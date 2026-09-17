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Helen Mirren interrompe Jimmy Fallon e spiazza tutti in diretta: “Sono una tifosa sfegatata del Lecce”

Helen Mirren sorprende Jimmy Fallon al Tonight Show dichiarando tutto il suo amore per il Lecce e dando vita a un'esilarante gag in diretta TV.

di Alberto Rossi
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Da Hollywood al Salento, passando questa volta per uno dei programmi più famosi della televisione americana. Helen Mirren ha approfittato della sua apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per ricordare ancora una volta a tutti quale squadra tifa. E lo ha fatto a modo suo, trasformando un semplice “Forza Lecce!” in uno dei momenti più divertenti della puntata.

Tutto è accaduto durante lo show andato in onda sulla NBC il 15 settembre. Jimmy Fallon stava parlando di un recente sondaggio secondo il quale i tifosi dei New York Giants sarebbero tra quelli che utilizzano il linguaggio più volgare nello sport. A quel punto Mirren è intervenuta, apparentemente infastidita da quanto aveva appena sentito. Fallon ha inizialmente pensato che l'attrice premio Oscar fosse indignata proprio per il linguaggio utilizzato dai tifosi. Ma il motivo della sua protesta era esattamente l'opposto.

“Ho appena sentito quella storia sui tifosi dei Giants che sarebbero i più volgari e mi ha davvero fatta arrabbiare. Perché sono una tifosa sfegatata della squadra di calcio italiana del Lecce. Forza Lecce! E siamo noi i tifosi più volgari nello sport” - Helen Mirren

Una dichiarazione accolta dagli applausi del pubblico, ma lo sketch non si è fermato lì. Per dimostrare fino in fondo la sua tesi, Mirren si è lasciata andare a una serie di espressioni decisamente colorite rivolte allo stesso Fallon, naturalmente all'interno di una gag preparata per il programma. Il conduttore è rimasto al gioco, mentre l'attrice ha lasciato la scena dopo aver regalato al Lecce un'improbabile vetrina sulla televisione americana.

Il filmato ha inevitabilmente attraversato l'Atlantico in poche ore, e lo stesso Lecce ha rilanciato lo spezzone sui propri canali social, sottolineando come la partecipazione di Mirren al programma fosse l'occasione perfetta per ricordare la sua ormai nota passione per i colori giallorossi. D'altronde, chi conosce il rapporto tra Helen Mirren e il Salento non sarà rimasto troppo sorpreso.

L'attrice e il marito Taylor Hackford hanno acquistato nel 2004 una masseria a Tiggiano, in provincia di Lecce, trasformando negli anni questa parte della Puglia nella loro seconda casa. Ed è proprio da questo legame con il territorio che è nata anche la passione per il Lecce. Mirren non si è mai limitata a qualche dichiarazione a distanza: è stata vista più volte sugli spalti dello stadio Via del Mare e nell'agosto del 2025 aveva seguito dal vivo anche Lecce-Milan, indossando naturalmente i colori della squadra di casa. Nel corso degli anni il rapporto con il club è diventato talmente stretto che Mirren ha ricevuto anche maglie personalizzate dal presidente Saverio Sticchi Damiani. Quello pronunciato davanti alle telecamere della NBC, insomma, non era affatto un “Forza Lecce” di circostanza.

Nelle scorse settimane, intanto, Helen Mirren aveva fatto parlare di sé anche per alcune dichiarazioni su Tom Hardy e sul loro rapporto sul set di MobLand, tornando sulla questione che aveva attirato l'attenzione dei fan della serie. Ad ogni modo, questa volta la passione giallorossa dell'attrice ha raggiunto un palcoscenico decisamente insolito. E per qualche minuto uno dei talk show più celebri degli Stati Uniti si è trasformato, con tanto di parolacce e applausi del pubblico, in un piccolo angolo del Via del Mare.

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