"Ho perso molti follower": Florence Pugh dopo le dichiarazioni shock su Gaza

Pubblicazione: 01 ottobre alle 17:20

Florence Pugh non ha mai avuto paura. Mentre gran parte di Hollywood sceglieva il silenzio, l'attrice britannica nominata all'Oscar ha deciso di usare la sua voce per parlare della Palestina, affrontando conseguenze dirette e misurabili: la perdita di centinaia di migliaia di follower sui social media. Una scelta che non tutti nell'industria cinematografica avrebbero il coraggio di fare, ma che Pugh rivendica con una lucidità disarmante in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair USA.

"Non so perché ci sia voluto così tanto tempo perché la gente iniziasse a parlarne e provasse davvero empatia e penso che, stranamente, proprio perché così tante persone sceglievano attivamente di non parlarne, questo mi rendesse ancora più confusa, e forse ancora più convinta di avere ragione a parlarne". -Florence Pugh a Variety

Dune: Part Two - Warner Bros Pictures

Una posizione che la distingue inquando si tratta di questioni geopolitiche sensibili, dovepubblico, sponsor o partner commerciali spesso prevale sulla presa di posizione etica.

Il prezzo di questa coerenza è stato tangibile. Secondo le stime della stessa attrice, avrebbe perso centinaia di migliaia di follower sui social media nel corso degli ultimi anni. Numeri che per molte celebrità rappresenterebbero una perdita inaccettabile di influenza e potenziale commerciale. Ma Pugh, che oggi ha 31 anni e una carriera in costante ascesa, sembra aver sviluppato un rapporto molto diverso con le piattaforme digitali rispetto a quando era più giovane.

La contraddizione che Pugh fatica a gestire è quella tra la normalità apparente della vita quotidiana e l'orrore documentato ogni giorno sui social.

"I bambini continuano a morire. Le madri continuano a soffrire. È davvero orribile guardare tutto questo dolore mentre gran parte delle nostre vite sembra semplicemente andare avanti. Credo che sia anche questo ciò che ho trovato così difficile dei social media: come posso dire che mi sto divertendo tantissimo quando, scorrendo di un solo post, vedo un bambino rimasto senza madre e senza padre?" -Florence Pugh a Variety

Black Widow - Disney

che molti si pongono, maverbalizzano così esplicitamente. Pugh non si limita a condividere link o post di solidarietà, male dinamiche di un sistema in cui l'entertainment e la tragedia coesistono nello stesso flusso infinito di contenuti, chiedendosi quale sia il ruolo e la responsabilità di chi ha una piattaforma mediatica.

L'attrice non è l'unica figura di Hollywood ad aver preso posizione sulla Palestina, ma fa parte di una minoranza ancora limitata. L'attrice Hannah Einbinder, conosciuta per il recente Camp Miasma e la serie Hacks, ha criticato apertamente quello che ha definito il silenzio di Hollywood sulla questione, mentre il regista Pedro Almodóvar è apparso in pubblico con una spilla "Free Palestine" e ha parlato esplicitamente del tema. Tuttavia, il numero di celebrità disposte a esporsi rimane sproporzionato rispetto all'ampiezza della crisi umanitaria.

La storia di Florence Pugh è quella di un'attrice che ha scelto di usare la sua visibilità non solo per costruire una carriera, ma per amplificare voci che altrimenti rimarrebbero inascoltate. In un'epoca in cui l'attivismo delle celebrità è spesso accusato di essere superficiale o opportunistico, Pugh dimostra che esiste anche chi è disposto a pagare un prezzo reale per le proprie convinzioni. Centinaia di migliaia di follower persi non sono uno slogan, sono un dato di fatto. E la sua risposta è stata semplice: ne è valsa la pena.