio nel suo appartamento di Greenville, South Carolina, sta emergendo in tutta la sua complessità attraverso i dettagli che stanno venendo alla luce. L'attrice, conosciuta per i suoi ruoli in "Heroes" e "Nashville", è stata dichiarata morta sulla scena alle 14:32, dopo che i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori si sono rivelati vani. Al momento della stesura di questo articolo non sono ancora note le cause della morte, ma stanno iniziando ad emergere in rete le prime informazioni che offrono dei dettagli aggiuntivi su questa tragedia.

Secondo quanto ricostruito da, all'interno dell'appartamento è stato trovato del, un farmaco utilizzato per contrastare gli effetti che portano alla morte per uso. Il dispositivo nasale per la somministrazione del farmaco è statoun dettaglio che solleva interrogativi sulle circostanze che hanno preceduto l'arrivo dei soccorsi. Il Narcan, il cui, viene comunemente utilizzato dai primi soccorritori e dai familiari di persone che assumono troppe sostanze stupefacenti, per invertire rapidamente gli effetti potenzialmente letali degli oppioidi.

La sua presenza sulla scena suggerisce che qualcuno abbia tentato di intervenire prima dell'arrivo delle ambulanze, anche se non è chiaro chi abbia ricevuto la dose del farmaco. La chiamata iniziale al 911 parlava di una donna in arresto cardiaco, e durante le comunicazioni radio tra i soccorritori e la centrale operativa sono emerse menzioni di una possibile morte per uso eccessivo di sostanze stupefacenti e di manovre di rianimazione cardiopolmonare in corso. Sul posto è stata utilizzata anche epinefrina, comunemente nota come adrenalina, un farmaco standard nelle procedure di rianimazione per pazienti in arresto cardiaco.

Hayden Panettiere, fonte: NBC

Un elemento che complica ulteriormente la ricostruzione è la presenza di due ambulanze sulla scena, un fatto insolito che potrebbe indicare la necessità di assistere due persone diverse in condizioni critiche all'interno dell'appartamento. Nonostante ciò, nessuno è stato trasportato in ospedale, poiché Hayden è stata dichiarata morta sul posto. Nell'appartamento con l'attrice viveva Brian Hickerson, il suo compagno con cui aveva una relazione intermittente da anni.

, originario della zona di Greenville, non è stato raggiungibile per commenti dopo. In un'intervista rilasciata a TMZ lo scorso maggio, l'uomo aveva parlato apertamente del loro rapporto, ammettendo che probabilmentee dicendo di volerla vedere prosperare. La relazione tra i due era stata caratterizzata da alti e bassi, conche in passato era stato arrestato per. Nonostante le difficoltà, i due avevanonel corso degli anni.

Nelle settimane precedenti alla sua morte, Hayden era stata vista utilizzare delle stampelle, attribuendo il problema a dolori alla schiena. Il suo ultimo post su Instagram era una fotografia scattata quindici anni prima, un'immagine del passato che ora assume una valenza ancora più malinconica. In interviste recenti, l'attrice aveva parlato della figlia Kaya, avuta dall'ex compagno e pugile Wladimir Klitschko, e aveva espresso la convinzione di avere "ancora molto da vivere". La carriera di Hayden Panettiere era iniziata quando era ancora bambina, con ruoli in soap opera e film, per poi esplodere con il personaggio di Claire Bennet in "Heroes", la cheerleader dalle capacità rigenerative che era diventata un'icona della serie.

Successivamente aveva interpretato Juliette Barnes in "Nashville", un ruolo che le aveva permesso di mostrare anche il suo talento musicale. La comunità di Greenville e i fan in tutto il mondo stanno ancora cercando di elaborare la perdita improvvisa di un'attrice che aveva segnato la cultura televisiva degli anni Duemila. In tutto questo, le autorità locali stanno continuando le indagini per determinare le cause esatte del decesso, mentre i dettagli che emergono dipingono il quadro di una tragedia che ha colto tutti di sorpresa.