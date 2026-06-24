House of the Dragon cambia una delle morti più importanti di Fire & Blood: la scelta divide già i fan

Pubblicazione: 24 giugno alle 10:30

La terza stagione di House of the Dragon è tornata su HBO e Sky e Now con il botto, letteralmente. L'attesissima Battaglia del Gullet ha finalmente fatto il suo debutto sullo schermo, portando con sé uno dei momenti più drammatici della Danza dei Draghi: una morte illustre. Ma quella che doveva essere una sequenza epica si è trasformata in un terreno di scontro tra la serie e il suo materiale originale, scatenando reazioni infuocate da parte della community.

Precisiamo immediatamente che l'articolo contiene, ragion per cui non proseguite nella lettura se non l'avete ancora visto. Fatta questa precisazione, a fine episodio viene messa in scena la morte del, avvenuta per mano degli arcieri della Triarchia durante lo scontro navale che segna uno dei punti di svolta della guerra civile Targaryen. La sua morte rappresenta non solo una perdita devastante per Rhaenyra e la fazione dei Neri, ma anche un momento cruciale nella narrazione che

Ma chi conosce Fire & Blood, il libro di George R.R. Martin su cui la serie si basa, ha immediatamente notato differenze sostanziali. Non si tratta solo di dettagli marginali o di scelte estetiche, ma di modifiche narrative che alterano dinamiche consolidate e aspettative costruite negli anni dai lettori più appassionati all'universo creato da Martin. La Battaglia del Gullet nei libri viene descritta come uno scontro caotico e brutale, dove la superiorità aerea dei draghi si scontra con la tattica navale della Triarchia e il coraggio disperato dei soldati a terra.

No exagero si digo que lo de Jacaerys Velaryon y Vermax entra directo al nivel de las muertes más dolorosas de toda la franquicia.



Al igual que nos pasó con Ned Stark, cuando Jace sale del agua tu cerebro se aferra a una falsa esperanza y se convence de que aún puede haber un… pic.twitter.com/HOWJmFO10d — King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) June 22, 2026

Nel testo originale, Jacaerys muore durante il tentativo di coordinare le forze aeree e marittime, vittima di una pioggia di frecce che trafiggono sia lui che il suo drago Vermax. È una morte eroica ma tragica, simbolo del prezzo del sangue che la guerra richiede anche ai più valorosi. La serie televisiva, pur mantenendo gli elementi fondamentali della sequenza, introduce variazioni nella coreografia degli eventi, nelle dinamiche tattiche e presumibilmente nel contesto emotivo che circonda la morte del principe. Queste modifiche, per quanto comprensibili dal punto di vista della traduzione da pagina a schermo, hanno generato dibattiti accesi sui social media e nei forum dedicati.

I fan più puristi sostengono che ogni cambiamento rispetto al materiale canonicocostruita da Martin. La Danza dei Draghi, pur essendo raccontata indi versioni contrastanti, mantiene alcuni punti fermi che i lettori considerano intoccabili. Laè uno di questi momenti cardine, un evento che dovrebbe rispettare determinate dinamiche per preservare il peso emotivo e strategico delle conseguenze che ne derivano.

Altri spettatori, invece, difendono le scelte degli showrunner Ryan Condal e del team creativo, sottolineando come l'adattamento televisivo richieda necessariamente compressioni temporali, semplificazioni narrative e aggiustamenti per rendere la storia fruibile a un pubblico più ampio. La natura stessa di Fire & Blood, scritta come un resoconto storico a posteriori con fonti spesso inaffidabili, lascerebbe margine di interpretazione che la serie può esplorare più o meno liberamente.

Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon, fonte: HBO

Comunque questa discussione si inserisce in un dibattito più ampio sul rapporto tra Game of Thrones, il suo prequel e l'opera letteraria di Martin. Dopo le controversie che hanno accompagnato le stagioni finali de Il Trono di Spade, ogni deviazione dai libri viene analizzata con un'attenzione quasi maniacale dalla fanbase, pronta a individuare sia miglioramenti che tradimenti rispetto alla visione originale dell'autore.

La morte di Jacaerys Velaryon segna comunque un punto di non ritorno per la terza stagione di House of the Dragon. Con la perdita dell'erede di Rhaenyra e uno dei suoi più fidati comandanti militari, la guerra tra Neri e Verdi entra in una fase ancora più oscura e spietata. Le conseguenze di questa battaglia ovviamente si svilupperanno negli episodi successivi, influenzando decisioni strategiche, alleanze e il morale delle truppe su entrambi i fronti.

La Battaglia del Gullet doveva essere il grande evento con cui inaugurare la nuova stagione, ma per molti fan è già diventata il simbolo delle libertà creative che la serie si è presa rispetto a Fire & Blood. Se le prossime puntate riusciranno a dare un senso a queste modifiche lo dirà il tempo, ma intanto il debutto della terza stagione ha già conquistato un primato poco invidiabile: è il primo episodio del franchise con il voto del pubblico più basso di sempre. Un esordio che racconta meglio di qualsiasi commento quanto questa scelta abbia diviso la fanbase.