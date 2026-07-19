House of the Dragon, Ryan Condal risponde a George R.R. Martin e difende le scelte della serie

Pubblicazione: 19 luglio alle 09:30

Lo showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, ha finalmente rotto il silenzio su una delle controversie più accese che hanno accompagnato la produzione della serie HBO: l'esclusione del principe Maelor e le critiche pubbliche mosse da George RR Martin. In una recente intervista con IGN, Condal ha spiegato come le scelte narrative della terza stagione stiano affrontando e risolvendo le preoccupazioni dell'autore, rivelando dettagli cruciali sul futuro della Danza dei Draghi.

La questione risale alla, quandonotarono l'assenza del principe Maelor, il figlio minore di re Aegon II e della regina Helaena. Questo personaggio giocava un, uno degli eventi più traumatici della guerra civile Targaryen. Martin non nascose il suo disappunto, pubblicando un post sul suo blog in cui avvertiva che questa modifica, con conseguenze narrative destinate a propagarsi fino alla conclusione della serie.

Il quarto episodio della terza stagione ha però introdotto un elemento che ribalta le carte in tavola: Helaena è incinta. La rivelazione, già anticipata nell'episodio 2 attraverso un dialogo criptico sul bruco che diventa farfalla, suggerisce che House of the Dragon non abbia affatto abbandonato la trama legata a un terzo figlio di Helaena, ma l'abbia semplicemente riposizionata temporalmente.

House of The Dragon, fonte: HBO

"La gravidanza di Helaena rappresenta una grave complicazione per lei, dato che si trova letteralmente all'ombra di Rhaenyra ed è sua prigioniera", ha spiegato Condal.

"Se quel bambino fosse un maschio, diventerebbe un problema enorme per Rhaenyra, per Helaena stessa e per Alicent. Ci è sembrato un modo per mantenere vivi alcuni elementi del libro, adattandoli alla trama e alla storia che stiamo raccontando nella nostra versione, nel nostro adattamento della Danza dei Draghi." - Ryan Condal

L'enfasi sulle paroleha ribadito due volte il concetto, sottolineandorispetto al materiale originale. Una scelta lessicale che alcuni interpretano come una velata risposta alle critiche di Martin, che aveva co-creato la serie prima di prenderne le distanze proprio a causa di divergenze creative con lo showrunner.

La gravidanza di Helaena introduce dinamiche narrative inedite, visto che diversamente dal libro, dove Maelor era già nato all'inizio del conflitto, questa versione pone un potenziale erede al trono direttamente sotto il controllo di Rhaenyra. Il bambino, se dovesse nascere maschio, rappresenterebbe una minaccia politica che la Regina Nera non può ignorare. Allo stesso tempo, pone Helaena in una posizione ancora più vulnerabile, intrappolata a King's Landing con un segreto che potrebbe costarle la vita.

Ma le rivelazioni dell'intervista non si fermano qui, dato che Condal ha anche discusso l'introduzione ufficiale del principe Daeron Targaryen, il figlio minore di Viserys e Alicent, dopo settimane di speculazioni dei fan. Cresciuto come pupillo di Ormund Hightower a Oldtown, lontano dall'ambiente tossico di King's Landing, Daeron rappresenta un contrasto affascinante rispetto ai suoi fratelli.

House of The Dragon, fonte: HBO

"Daeron è un personaggio molto più simpatico, ed è proprio questo a renderlo interessante", ha commentato Condal.

"Abbiamo conosciuto tutti gli altri figli di Alicent e, con l'eccezione di Helaena, i maschi sono individui molto complicati, forgiati nel crogiolo di King's Landing con un padre malato e probabilmente assente come Viserys e una madre giovanissima, impreparata non solo a crescere dei figli, ma a crescere figli destinati potenzialmente a competere per il trono." - Ryan Condal

Il principe Daeron, nel libro, viene chiamato "Daeron l'Audace" ed è considerato il personaggio più nobile schierato con i Verdi. Ma Condal ha lanciato un avvertimento ai fan che sperano in un eroe senza macchia:

"Parte del divertimento di queste storie è che le cose cambiano nel tempo. Qualcuno avrebbe mai pensato, quando Jaime Lannister spinsequel bambino dalla finestra, di fare il tifo per lui due o tre stagioni dopo, vedendolo come uno dei personaggi più tragici ed eroici della storia? Il bello di raccontare queste vicende è che quando metti le persone in un ambiente estremo, scopri di cosa sono realmente fatte. E alcuni che pensavi fossero buoni finiscono in luoghi molto oscuri." - Ryan Condal

House of The Dragon, fonte: HBO

L'episodio 4 ha anche svelato che Ormund Hightower ha passato anni a preparare Daeron a diventare re, addestrandolo non solo nelle arti cavalleresche ma anche nell'uso della violenza politica. Il giovane principe possiede anche un drago, Tessarion, aggiungendo potenza di fuoco all'arsenale dei Verdi. La sua introduzione nella guerra promette di spostare gli equilibri in un momento cruciale del conflitto.

Un altro cambiamento importante rispetto a Fire & Blood riguarda Nettles, la giovane cavalcatrice di draghi che nel libro mette in crisi il rapporto tra Daemon e Rhaenyra. Lo showrunner ha promesso che le conseguenze apportate da questi cambiamenti saranno molto più chiari con il proseguo della stagione, attualmente in corso su HBO e Sky/Now.