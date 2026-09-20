Helldivers ha trovato il sostituto di Jason Momoa? Sony punta sulla star di Reacher per il film

Pubblicazione: 20 settembre alle 08:30

Il film di Helldivers potrebbe aver trovato il suo nuovo protagonista. Dopo l'uscita di scena di Jason Momoa, Sony avrebbe infatti messo gli occhi su Alan Ritchson, volto ormai inseparabile da Reacher, per guidare l'adattamento cinematografico della popolarissima saga PlayStation. Secondo quanto riportato da Deadline e confermato anche da The Hollywood Reporter e TheWrap, Ritchson è attualmente in trattative per interpretare uno degli Helldiver nel film diretto da Justin Lin.

Un dettaglio importante: l'accordo non sarebbe ancora stato chiuso, quindi per il momentoe non di un casting già ufficiale. Sony, interpellata sulla questione, non ha commentato. Se tutto dovesse andare secondo i piani, sarebbe però proprioa raccogliere il testimone lasciato da. L'attore di Aquaman era entrato nel progetto nei mesi scorsi, salvo poi abbandonarlo a giugno.

In quel momento Sony aveva fatto sapere che Helldivers sarebbe comunque andato avanti e che la ricerca del cast sarebbe proseguita. The Hollywood Reporter ha successivamente ricondotto la separazione a divergenze creative. Ritchson, del resto, sembra quasi costruito per un progetto di questo tipo. Negli ultimi anni l'attore ha consolidato la propria immagine da star action grazie soprattutto a Reacher, ma nel suo curriculum figurano anche Fast X, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, War Machine e Runner.

Alan Ritchson is in talks to star in the live-action ‘HELLDIVERS’ movie.



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Curiosamente, il possibile ingresso in Helldivers lo riunirebbe indirettamente proprio con il mondo di Fast & Furious: dietro la macchina da presa ci sarà infatti Justin Lin, regista di Tokyo Drift, Fast Five, Fast & Furious 6 e F9, oltre che di Star Trek Beyond. Il progetto resta comunque ancora avvolto da parecchio mistero. Sony non ha svelato dettagli sulla trama e non sappiamo quale personaggio dovrebbe interpretare Ritchson, anche perché trasformare Helldivers in un film pone una questione interessante: nei videogiochi non esiste infatti un vero protagonista tradizionale attorno al quale ruota tutta la storia.

Al centro della saga ci sono invece gli, soldati mandati sui pianeti più pericolosi della galassia pere diffondere la cosiddetta “”. Dietro l'esagerazione militarista, le armi gigantesche e le battaglie contro Terminidi e Automi si nasconde però una satira molto più feroce di, con evidenti richiami a Starship Troopers. La sceneggiatura è stata affidata a, autore particolarmente conosciuto dagli appassionati di horror per il suo lavoro su IT, Annabelle e The Nun. Justin Lin, oltre a dirigere, produrrà attraverso Perfect Storm Entertainment insieme a Hutch Parker e Asad Qizilbash di PlayStation Productions.

L'adattamento nasce naturalmente sull'onda dell'enorme successo ottenuto da Helldivers 2. Il titolo di Arrowhead Game Studios, arrivato nel 2024, aveva superato i 12 milioni di copie vendute su PS5 e PC nei suoi primi quattro mesi, trasformando quella che fino a quel momento era una proprietà relativamente di nicchia in uno dei franchise più importanti del catalogo PlayStation. Successivamente il gioco è approdato anche su Xbox. Sony ha già fissato anche un appuntamento piuttosto preciso: il film di Helldivers è attualmente previsto nelle sale per il 10 novembre 2027. Ma prima bisognerà capire se le trattative arriveranno effettivamente alla firma. Se così fosse, dopo aver passato anni a risolvere problemi nei panni di Jack Reacher, Alan Ritchson potrebbe ritrovarsi con una missione decisamente più grande: portare la Democrazia Gestita sull'intero grande schermo.