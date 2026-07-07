House of the Dragon 3, Emma D'Arcy spiega perché il finale del terzo episodio cambia per sempre Rhaenyra

Pubblicazione: 07 luglio alle 10:00

Da poche ore è disponibile il terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon, un capitolo ricco di colpi di scena e momenti destinati a lasciare il segno nel prosieguo della serie e proprio in tal senso, attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sull'episodio.Tra le svolte più importanti c'è quella che coinvolge Rhaenyra Targaryen, finalmente sul Trono di Spade ma già costretta a fare i conti con il peso del potere. Emma D'Arcy, protagonista dello show, ha raccontato a Variety perché il finale dell'episodio rappresenti un momento cruciale per il personaggio e cosa cambierà da questo momento in avanti.

ha finalmente conquistato il Trono di Spade che ritiene suo di diritto, ma come dimostra il terzo episodio della terza stagione dello show, la battaglia per ottenerlo era soltanto l'inizio. Governare un regno in ginocchio, prendere decisioni impossibili e capire di chi fidarsi. È proprio questo il cuore dell'episodio secondo Emma D'Arcy, con l'attrice che ha raccontato che il vero cambiamento dinon riguarda tanto la conquista del potere quanto ciò che accade una volta seduta sul Trono di Spade.

E, soprattutto, ha anticipato che il colpo di scena finale segnerà l'inizio di una trasformazione destinata ad accompagnarla nei prossimi episodi. Il ritorno al Red Keep è molto diverso da come Rhaenyra lo aveva immaginato, visto che il castello è infestato dai topi, le casse del regno sono quasi vuote e la popolazione soffre la fame mentre la nuova regina cerca di rimettere ordine dopo il regno di Aegon II. In mezzo a tutto questo, la sceneggiatrice Sarah Hess ha inserito anche un momento molto umano: Rhaenyra viene colta dalle mestruazioni proprio nel suo primo giorno di governo.

Emma D'Arcy in House of The Dragon 3, fonte: HBO

"Adoro il fatto che, in mezzo a una battaglia più ampia per la legittimità, si veda una persona al primo giorno di lavoro, che arriva come l'equivalente di un amministratore delegato che finalmente può dare un'occhiata al bilancio. Mi piace il pragmatismo di quel dettaglio che Sarah ha scritto." - Emma D'Arcy

"C'è qualcosa di interessante nel fatto che Rhaenyra sia contemporaneamente una monarca che assume la sua leadership e una persona che torna alla casa di famiglia. Mi piace l'idea che, anche nel suo caso, non ci sia immunità rispetto alla regressione forzata che la casa di famiglia provoca. È proprio questo intreccio tra personale e politico a rendere la serie così interessante." - Emma D'Arcy

Per l'attrice, il ritorno nella Fortezza Rossa ha anche un forte valore simbolico: da una parteè una regina che sta assumendo il comando del regno, dall'altra è una figlia, circondata dai ricordi del padre Viserys e dal dolore ancora vivo per la perdita del figlio Jace.

Il momento destinato a cambiare davvero il personaggio arriva però nel finale dell'episodio, visto che Rhaenyra scopre di essere stata ingannata da Ormund Hightower, che le ha consegnato un impostore al posto del vero Daeron. Per Emma D'Arcy questo non è soltanto un colpo di scena, ma il punto di partenza di un cambiamento molto più profondo.

"Penso che segni l'inizio di una sorta di paranoia per Rhaenyra. Ormund è una figura totalmente imprevedibile. Progressivamente diventa una sorta di babau per lei, alimentando una sfiducia sempre più ampia verso il suo consiglio, i suoi alleati e la sua corte." - Emma D'Arcy

House of The Dragon, fonte: HBO

Secondo l'attrice, proprio questa crescente diffidenza sarà una delle conseguenze più importanti dell'inganno orchestrato da Ormund e influenzerà profondamente il modo in cui Rhaenyra eserciterà il proprio potere nel corso della stagione. Accanto a lei continua comunque a esserci Daemon Targaryen, con cui il rapporto sembra essersi rafforzato dopo le tensioni della seconda stagione. D'Arcy ha raccontato di aver apprezzato particolarmente il ritorno sul set insieme a Matt Smith, definendolo il suo "sparring partner" e spiegando che tra i due personaggi esiste un'energia che incarna quello che definisce un "puro spirito Targaryen".

Le dichiarazioni dell'attrice lasciano quindi intendere che il terzo episodio di House of the Dragon (serie che potrebbe nascondere un messaggio) rappresenti soltanto l'inizio di una nuova fase per Rhaenyra: non più solo una sovrana impegnata a difendere il proprio diritto al trono, ma una regina costretta a convivere con il sospetto che chiunque, anche tra i suoi alleati, possa tradirla.