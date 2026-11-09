Heated Rivalry, una terza stagione e un film dopo la seconda? Le ultime novità nascondono una sorpresa

Pubblicazione: 09 novembre alle 09:00

Due stagioni girate contemporaneamente, un film destinato al cinema e una sorpresa che potrebbe cambiare completamente i protagonisti della storia. Heated Rivalry si prepara a espandere il proprio universo narrativo ben oltre la seconda stagione, già annunciata ufficialmente e attesa nel 2027. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, infatti, la popolare serie romantica ambientata nel mondo dell'hockey avrebbe già avviato anche la produzione di una terza stagione, mentre sarebbe in preparazione un lungometraggio speciale.

A rivelarlo è stato Deadline, che ha anticipato i progetti ancora segreti legati al successo della. E proprio il film potrebbe riservare la sorpresa più grande: i due attori che hanno conquistato il pubblico potrebbero non comparire affatto nella nuova storia. La notizia è arrivata il 7 novembre 2026, quando la testata americana ha rivelato che le riprese della seconda e dellasarebbero attualmente in corso in Canada. Una scelta produttiva particolarmente interessante, perché permetterebbe di, riducendo i tempi di attesa tra un capitolo e l'altro.

Entrambe le stagioni dovrebbero essere composte da sei episodi, mantenendo quindi la struttura narrativa adottata per la prima. Secondo le fonti citate da Deadline, le riprese potrebbero terminare tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2026. Una circostanza che sembra finalmente spiegare un episodio diventato virale durante l'estate. Lo scorso agosto, infatti, Dylan Walsh, interprete di Tom Hollander, il padre di Shane, aveva parlato pubblicamente di una lavorazione composta da dodici episodi. Le sue dichiarazioni avevano immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati, convinti che la seconda stagione sarebbe stata più lunga della precedente.

Heated Rivalry, fonte: HBO

La situazione aveva assunto contorni ancora più curiosi quando l'attore aveva annunciato di voler prendere una pausa dai social, spiegando che un video diventato virale gli aveva provocato qualche problema. Adesso quelle dodici puntate potrebbero avere una spiegazione completamente diversa: Walsh non si sarebbe riferito a una seconda stagione più lunga, ma a due stagioni realizzate una dopo l'altra. Naturalmente, è importante distinguere le anticipazioni dalle conferme ufficiali. Crave, la piattaforma canadese responsabile della produzione, non ha ancora annunciato pubblicamente il rinnovo per una terza stagione, né ha confermato l'esistenza del lungometraggio.

Le informazioni diffuse da Deadline provengono da fonti vicine alla produzione e dovranno quindi essere accompagnate da una comunicazione ufficiale. Ma c'è un altro elemento che rende la situazione particolarmente interessante. Oltre ai nuovi episodi televisivi, sarebbe infatti in preparazione, con riprese previste per dicembre 2026. Non si tratterebbe però di un, bensì di uno speciale natalizio dedicato a un'altra coppia già conosciuta nella prima stagione.

Secondo le indiscrezioni, i protagonisti del lungometraggio sarebbero Scott Hunter e Kip Grady, interpretati rispettivamente da François Arnaud e Robbie G.K. Scott, uno dei giocatori più importanti della lega di hockey, ha avuto un ruolo fondamentale nella prima stagione, soprattutto per il modo in cui la sua vicenda sentimentale ha contribuito ad affrontare il tema della visibilità delle relazioni omosessuali nel mondo dello sport professionistico. La storia d'amore con Kip, un giovane che lavora in un locale, ha conquistato una parte importante del pubblico, diventando uno degli elementi più apprezzati della serie.

Heated Rivalry, fonte: HBO

Il film potrebbe quindi concentrarsi sulla vita dei due personaggi dopo gli avvenimenti della prima stagione, approfondendo il loro rapporto attraverso una storia ambientata durante le festività natalizie. Un'ipotesi particolarmente interessante considerando che Rachel Reid, autrice dei romanzi dai quali è tratta la serie, ha scritto anche un racconto intitolato Merry Christmas, Scott and Kip!, dedicato proprio al primo Natale della coppia dopo aver iniziato a vivere apertamente la propria relazione. Non è stato però confermato che il lungometraggio adatterà direttamente quel racconto. La sorpresa più grande riguarda invece l'eventuale assenza di Shane Hollander e Ilya Rozanov.

