House of the Dragon 3, la regista spiega la scioccante visione di Helaena nell'episodio 7

Pubblicazione: 04 agosto alle 08:30

L'episodio 7 della terza stagione di House of the Dragon ha consegnato agli spettatori una delle scene più inquietanti e cariche di significato dell'intera serie. Helaena Targaryen, il personaggio interpretato con delicatezza cristallina da Phia Saban, ha vissuto una visione profetica di sé stessa in sella al suo drago Dreamfyre, intenta a bruciare il popolo innocente. Una sequenza che stride violentemente con tutto ciò che abbiamo imparato a conoscere di questo personaggio fino ad oggi.

, regista dell'episodio, ha offerto una spiegazione articolata di questa scelta narrativa in un'intervista esclusiva. Lao un semplice espediente visivo: rappresenta un punto di svolta fondamentalee nella comprensione più ampia del rapporto tra i Targaryen e i loro draghi.è stata caratterizzata fin dall'inizio come una figura eterea, dotata del dono della profezia ma anche di

Le sue visioni criptiche hanno anticipato eventi tragici, dalla morte di Lucerys al destino di suo fratello Aegon. È una veggente riluttante, una donna intrappolata in una guerra che non ha scelto e in un matrimonio che non ha desiderato. La sua gentilezza, il suo legame protettivo con i figli e la sua sostanziale estraneità alle macchinazioni politiche dei Verdi l'hanno resa uno dei personaggi più empatici della serie. Proprio per questo, vederla bruciare il popolo in una visione rappresenta uno shock narrativo potente.

Helaena Targaryen in House of the Dragon, fonte: HBO

Non si tratta della Helaena che conosciamo, eppure è proprio lei, in sella a Dreamfyre, che riduce in cenere uomini, donne e bambini innocenti. La sequenza è stata girata con un'estetica onirica ma brutale, alternando l'espressione sconvolta di Helaena al fuoco che divora tutto ciò che tocca. Lopez-Corrado ha spiegato che la scena serve a illustrare un tema centrale di House of the Dragon, già espresso da Viserys nella prima stagione: l'idea che i Targaryen controllino i draghi è un'illusione. I draghi non sono armi docili o estensioni della volontà dei loro cavalieri, sono creature primordiali, imprevedibili, mosse da istinti che sfuggono alla comprensione umana.

La visione di Helaena non mostra necessariamente un futuro che si realizzerà, ma piuttostodi ciò che potrebbe accadere se perdesse il controllo, se Dreamfyre decidesse di seguire i propri impulsi distruttivi. La regista ha sottolineato come questa visione sia fondamentale per comprenderenegli episodi successivi. Fino a questo momento,. Ha subito perdite devastanti, ha visto morire suo figlio, ha assistito impotente al progressivo disfacimento della sua famiglia. Ma non ha mai cavalcato Dreamfyre in battaglia. Non ha mai scelto la violenza.

Questa visione la pone di fronte a una domanda insostenibile: può permettersi di rimanere neutrale? E se decidesse di agire, se salisse in sella a Dreamfyre per difendere ciò che le resta della famiglia, sarebbe davvero lei a controllare le conseguenze? La scena funziona come un avvertimento profetico che Helaena riceve da se stessa, un'eco dal futuro o da una realtà alternativa dove la sua scelta di combattere porta a una carneficina inaccettabile. L'episodio 7 ha anche segnato il ritorno di Sunfyre, il drago dorato di Aegon, dato per morto dalla metà della seconda stagione. Il parallelismo non è casuale.

Helaena Targaryen in House of the Dragon, fonte: HBO

Mentre Sunfyre riappare malconcio ma vivo, simbolo della resistenza ostinata dei Verdi, Helaena si confronta con la possibilità di diventare un'arma di distruzione. Due draghi, due destini intrecciati, due facce della stessa medaglia brutale che è la guerra civile targaryeniana. Lopez-Corrado ha anche rivelato dettagli tecnici sulla realizzazione della sequenza. La scena è stata girata utilizzando una combinazione di effetti pratici e digitali, con Phia Saban che recitava su un rig meccanico simulando il volo di Dreamfyre. L'illuminazione è stata studiata per creare un contrasto stridente tra il blu-argenteo del drago e il rosso-arancio delle fiamme, amplificando la sensazione di incubo.

La colonna sonora di Ramin Djawadi accompagna la visione con un tema musicale che mescola le note del motivo di Helaena con dissonanze inquietanti, suggerendo il conflitto tra la sua natura gentile e la violenza della scena. Dal punto di vista narrativo, questa visione si colloca in un momento cruciale della stagione. I Verdi sono sotto pressione, Rhaenyra e i Neri stanno guadagnando terreno, e le scelte individuali dei personaggi stanno per determinare l'esito della guerra. Helaena, che fino ad ora è stata una pedina mossa da altri, potrebbe diventare una protagonista attiva. Ma a quale prezzo?

House of the Dragon, fonte: HBO

La spiegazione di Lopez-Corrado invita anche a riflettere su un tema più ampio: la responsabilità del potere. I Targaryen hanno conquistato e mantenuto il Trono di Spade grazie ai draghi, ma questo potere è sempre stato una maledizione tanto quanto una benedizione. Fire and Blood, il libro di George R.R. Martin da cui è tratta la serie, racconta una storia di grandezza e decadenza, di famiglie che si autodistruggono proprio a causa delle armi che credevano di controllare.

Helaena rappresenta la coscienza morale all'interno di una famiglia che ha perso ogni bussola etica. La sua visione è un monito: anche la persona più gentile, se armata di un drago, può diventare un mostro. Non per cattiveria, ma per la semplice, terrificante natura del potere che maneggia. L'episodio si chiude senza risolvere il dilemma di Helaena, lasciando gli spettatori con una domanda sospesa: salirà davvero in sella a Dreamfyre? E se lo farà, riuscirà a evitare che la sua visione si trasformi in realtà? La risposta arriverà nell'episodio finale della stagione, ma Lopez-Corrado ha già piantato il seme del dubbio, costruendo una tensione narrativa che attraverserà le prossime puntate.

La terza stagione di House of the Dragon si conferma così una riflessione matura e spietata sulle dinamiche del potere, sulla guerra e sulle illusioni che ci raccontiamo per giustificare la violenza. Helaena, con la sua visione profetica di distruzione, diventa il simbolo più potente di questa consapevolezza tragica: nessuno, nemmeno i più puri di cuore, può cavalcare un drago senza rischiare di bruciare tutto ciò che ama.