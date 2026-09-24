Heart of the Beast è già un successo: ha uno dei punteggi più alti su Rotten Tomatoes

Pubblicazione: 24 settembre alle 09:40

Heart of the Beast sta per sbarcare nelle sale cinematografiche italiane e lo fa con un biglietto da visita che lascia poco spazio ai dubbi: un clamoroso 96% su Rotten Tomatoes che rappresenta non solo il miglior risultato della carriera del regista David Ayer, ma uno dei punteggi più alti dell'anno. Un traguardo che sa di rivincita per un cineasta spesso divisivo, capace di grandi intuizioni ma anche di scivoloni clamorosi.

Heart of the beast - Paramount Pictures

La pellicola,, riunisce Brad Pitt e David Ayer a dodici anni di distanza da Fury, il war-movie del 2014 che aveva ottenutoMa stavolta i numeri parlano dioltre, il film ha registrato anche 70 su Metacritic, superando persino End of Watch, fino ad oggi considerato il lavoro più acclamato del regista con l'85% di gradimento.

Le recensioni apparse dopo la caduta dell'embargo martedì scorso sono unanimi nel lodare il legame tra i due protagonisti. Uber, il pastore tedesco protagonista, sta rubando la scena a tutti, Brad Pitt compreso. I critici parlano di una performance canina straordinaria, capace di trasmettere emozioni complesse e di costruire una chimica autentica con l'attore premio Oscar. David Ayer sta ricevendo finalmente i riconoscimenti che la sua carriera altalenante sembrava aver messo in discussione. La critica parla di una regia "sicura" ed "efficace", capace di gestire con maestria le sequenze d'azione e i momenti più intimisti senza mai perdere il controllo del ritmo. Per molti, questo è il suo miglior lavoro dai tempi di Fury, se non il migliore in assoluto.

Heart of the Beast potrebbe rappresentare una svolta nella percezione di David Ayer come regista. Dopo anni di alti e bassi, di progetti compromessi e polemiche, questo film segna forse la sua maturità artistica: la capacità di raccontare una storia semplice con maestria, senza cedere alla tentazione di strafare. La natura selvaggia dell'Alaska diventa metafora di una lotta primordiale, quella tra l'istinto di sopravvivenza e la necessità di connessione, tra la solitudine e il bisogno dell'altro.

Heart of the beast - Paramount Pictures

Resta da vedere se il 96% su Rotten Tomatoes si tradurràFury aveva incassato oltre 200 milioni di dollari nel mondo partendo da recensioni meno entusiastiche. Heart of the Beastche ha sempre dimostrato di funzionare con ogni tipo di pubblico, oltre alla presenza di una grande star come Brad Pitt.

Quest'ultimo ha dichiarato che lavorare con il compagno canino Uber è stata "un'esperienza commovente", e questa autenticità emotiva traspare evidentemente dallo schermo. Non è propaganda, non è sentimentalismo di maniera: è il racconto onesto di due esseri viventi che si salvano a vicenda, in tutti i sensi possibili. E forse è proprio questa verità di fondo a rendere Heart of the Beast qualcosa di più di un semplice film d'avventura.