Hugh Jackman ci mostra il suo Wolverine in versione natalizia

LEGGI ANCHE – Hugh Jackman mette da parte la rivalità con Ryan Reynolds per invitare all’uso delle mascherine

È tempo di festa, come ci ricorda anche

In vista delle festività natalizie l’attore ha deciso di condividere in rete uno scatto in cui possiamo vedere una action figure bobble-head del suo Wolverine (dai primi film degli X-Men) con un adorabile cappellino natalizio.

Potete vedere la foto qua sotto:

Qua sotto trovate le informazioni su Lohan – The Wolverine:

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

Ecco la sinossi ufficiale di Logan – The Wolverine:

Nel 2029 la popolazione mutante è calata drasticamente e gli X-Men si sono divisi. Logan, i cui poteri rigeneranti si stanno indebolendo, ora vive circondato dall’alcol e lavora come autista. Si prende cura di un malato professor Xavier, che tiene nascosto. Un giorno incontra una donna straniera che gli chiede di scortare sua figlia Laura sino ai confini del Canada. Logan in un primo momento rifiuta, ma Xavier aspetta quella ragazzina da molto tempo. Laura infatti possiede una forza straordinaria, molto vicina a quella di Wolverine. Il suo DNA contiene il segreto che la lega a Logan ed è per questo che è inseguita dai membri di un’organizzazione molto potente.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.