Secondo Deadline, Hnon sarebbero previsti nel cast del film, che dovrebbe dare spazio soprattutto a, con la possibile partecipazione di altri personaggi secondari. Una scelta che permetterebbe alla produzione di ampliare l'universo narrativo senza interrompere la storia principale, mantenendo al centro delle stagioni televisive il rapporto tra. Il lungometraggio sarebbe inoltre destinato a, anche se non sono ancora stati comunicati dettagli sulla distribuzione internazionale e sull'eventuale arrivo nelle sale italiane. Per comprendere l'importanza di questi nuovi progetti bisogna considerare il successo ottenuto dalla serie

Heated Rivalry, creata da Jacob Tierney e tratta dalla saga letteraria Game Changers di Rachel Reid, racconta la relazione tra due giocatori professionisti di hockey, rivali sul ghiaccio ma legati da un sentimento che cercano inizialmente di mantenere segreto. La storia di Shane Hollander, interpretato da Hudson Williams, e Ilya Rozanov, interpretato da Connor Storrie, ha conquistato rapidamente un pubblico internazionale, trasformando la serie in uno dei fenomeni televisivi più discussi degli ultimi mesi. A contribuire alla popolarità del progetto sono stati soprattutto il rapporto tra i protagonisti, la componente romantica e la rappresentazione delle difficoltà affrontate da due sportivi che cercano di conciliare carriera e vita sentimentale.

Heated Rivalry, fonte: HBO

La seconda stagione è già ufficialmente in lavorazione dal 17 agosto 2026, con un debutto previsto nella primavera 2027, indicativamente ad aprile. In Italia i nuovi episodi arriveranno su HBO Max, che distribuisce anche la prima stagione. Il prossimo capitolo continuerà a concentrarsi su Shane e Ilya, adattando principalmente The Long Game, il sesto romanzo della saga letteraria. Si tratta di una scelta narrativa importante, perché la produzione ha deciso di non seguire rigidamente l'ordine dei libri, preferendo approfondire immediatamente la storia della coppia principale.

aveva già spiegato che cambiare completamente protagonisti a ogni stagione, seguendo un modello simile a quello di Bridgerton, avrebbe probabilmente deluso una parte significativa degli spettatori. Per questo motivo, The Long Game rappresenterà il cuore della seconda stagione, anche se nella narrazione potrebbero essere integrati elementi tratti da, un altro romanzo ambientato nello stesso universo. Le novità riguarderanno anche il cast. Tra gli interpreti annunciati figurano Justice Smith e Charlie Gillespie, che daranno vita rispettivamente a, due personaggi destinati a sviluppare un rapporto sentimentale.

A loro si aggiungeranno Edvin Ryding, conosciuto per Young Royals, Emily Hampshire, Daniel Diemer e Shaheen Jafargholi, mentre Milla Jovovich interpreterà la dottoressa Galina Molchalina. Un ampliamento del cast che dimostra la volontà di sviluppare nuove storie senza rinunciare al legame tra Shane e Ilya. Ma quando potrebbe arrivare la terza stagione di Heated Rivalry? Al momento non esiste una finestra di uscita ufficiale. Se le informazioni sulla produzione contemporanea delle due stagioni dovessero essere confermate, i nuovi episodi potrebbero arrivare dopo la seconda senza richiedere un altro lungo periodo di riprese. Il progetto cinematografico, invece, avrebbe già un obiettivo più preciso: dicembre 2027, in concomitanza con le festività natalizie.

Per il momento, quindi, soltanto la seconda stagione di Heated Rivalry è ufficialmente confermata, mentre la terza e il film rappresentano anticipazioni giornalistiche ancora in attesa di un annuncio. Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, tuttavia, il successo della serie sarebbe destinato a trasformarsi in qualcosa di molto più grande: un universo narrativo capace di raccontare diverse storie d'amore, passando dalla televisione al cinema e dando finalmente maggiore spazio anche ai personaggi secondari. E per i fan di Shane e Ilya, l'attesa della seconda stagione potrebbe essere soltanto l'inizio.