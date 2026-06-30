House of the Dragon 3, Emma D'Arcy e Olivia Cooke commentano l'episodio 2: "Nessuno si diverte"

Pubblicazione: 30 giugno alle 11:00

Il secondo episodio della terza stagione di House of the Dragon, intitolato Rhaenyra la crudele, segna un punto di svolta definitivo per la protagonista. In una nuova intervista, Emma D'Arcy ha raccontato il momento psicologico attraversato dalla regina prima degli eventi che cambiano il corso della guerra civile. Chiariamo immediatamente che nel resto dell'articolo sono presenti spoiler importanti sull'episodio.

Fatta questa precisazione, secondovive con enorme frustrazione la decisione deldi tenerla lontana dalla. L'attrice ha spiegato che c'è qualcosa di "profondamente infantilizzante" nell'essere costretti a rinunciare a ciò che si desidera con la scusa della protezione. "Quando il controllo viene mascherato da protezione diventa uno strumento molto insidioso, e Rhaenyra lo conosce bene. È estenuante e profondamente frustrante", ha raccontato.

D'Arcy ha poi sottolineato che, in fondo, "non puoi biasimare un adolescente per essersi comportato da adolescente", riferendosi alla scelta impulsiva di Jace che finirà per costargli la vita. La morte del figlio rappresenta il momento che spezza definitivamente Rhaenyra e, parlando della scena in cui il suo corpo viene riportato a Dragonstone, l'attrice ha spiegato di aver voluto interpretare il personaggio facendo leva sul rifiuto della realtà. Quando pronuncia la frase "Che cosa avete fatto?", infatti, non sta cercando un colpevole. Proprio quel momento di negazione diventa la scintilla che spingerà Rhaenyra verso la vendetta:

"Volevo che lo chiedesse davvero, non che fosse retorico. Volevo che conservasse ancora abbastanza speranza da aspettarsi una risposta". - Emma D'Arcy

House of the Dragon, fonte: HBO

Anche Olivia Cooke ha commentato gli eventi dell'episodio, soffermandosi soprattutto sulla posizione di Alicent, con l'attrice che respinge l'idea che il personaggio stia semplicemente tradendo la propria famiglia, sostenendo che ormai consideri il regno completamente corrotto.

"Probabilmente pensa che a questo punto tutti stiano commettendo tradimento in qualche modo. Sta solo cercando di sopravvivere, di salvare se stessa, Helaena e Jaehaera e di preservare l'eredità di Helaena. Vuole soltanto uscirne fuori". - Olivia Cooke

Emma D'Arcy in House of the Dragon, fonte: HBO

è tornata anche sul controverso rapporto condopo il bacio del primo episodio, definendolo uno dei momenti più scioccanti letti in sceneggiatura. Secondo l'attrice,ha sempre percepito nel figlio "un anello mancante", qualcosa che non riusciva a comprendere fino in fondo, ma quel gesto. Allo stesso tempo, però, sa di avere davanti "uno degli uomini più pericolosi del regno" e che qualsiasi rifiuto potrebbe costarle la vita, motivo per cui è costretta a muoversi con estrema cautela.

Nel finale, quando Rhaenyra giustizia Otto Hightower e conquista il Trono di Spade, D'Arcy ha spiegato che la protagonista si ritrova improvvisamente circondata da figure che appartengono alla sua infanzia e che questo "fa crollare parte dell'armatura" dietro cui si era nascosta fino a quel momento. Invece Cooke ha raccontato che Alicent comprende immediatamente il significato politico dell'esecuzione non appena vede il corpo del padre nella sala del trono.

"Si sente profondamente tradita e coinvolta ancora una volta nei piani di qualcun altro. Ha la sensazione che sia stato tutto inutile e che la sua posizione sia persino peggiore di prima". - Emma D'Arcy

L'attrice ha aggiunto che, dopo un simile gesto, non sa nemmeno come il rapporto tra Alicent e Rhaenyra possa continuare. D'Arcy conclude osservando che proprio lo sguardo di Alicent priva Rhaenyra di qualsiasi senso di trionfo:

"Volevo che si sentisse improvvisamente esposta. Alicent riesce a vedere oltre ogni artificio e ogni armatura che Rhaenyra aveva costruito". - Emma D'Arcy

E come ha sintetizzato la stessa Cooke, ormai "nessuno si sta divertendo" nella guerra tra Verdi e Neri. Non a caso l'attrice è tornata anche a parlare del controverso bacio tra Alicent e Aemond visto nel primo episodio, definendolo fondamentale per comprendere la complessa dinamica tra madre e figlio, destinata ad avere conseguenze sempre più pesanti nel prosieguo della stagione.