House of the Dragon finirà con la stagione 4: quando arriverà e cosa sappiamo sul gran finale della serie

Pubblicazione: 10 agosto alle 08:30

La Danza dei Draghi si avvicina al suo epilogo definitivo. HBO ha confermato che House of the Dragon tornerà per una quarta e ultima stagione, chiudendo così il capitolo della guerra civile che ha dilaniato la dinastia Targaryen. La notizia, ufficializzata nel novembre 2025 mesi prima del ritorno della terza stagione, ha messo fine alle speculazioni sul futuro della serie prequel di Game of Thrones, delineando con precisione il percorso narrativo che porterà alla conclusione di una delle storie più sanguinose di Westeros.

, showrunner e co-creatore della serie, ha ribadito con fermezza che una struttura di quattro stagioni è sempre stata nei piani. In un'intervista a Entertainment Weekly, Condal ha dichiarato: "Non posso parlare per tutti gli altri coinvolti nello show e HBO, ma sì, questo è molto il mio piano". Una visione condivisa inizialmente anche da, che nell'ottobre 2022 aveva scritto sul"quattro stagioni complete da 10 episodi ciascuna per rendere giustizia alla Danza dei Draghi, dall'inizio alla fine".

La realtà produttiva si è rivelata leggermente diversa dalle intenzioni originali. Mentre la prima stagione ha effettivamente contato 10 episodi, la seconda e la terza si sono fermate a otto puntate ciascuna. La seconda stagione aveva ricevuto inizialmente un ordine per 10 episodi prima che venisse ridotto. Al momento non è chiaro quanti episodi comporrà la stagione finale, ma i fan sperano in un ritorno al formato originale per dare respiro narrativo al gran finale.

House of the Dragon, fonte: HBO

Il rapporto tra Condal e Martin, tuttavia, si è incrinato nel corso della produzione. I due creatori hanno avuto divergenze sulla direzione narrativa dello show, un dissidio che riflette le tensioni tipiche degli adattamenti quando la visione autoriale incontra le esigenze della televisione moderna. Nonostante questo, l'impegno a concludere degnamente la storia rimane intatto. Mai quando arriverà la stagione finale sul piccolo schermo? Le previsioni indicano il 2028 come anno di rilascio, mantenendo l'intervallo biennale che ha caratterizzato House of the Dragon sin dal principio.

A differenza di Game of Thrones, che per la maggior parte della sua corsa, la serie prequel segue una cadenza più dilatata: la prima stagione è approdata. I tempi lunghi non sono casuali né frutto di inefficienza produttiva. Durante una conferenza stampa prima del lancio, Condal ha spiegato i meccanismi dietro la produzione:possono richiedere fino a un anno dopo la stesura delle sceneggiature, mentrededicata agli effetti speciali dei draghi assorbe almeno sette o otto mesi di lavoro intensivo.

Si tratta di creature digitali che richiedono un livello di dettaglio e realismo che solo il tempo e risorse considerevoli possono garantire. C'è però una buona notizia per chi teme ritardi ulteriori. Nella stessa intervista riportata da Gold Derby, Condal ha rivelato che la scrittura della quarta stagione è iniziata mentre la post-produzione della terza era ancora in corso:

"Stiamo attivamente scrivendo. Abbiamo già iniziato a consegnare le bozze a HBO. È presto, continueremo a iterare. Non abbandono mai una sceneggiatura finché non me la portano via durante la produzione. Siamo più avanti che mai a questo punto nella creazione di una nuova stagione". - Ryan Condal

House of the Dragon, fonte: HBO

Ma chi vedremo tornare nella stagione finale? House of the Dragon resta fedele allo spirito del suo predecessore Il Trono di Spade (Game of Thrones): nessuno è al sicuro, e le morti eccellenti sono la norma, non l'eccezione. D'altronde nella terza stagione sono morti alcuni personaggi iconici dello show televisivo. Cosa aspettarsi tematicamente dalla stagione finale? La quarta stagione esplorerà principalmente le conseguenze della regno mal gestito da Rhaenyra, mentre il popolo di Approdo del Re e i suoi stessi servitori fedeli si rivoltano contro di lei. King's Landing non è più un rifugio sicuro per i Neri. I sudditi si sentono sempre più disillusi dalla loro nuova regina, un riflesso di come il potere conquistato con la forza raramente si trasforma in legittimità sentita.

La terza stagione ha raggiunto il suo apice grazie a scene di battaglia incredibilmente cinematografiche come la Battaglia del Golfo combattuta sull'acqua e altre sequenze narrative emozionanti, inclusa la riconquista di Approdo del Re da parte di Rhaenyra. La stagione finale promette di mantenere e superare questo livello di spettacolarità visiva. House of the Dragon ha già gettato le basi per due delle storie più strazianti del libro nella quarta stagione, nessuna delle quali è probabile venga adattata nell'episodio di questa settimana. Il materiale originale di Martin offre una miniera di momenti tragici, tradimenti inaspettati e scontri tra draghi che hanno definito questa guerra civile come uno dei capitoli più oscuri della storia di Westeros.

I fan del libro sanno che ciò che è accaduto finora è solo l'antipasto di una conclusione devastante. La serie prequel si è distinta dalla sua progenitrice per un approccio più riflessivo e psicologico ai personaggi, esplorando le sfumature morali di una guerra dove nessuna fazione è completamente nel giusto o nel torto. La terza stagione ha accelerato notevolmente il ritmo rispetto alla seconda, più lenta e contemplativa, trovando un equilibrio tra sviluppo dei personaggi e azione spettacolare che ha conquistato critica e pubblico. L'eredità di House of the Dragon si estende oltre i confini della serie stessa.

House of the Dragon, fonte: HBO

HBO ha dimostrato un impegno continuo verso l'universo di Westeros creato da Martin, rinnovando contemporaneamente anche A Knight of the Seven Kingdoms per una seconda stagione nel novembre 2025. Il franchise di Game of Thrones, nonostante le controversie sul finale della serie originale, continua a esercitare un fascino magnetico su milioni di spettatori in tutto il mondo. La decisione di concludere House of the Dragon con quattro stagioni potrebbe rivelarsi saggia dal punto di vista narrativo. Molte serie longeve soffrono di un progressivo declino qualitativo, diluendo storie che avrebbero meritato conclusioni più serrate.

Condal e il suo team sembrano determinati a evitare questo destino, preferendo una narrazione concentrata che renda giustizia al materiale originale senza allungare artificialmente la trama. I due anni di attesa fino al 2028 saranno lunghi per i fan che hanno seguito con passione le vicende di Rhaenyra, Alicent, Daemon e Aegon. Ma se la qualità produttiva rimarrà quella vista nella terza stagione, con battaglie mozzafiato, interpretazioni intense e una fedeltà creativa al cuore della storia di Martin, l'attesa potrebbe valerne la pena. La Danza dei Draghi merita un finale all'altezza del suo tragico splendore, e House of the Dragon sembra intenzionata a offrirlo.