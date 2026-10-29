Hellboy: oltre al terzo film di Del Toro, era prevista una serie TV su un amato personaggio

Pubblicazione: 29 ottobre alle 17:14

A più di vent'anni dall'uscita del primo Hellboy di Guillermo del Toro, emergono dettagli inediti su un progetto che avrebbe potuto espandere significativamente l'universo cinematografico del demone rosso più amato del grande schermo. Doug Jones, l'attore che ha dato vita ad Abe Sapien nei film del 2004 e del 2008, ha rivelato che il suo personaggio era destinato a diventare protagonista di una serie televisiva dedicata. Un progetto che, per ragioni mai del tutto chiarite, non è mai approdato alla produzione.

Hellboy - Lionsgate Pictures

La notizia arriva direttamente dalle parole di Jones durante una recente intervista con JustWatch, nella quale l'attore ha discusso apertamente della sua carriera e dei personaggi che ha interpretato sotto strati di trucco prostetico. Quando gli è stato chiesto quale dei suoi ruoli precedenti meritasse un progetto standalone,Abe Sapien resta il personaggio al quale è più legato e per il quale nutrirebbe ancora un forte interesse professionale.

Doug Jones ha interpretato Abe Sapien per la prima volta in Hellboy del 2004, recitando accanto a Ron Perlman nel ruolo principale. Il personaggio, un essere anfibio dotato di poteri psichici e di una sensibilità quasi poetica, ha conquistato immediatamente il pubblico grazie alla sua caratterizzazione profonda e alla performance fisica di Jones. Nel sequel del 2008, Hellboy II: The Golden Army, Abe ha ricevuto uno spazio narrativo ancora più ampio, sviluppando una trama romantica e mostrando maggiore complessità emotiva.

Nonostante il successo di critica e pubblico ottenuto dai due film diretti da Guillermo del Toro, l'universo cinematografico di Hellboy non ha ricevuto il seguito sperato. I piani per un terzo capitolo sono naufragati per divergenze creative e budget, lasciando incompiuta la trilogia originariamente prevista. Ma ciò che in pochi sapevano è che, parallelamente, esistevano discussioni concrete per sviluppare contenuti televisivi dedicati ai personaggi secondari della saga.

"Per un po’ si è parlato di dargli uno spazio tutto suo in una serie TV. Ci tornerei sotto quelle tute di gomma, certo, se ci fossero il regista giusto, il personaggio giusto, la storia giusta e la paga giusta." -Doug Jones a JustWacht

Hellboy: The golden army - Universal Pictures

Nonostante ci fosse sta l'idea di farla, non è mai stato chiarito fino a che punto fossero avanzate le trattative o quali studi fossero coinvolti. Quello che è certo è che la serie non ha mai visto la luce, unendosi alla lunga lista di progetti potenziali dell'universo Hellboy rimasti sulla carta.

Vale la pena sottolineare che le dichiarazioni di Jones non costituiscono un annuncio ufficiale né la conferma che una nuova serie su Hellboy o Abe Sapien sia attualmente in sviluppo. Nessuno studio di produzione ha confermato la ripresa del progetto originariamente discusso, e non esistono al momento piani concreti per riportare in vita l'universo narrativo creato da del Toro sul piccolo schermo.

Nel frattempo, il franchise di Hellboy ha tentato di reinventarsi. Nel 2019 è uscito un reboot diretto da Neil Marshall, con David Harbour nei panni del protagonista. Il film ha offerto una visione diversa del personaggio, più oscura e violenta rispetto all'interpretazione di del Toro, ma non ha ottenuto il successo sperato né di pubblico né di critica. Più recentemente, nel 2024, è arrivato Hellboy: The Crooked Man, diretto da Brian Taylor e interpretato da Jack Kesy, che ha rappresentato un ulteriore tentativo di dare nuova linfa alla proprietà intellettuale ma senza lasciare il segno. La possibilità che Abe Sapien possa davvero tornare resta, per ora, nel regno delle speculazioni.