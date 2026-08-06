House of the Dragon 3, il piano di Alys con le cinque uova può cambiare il destino dei Targaryen

Pubblicazione: 06 agosto alle 08:15

La terza stagione di House of the Dragon continua a espandere l'universo creato da George R.R. Martin, introducendo elementi narrativi che vanno ben oltre le pagine di Fire & Blood. L'episodio 6 ha portato alla luce uno dei segreti più intriganti dell'intera serie: ad Harrenhal, il castello maledetto che ha fatto da sfondo a gran parte delle vicende di questa stagione, sono custodite cinque uova di drago da circa un secolo. Sono presenti spoiler sulla terza stagione della serie.

La rivelazione arriva da, il misterioso personaggio interpretato da, che svela adl'esistenza di questa eredità nascosta. Le uova sarebbero state lasciate lì dalla sua antenata, creando un ponte tra le generazioni della casata del drago e aprendo scenari completamente inediti per il futuro della serie HBO.

Ma cosa intende fare Alys con queste uova? E soprattutto, perché ha scelto proprio Aemond come partner per i suoi ambiziosi progetti? In un'intervista esclusiva con ScreenRant, Gayle Rankin ha fatto luce sulle intenzioni del suo personaggio, rivelando dettagli che ridefiniscono completamente il ruolo di Alys nella Danza dei Draghi. L'attrice spiega che Alys ha custodito la conoscenza di queste uova per lungo tempo, aspettando il momento giusto e soprattutto la persona giusta con cui condividere questo potere.

"Non penso che lei sapesse cosa farne inizialmente. Tienile vicine, tienile pronte. Sono una metafora davvero potente, specialmente per una donna sola che non sembra avere molto potere. Avere questa sorta di fonte di potere fertile, capace di generare vita, è qualcosa di davvero interessante. È come decidere se avere un figlio o no. È come se lei avesse congelato le sue uova." - Gayle Rankin

OMG THE DRAGON EGGS FROM DREAMFYRE



Is there a possibility that this are the eggs Daenerys gets as a gift in GOT?#HOTD #HouseoftheDragon pic.twitter.com/xInYxuPACi — Xerxes (@TheXerxesHQ) August 1, 2026

Dopo la partenza disi è rivelato il candidato ideale.

La metafora biologica usata dall'attrice non è casuale. Nell'episodio 7, Alys espone chiaramente il suo piano ad Aemond: dargli dei figli maschi che possano schiudere le uova e diventare principi Targaryen. "I tuoi figli saranno principi Targaryen", dice Alys nella scena, offrendo al principe la possibilità di costruire qualcosa di completamente nuovo. "Penso che stia decisamente offrendo la possibilità di costruire una nuova dinastia", conferma Rankin. Questa trama rappresenta una delle deviazioni più significative dalla fonte letteraria.

In Fire & Blood, non c'è alcun riferimento a uova di drago custodite ad Harrenhal né a piani dinastici tra Alys e Aemond. Il libro si limita a voci non confermate su un possibile figlio nato dall'unione dei due e a testimonianze secondo cui Alys sarebbe stata vista successivamente con un drago. La serie HBO sembra voler dare sostanza a queste leggende, trasformandole in una storyline concreta e potenzialmente esplosiva. L'episodio 7 ha anche mostrato quanto questi piani siano precari. Alicent Hightower tenta di avvelenare mortalmente suo figlio Aemond, che però riesce a raggiungere Alys nella notte.

La donna apparentemente lo salva, lasciando aperta la possibilità che i loro progetti possano ancora realizzarsi. Con Aemond che dovrebbe rimanere ad Harrenhal durante l'episodio 8, la coppia avrà ulteriore tempo per discutere del loro futuro al castello e della possibilità di schiudere nuovi draghi. Tuttavia, c'è un'ombra che incombe su questi piani ambiziosi: la profezia di Helaena. La sorella di Aemond ha infatti previsto la sua morte presso l'Occhio degli Dei, il lago che si trova proprio vicino ad Harrenhal. Se la visione dovesse avverarsi, il tempo a disposizione di Alys e Aemond per costruire il loro impero sarebbe drammaticamente limitato.

Aemond in House of the Dragon, fonte: HBO

Le implicazioni narrative di questa trama sono molteplici. Se Aemond dovesse effettivamente avere un figlio con Alys e se un uovo di drago dovesse schiudersi, questi eventi potrebbero verificarsi dopo la morte profetizzata del principe. Ma l'impero che Alys spera di costruire sembra destinato a non realizzarsi mai completamente, almeno secondo la continuità stabilita con Il Trono di Spade. L'unica dinastia rivale dei Targaryen nel futuro della saga sono infatti i Blackfyre, una casata fondata circa 50 anni dopo gli eventi di House of the Dragon e discendente dalla linea di Rhaenyra, non da quella di Aemond.

Eppure la serie ha già dimostrato di essere disposta a deviare dal destino dei personaggi descritto in Fire & Blood. Il caso più eclatante è quello di Laenor Velaryon, che ha finto la propria morte per fuggire a Essos invece di morire come nel libro. Anche Gwayne Hightower ha avuto un destino diverso, con la serie che ha abbandonato la sua morte durante la conquista di King's Landing da parte di Rhaenyra. Questi precedenti lasciano aperta la porta a possibili sorprese riguardo alla profezia sulla morte di Aemond e al destino delle uova di drago. La scoperta delle cinque uova apre anche nuovi interrogativi sul futuro della saga.

Se davvero sono rimaste nascoste ad Harrenhal per oltre un secolo, cosa accadrebbe se una di loro dovesse schiudersi? Il castello, da sempre avvolto da un'aura di maledizione e antica magia, potrebbe custodire draghi molto diversi da quelli visti finora. Al centro di questo mistero c'è ancora una volta Alys Rivers, uno dei personaggi più enigmatici di House of the Dragon. Più che una semplice guaritrice, Alys si conferma una donna capace di muoversi tra profezie, magia e giochi di potere, seguendo un piano che sembra andare ben oltre il suo rapporto con Aemond Targaryen. Una complessità che Gayle Rankin è riuscita a portare sullo schermo, trasformando Alys in una delle figure più affascinanti e imprevedibili della serie.

Aemond in House of the Dragon, fonte: HBO

Il finale della terza stagione, in programma per il 9 agosto, promette di essere cruciale per comprendere dove questa trama condurrà. Con una battaglia importante all'orizzonte e tensioni che raggiungono nuovi picchi in tutto il regno, le sorti di Aemond, Alys e delle misteriose uova di drago potrebbero prendere direzioni imprevedibili. La quarta stagione di House of the Dragon è già stata confermata da HBO, garantendo che la storia avrà lo spazio necessario per sviluppare questi nuovi elementi narrativi.

Che la serie scelga di seguire fedelmente la profezia sulla morte di Aemond o di sovvertire ancora una volta le aspettazioni dei fan di Fire & Blood, una cosa è certa: le uova di drago di Harrenhal hanno aggiunto un livello di complessità e mistero che arricchisce ulteriormente la già intricata trama della Danza dei Draghi.

Mentre i Verdi e i Neri continuano la loro guerra fratricida per il Trono di Spade nella terza stagione di House of the Dragon, ad Harrenhal si sta forse coltivando il seme di una terza via, un'alternativa che potrebbe ridefinire l'intero conflitto. O forse, come molte ambizioni nella saga di Martin, anche questa è destinata a essere consumata dalle fiamme della guerra e dal peso inesorabile del destino.