House of the Dragon 3, Olivia Cooke rompe il silenzio sulla scena che ha sconvolto i fan: “È davvero disturbante”

Pubblicazione: 24 giugno alle 09:00

Il ritorno di House of the Dragon con la terza stagione ha sconvolto i fan in un modo che nemmeno i più cinici spettatori del Trono di Spade avrebbero potuto prevedere. L'episodio 1 della nuova stagione si apre con una scena che ha shoccato molti fan nonostante fossero abituati a un universo già noto per non risparmiare nulla, con protagonisti Aemond Targaryen e la madre Alicent Hightower.

Seguono nell'articolo. Fatta questa precisazione, nel corso di una discussione sul futuro della propria casata,, in un momento di intimità distorta che ha lasciato il pubblico letteralmente paralizzato davanti allo schermo. Si tratta di una scena che arriva in un contesto di manipolazione emotiva sottile quanto pericolosa, visto che Alicent sta cercando di convincere Aemond a lasciare Approdo del Re per dirigersi verso Harrenhal, permettendo così a Rhaenyra di conquistare la capitale senza dover affrontare Vhagar, il drago più antico e potente ancora in vita.

La Regina Madre gioca la carta della protezione materna, fingendo di voler mettere in salvo il figlio dalle minacce che incombono sulla città. In un momento apparentemente tenero, mentre i due si trovano vicino al fuoco e Aemond accetta di partire per Harrenhal, accade l'impensabile. Il giovane principe inizia a baciare sua madre sulle labbra, trasformando un istante di apparente vulnerabilità in qualcosa di profondamente turbante. L'espressione di Alicent tradisce shock e orrore, ma la donna non può permettersi di mostrare la sua vera reazione e la ragione è tanto semplice quanto terrificante: Aemond è diventato un uomo estremamente pericoloso, e qualsiasi percezione di rifiuto potrebbe costarle la vita.

House of the Dragon, fonte: HBO

Olivia Cooke, l'attrice che interpreta Alicent Hightower, ha offerto una prospettiva illuminante sulla scena in un'intervista esclusiva con ScreenRant. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni ambigue:

"È davvero disturbante. Credo che Alicent lo veda come una sorta di fallimento da parte sua. Ancora una volta, i suoi istinti materni si rivelano scioccanti." - Olivia Cooke

Ma c'è un livello aggiuntivo di complessità che rende la scena ancora più impattante nel contesto della narrazione di House of the Dragon., nata e cresciuta come Hightower e non come Targaryen,della famiglia del drago. Nella prima stagione, precisamente nell'episodio 4, una giovane Alicent aveva confrontato Rhaenyra riguardo alle voci di una relazione romantica con suo zio Daemon, commentando con evidente ripugnanza: "Voi Targaryen avete davvero costumi strani."

Sebbene Alicent stessa avesse combinato il matrimonio tra suo figlio Aegon e sua figlia Helaena, Cooke sottolinea che questa decisione fu probabilmente più opera di suo marito Viserys Targaryen che una scelta personale. "Dovette dare il suo consenso, ma queste sono le pratiche Targaryen," spiega l'attrice. "È dannatamente strano."

House of the Dragon, fonte: HBO

Ma in questo caso l'incesto non è più una pratica distante che riguarda "gli altri Targaryen", ma è qualcosa che accade direttamente a lei, trasformandola da osservatrice disgustata a vittima di un tabù che aveva sempre condannato. Cooke definisce il bacio "davvero disturbante" e "dannatamente strano", parole che riflettono non solo la reazione del personaggio ma anche il disegno narrativo degli showrunner di portare Alicent a confrontarsi con le conseguenze decisamente poco positive dell'alleanza con Casa Targaryen.

"È davvero spaventoso, perché Aemond è un uomo molto pericoloso. Quindi qualsiasi rifiuto percepito la farà uccidere. È un equilibrio molto delicato che deve mantenere ora." Olivia Cooke

Secondo Olivia Cooke, Alicent non prova soltanto disgusto dopo il bacio di Aemond: è letteralmente terrorizzata. Sa che il figlio è ormai uno degli uomini più pericolosi di Westeros e che persino un gesto di rifiuto potrebbe avere conseguenze fatali. La scena diventa così il culmine di un rapporto madre-figlio ormai completamente compromesso e il simbolo di anni di errori, manipolazioni e traumi familiari che hanno contribuito a trasformare Aemond nel personaggio che conosciamo oggi.

Come abbiamo raccontato a inizio articolo, per molti fan questo momento rappresenta una delle sequenze più controverse mai viste nell'universo di Game of Thrones. Dopo aver scioccato il pubblico con l'incesto tra Jaime e Cersei, il franchise torna infatti a spingersi oltre con una scena destinata a dividere la community. Non a caso, la premiere della terza stagione ha già conquistato un primato poco invidiabile, registrando su Rotten Tomatoes il punteggio del pubblico più basso mai ottenuto da un primo episodio del franchise. E se questo è soltanto l'inizio, è difficile immaginare fin dove gli showrunner saranno disposti a spingersi nei prossimi episodi.