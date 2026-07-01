House of the Dragon 3 eguaglia il record della serie su IMDb: è già tra gli episodi migliori (e non è un caso)

Pubblicazione: 01 luglio alle 10:00

La seconda puntata della terza stagione di House of the Dragon ha appena scritto una pagina di storia per lo spin-off di Game of Thrones. "Queen's Landing", questo il titolo dell'episodio andato in onda su HBO, ha conquistato un impressionante 9.4 su 10 su IMDb, eguagliando il record assoluto della serie stabilito in precedenza dall'episodio "The Red Dragon and the Gold" della seconda stagione, trasmesso il 7 luglio 2024.

Il risultato è particolarmente significativo se si considera che l'episodio premiere della terza stagione, pur contenendo l'epica Battaglia del Gullet tanto anticipata da produttori e cast, si è fermato. È stato invece il secondo episodio, con il suo carico emotivo devastante e i colpi di scena politici, a. La trama di "Queen's Landing" (in italiano Approdo della Regina) ha mostrato le conseguenze immediate della, con particolare attenzione alla reazione emotiva di Rhaenyra alla morte di Jace.

L'episodio ha poi seguito il suo viaggio verso Approdo del Re insieme a Daemon, culminando nella conquista del Trono di Spade. La sequenza finale ha visto Alicent entrare nella Sala del Trono per scoprire che suo padre era stato giustiziato, un momento che ha lasciato il pubblico senza fiato. Durante la prima stagione, House of the Dragon aveva ottenuto valutazioni su IMDb che oscillavano tra 8.0 e 9.3, con gli episodi 8 e 10, il finale, a ricevere i consensi più entusiastici.

Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon, fonte: HBO

La seconda stagione aveva invece registrato un aumento delle reazioni negative sia da parte della critica che del pubblico, con voti che andavano da un minimo di 6.3 a un massimo di 9.4. Questo periodo aveva coinciso con le critiche pubbliche dell'autore George R.R. Martin riguardo a come lo showrunner Ryan Condal avesse adattato il materiale originale. Nel complesso, la serie mantiene una media di 8.3 su 10 su IMDb, un risultato solido anche se inferiore al 9.2 di Game of Thrones e all'8.6 di A Knight of the Seven Kingdoms.

Questi numeri testimoniano comecontinui a esercitare un fascino potente sul pubblico globale, nonostante le inevitabili divisioni che accompagnano ogni adattamento di opere così amate.è statoa debuttare dopo la conclusione della serie madre nel 2019. Basato sul librodi Martin, la serie si concentra sulla famiglia Targaryen all'apice del suo potere,diventasse la Madre dei Draghi.

La narrazione esplora le dinamiche interne di una dinastia al culmine della propria gloria, ma già attraversata da quelle fratture che porteranno alla Danza dei Draghi, la guerra civile che quasi distrusse la casata. Dopo una pausa di due anni, House of the Dragon è tornata per la sua terza e penultima stagione poco più di una settimana fa. Il primo episodio è stato visto da 21.5 milioni di spettatori nei primi tre giorni dalla sua uscita, un dato inferiore dell'8 percento rispetto alla premiere della seconda stagione.

House of the Dragon, fonte: HBO

HBO non ha ancora rilasciato i dati relativi agli ascolti di "Queen's Landing", ma l'eccezionale valutazione su IMDb suggerisce che il passaparola positivo potrebbe aver contribuito a mantenere o addirittura aumentare l'interesse. Il cast della serie include Emma D'Arcy, che ha ricevuto due nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione di Rhaenyra Targaryen, Matt Smith nel ruolo di Daemon, Olivia Cooke come Alicent Hightower, e James Norton nei panni di Ormund Hightower.

Completano il cast Steve Toussaint, Fabien Frankel, Matthew Needham, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Phia Saban, Bethany Antonia, Jefferson Hall, Abubakar Salim, Clinton Liberty, Phoebe Campbell e Gayle Rankin. La capacità di House of the Dragon di raggiungere nuovi picchi di gradimento nella sua terza stagione dimostra come la serie abbia trovato il proprio equilibrio narrativo. Dopo le critiche rivolte alla seconda stagione per il ritmo più lento e alcune scelte di adattamento controverse, il team creativo sembra aver calibrato meglio l'equilibrio tra sviluppo dei personaggi e momenti di grande spettacolo.

Mentre prosegue la terza stagione di House of the Dragon, avvicinandosi sempre di più agli eventi decisivi della Danza dei Draghi, il secondo episodio della terza stagione continua a far discutere anche fuori dallo schermo: Emma D'Arcy e Olivia Cooke hanno infatti commentato il clamoroso finale di Queen's Landing, soffermandosi sulle conseguenze emotive degli ultimi minuti e sul destino dei rispettivi personaggi.