Hugh Jackman conferma il suo ruolo da protagonista nel nuovo film di Ridley Scott (ma continua a incrociare le dita)

Pubblicazione: 17 giugno alle 19:03

Hugh Jackman si prepara a vestire i panni di uno dei personaggi più iconici della letteratura d'avventura. L'attore australiano, celebre per aver interpretato Wolverine per quasi due decenni, ha ufficialmente confermato il suo coinvolgimento in una nuova versione cinematografica di L'isola del tesoro, diretta nientemeno che da Ridley Scott. Jackman interpreterà Long John Silver, il cuoco di bordo diventato il pirata più famoso della storia della narrativa.



La conferma è arrivata direttamente dall'attore durante un'intervista con DiscussingFilm, rilasciata in occasione della promozione del suo ultimo film The Death of Robin Hood. Quando gli è stato chiesto se fosse attratto dall'idea di interpretare personaggi letterari classici, Jackman ha risposto con una sincerità disarmante che ha sorpreso molti. "Non ho mai letto L'isola del tesoro. Non ho mai visto L'isola del tesoro", ha ammesso senza filtri. "Avevo sentito parlare di Long John Silver, ma non sapevo praticamente nulla".



Questa confessione potrebbe sembrare strana per un attore che si appresta a incarnare uno dei villain più celebri della letteratura mondiale, ma Jackman ha spiegato il suo metodo di lavoro con chiarezza cristallina. Ciò che lo ha convinto a dire sì non è stato il peso culturale del personaggio o la nostalgia per il classico di Robert Louis Stevenson, ma la qualità della sceneggiatura e l'opportunità di collaborare con un maestro del cinema come Scott.

"Leggo davvero la sceneggiatura e rispondo al mio istinto", ha dichiarato Jackman. "Mi è stata mandata da Ridley Scott e ho pensato: 'Beh, questo mi interessa davvero'". La sceneggiatura in questione porta la firma di Jack Thorne, sceneggiatore britannico di grande talento noto per il suo lavoro su Adolescence. Secondo Jackman, Thorne ha scritto "una sceneggiatura incredibile" che rappresenta una leggera rivisitazione della storia originale.



Il progetto vede Scott non solo dietro la macchina da presa, ma anche nel ruolo di produttore insieme a Michael Pruss, mentre Thorne ricopre la funzione di produttore esecutivo. Tuttavia, c'è un dettaglio importante da sottolineare: il film non è ancora stato formalmente acquisito da uno studio. Il progetto è attualmente in fase di valutazione presso diversi major, ma data la presenza di Scott e il calibro del cast, le possibilità che L'isola del tesoro veda la luce sono decisamente elevate.



La collaborazione con Ridley Scott rappresenta un grande motivo di interesse. Il regista britannico, con capolavori come Blade Runner, Alien, Il gladiatore e The Martian, ha dimostrato una capacità unica di reinventare generi e storie classiche attraverso una regia visivamente potente e narrativamente sofisticata. La sua versione de L'isola del tesoro promette di essere qualcosa di più di un semplice adattamento fedele: Jackman stesso ha parlato di "una leggera rivisitazione", suggerendo un approccio fresco al materiale classico.

"Incrociamo le dita che riusciamo a farlo partire", ha concluso Jackman nell'intervista. "Io ci sono. Vediamo se qualcuno vorrà produrlo". Per gli appassionati di cinema d'avventura e per i fan di uno dei personaggi più indimenticabili della letteratura, non resta che attendere notizie ufficiali sulla produzione. Nel frattempo, l'idea di vedere Hugh Jackman trasformarsi nel carismatico e pericoloso Long John Silver sotto la guida di Ridley Scott è già sufficiente per alimentare l'attesa.