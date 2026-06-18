House of the Dragon 3: scopri se puoi vederlo su Sky e Now o se sei costretto ad abbonarti a HBO Max (la verità può sorprendere)

Pubblicazione: 18 giugno alle 17:20

Dopo due anni di distanza dalla seconda stagione, House of the Dragon 3 è pronta a riportare sullo schermo la sanguinosa guerra civile dei Targaryen. Con l'arrivo di HBO Max in Italia, però, molti fan si stanno facendo la stessa domanda: per vedere i nuovi episodi bisogna necessariamente sottoscrivere un nuovo abbonamento oppure Sky sarà sufficiente per accedere ai nuovi contenuti? La risposta potrebbe sorprendere più di qualcuno e alimentare diverse polemiche.

La terza stagione del prequel di Game of Thrones debutterà in Italia il 22 giugno 2026, in contemporanea con la distribuzione internazionale. Sul fronte narrativo, la. La cosiddetta "Danza dei Draghi" entra infatti nella sua fase più devastante, con battaglie sempre più spettacolari e alleanze destinate a cambiare rapidamente.

I nuovi episodi continueranno a raccontare lo scontro tra i Neri guidati da Rhaenyra e i Verdi fedeli ad Aegon II, mentre il destino del Trono di Spade appare più incerto che mai. Secondo le anticipazioni ufficiali, la stagione sarà composta da otto episodi e porterà finalmente sullo schermo alcune delle battaglie più attese dai lettori del romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin.La novità più importante riguarda proprio la disponibilità della serie nel nostro Paese.

Nonostante il lancio di HBO Max sul mercato italiano, House of the Dragon 3 sarà regolarmente trasmessa su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW. In altre parole, chi possiede già uno dei due servizi non sarà costretto a migrare verso HBO Max per seguire le nuove avventure di Rhaenyra Targaryen e dei suoi alleati. Una notizia che conferma la solidità degli accordi di distribuzione tra HBO e Sky, almeno per uno dei franchise televisivi più importanti degli ultimi anni.

Per chi temeva di dover aggiungere un ulteriore abbonamento alla lunga lista delle piattaforme streaming, la risposta è rassicurante:sia su Sky sia su NOW. HBO rappresenta una possibilità in più, ma non l'unica strada per tornare a sorvolare Westeros insieme ai draghi dei Targaryen. E per milioni di spettatori italiani, questa è probabilmente la notizia migliore di tutte. Del resto la presenza di

Molti hanno pensato che i contenuti originali del noto canale sarebbero diventati esclusivi della piattaforma, ma la situazione è decisamente diversa. Per House of the Dragon 3, ricco di novità e curiosità, gli utenti avranno diverse opzioni. Sarà infatti possibile guardare la serie attraverso HBO Max, ma anche tramite Sky e NOW senza dover sostenere costi aggiuntivi o attivare un nuovo servizio. Di fatto, l'abbonamento a HBO Max rappresenta soltanto un'alternativa e non un passaggio obbligato per chi segue già l'universo di Westeros attraverso le piattaforme Sky.