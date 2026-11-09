Heated Rivalry, una terza stagione e un film dopo la seconda? Le ultime novità nascondono una sorpresa
Heated Rivalry potrebbe avere una terza stagione e un film natalizio. Le riprese sarebbero già in corso, ma ci sarà una sorpresa sui protagonisti.
Due stagioni girate contemporaneamente, un film destinato al cinema e una sorpresa che potrebbe cambiare completamente i protagonisti della storia. Heated Rivalry si prepara a espandere il proprio universo narrativo ben oltre la seconda stagione, già annunciata ufficialmente e attesa nel 2027. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, infatti, la popolare serie romantica ambientata nel mondo dell'hockey avrebbe già avviato anche la produzione di una terza stagione, mentre sarebbe in preparazione un lungometraggio speciale.
Entrambe le stagioni dovrebbero essere composte da sei episodi, mantenendo quindi la struttura narrativa adottata per la prima. Secondo le fonti citate da Deadline, le riprese potrebbero terminare tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2026. Una circostanza che sembra finalmente spiegare un episodio diventato virale durante l'estate. Lo scorso agosto, infatti, Dylan Walsh, interprete di Tom Hollander, il padre di Shane, aveva parlato pubblicamente di una lavorazione composta da dodici episodi. Le sue dichiarazioni avevano immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati, convinti che la seconda stagione sarebbe stata più lunga della precedente.
La situazione aveva assunto contorni ancora più curiosi quando l'attore aveva annunciato di voler prendere una pausa dai social, spiegando che un video diventato virale gli aveva provocato qualche problema. Adesso quelle dodici puntate potrebbero avere una spiegazione completamente diversa: Walsh non si sarebbe riferito a una seconda stagione più lunga, ma a due stagioni realizzate una dopo l'altra. Naturalmente, è importante distinguere le anticipazioni dalle conferme ufficiali. Crave, la piattaforma canadese responsabile della produzione, non ha ancora annunciato pubblicamente il rinnovo per una terza stagione, né ha confermato l'esistenza del lungometraggio.
Secondo le indiscrezioni, i protagonisti del lungometraggio sarebbero Scott Hunter e Kip Grady, interpretati rispettivamente da François Arnaud e Robbie G.K. Scott, uno dei giocatori più importanti della lega di hockey, ha avuto un ruolo fondamentale nella prima stagione, soprattutto per il modo in cui la sua vicenda sentimentale ha contribuito ad affrontare il tema della visibilità delle relazioni omosessuali nel mondo dello sport professionistico. La storia d'amore con Kip, un giovane che lavora in un locale, ha conquistato una parte importante del pubblico, diventando uno degli elementi più apprezzati della serie.
Il film potrebbe quindi concentrarsi sulla vita dei due personaggi dopo gli avvenimenti della prima stagione, approfondendo il loro rapporto attraverso una storia ambientata durante le festività natalizie. Un'ipotesi particolarmente interessante considerando che Rachel Reid, autrice dei romanzi dai quali è tratta la serie, ha scritto anche un racconto intitolato Merry Christmas, Scott and Kip!, dedicato proprio al primo Natale della coppia dopo aver iniziato a vivere apertamente la propria relazione. Non è stato però confermato che il lungometraggio adatterà direttamente quel racconto. La sorpresa più grande riguarda invece l'eventuale assenza di Shane Hollander e Ilya Rozanov.
Heated Rivalry, creata da Jacob Tierney e tratta dalla saga letteraria Game Changers di Rachel Reid, racconta la relazione tra due giocatori professionisti di hockey, rivali sul ghiaccio ma legati da un sentimento che cercano inizialmente di mantenere segreto. La storia di Shane Hollander, interpretato da Hudson Williams, e Ilya Rozanov, interpretato da Connor Storrie, ha conquistato rapidamente un pubblico internazionale, trasformando la serie in uno dei fenomeni televisivi più discussi degli ultimi mesi. A contribuire alla popolarità del progetto sono stati soprattutto il rapporto tra i protagonisti, la componente romantica e la rappresentazione delle difficoltà affrontate da due sportivi che cercano di conciliare carriera e vita sentimentale.
La seconda stagione è già ufficialmente in lavorazione dal 17 agosto 2026, con un debutto previsto nella primavera 2027, indicativamente ad aprile. In Italia i nuovi episodi arriveranno su HBO Max, che distribuisce anche la prima stagione. Il prossimo capitolo continuerà a concentrarsi su Shane e Ilya, adattando principalmente The Long Game, il sesto romanzo della saga letteraria. Si tratta di una scelta narrativa importante, perché la produzione ha deciso di non seguire rigidamente l'ordine dei libri, preferendo approfondire immediatamente la storia della coppia principale.
A loro si aggiungeranno Edvin Ryding, conosciuto per Young Royals, Emily Hampshire, Daniel Diemer e Shaheen Jafargholi, mentre Milla Jovovich interpreterà la dottoressa Galina Molchalina. Un ampliamento del cast che dimostra la volontà di sviluppare nuove storie senza rinunciare al legame tra Shane e Ilya. Ma quando potrebbe arrivare la terza stagione di Heated Rivalry? Al momento non esiste una finestra di uscita ufficiale. Se le informazioni sulla produzione contemporanea delle due stagioni dovessero essere confermate, i nuovi episodi potrebbero arrivare dopo la seconda senza richiedere un altro lungo periodo di riprese. Il progetto cinematografico, invece, avrebbe già un obiettivo più preciso: dicembre 2027, in concomitanza con le festività natalizie.
Per il momento, quindi, soltanto la seconda stagione di Heated Rivalry è ufficialmente confermata, mentre la terza e il film rappresentano anticipazioni giornalistiche ancora in attesa di un annuncio. Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, tuttavia, il successo della serie sarebbe destinato a trasformarsi in qualcosa di molto più grande: un universo narrativo capace di raccontare diverse storie d'amore, passando dalla televisione al cinema e dando finalmente maggiore spazio anche ai personaggi secondari. E per i fan di Shane e Ilya, l'attesa della seconda stagione potrebbe essere soltanto l'inizio.