Hugh Jackman non ha alcuna intenzione di dire addio al suo Wolverine: “Lo interpreterò fino a 90 anni”

Pubblicazione: 03 luglio alle 09:00

Quando nel 2024 Deadpool & Wolverine ha riportato Hugh Jackman nei panni dell'iconico mutante artigliato, molti hanno pensato si trattasse di un ultimo regalo ai fan prima dell'inevitabile passaggio di consegne. Dopo tutto, Logan del 2017 sembrava aver scritto la parola fine su una delle interpretazioni più amate e longeve della storia del cinema supereroistico. Ma a quasi un decennio da quel commovente addio, l'attore australiano non solo è tornato, ma sembra intenzionato a non lasciare più gli artigli di adamantio.

In una recente intervista con PBS,ha lanciato una dichiarazione che ha colto di sorpresa l'intero fandom Marvel. A 57 anni, l'attore ha affermato senza mezzi termini: "Lo farò fino a 90 anni". Non si tratta di una battuta da red carpet o di una risposta vaga per togliersi di impiccio i giornalisti, visto che il tono era quello di chi ha già fatto i conti cone ha deciso chene farà parte ancora per molto, molto tempo.

Inoltre la notizia assume un peso ancora maggiore considerando il contesto cinematografico in cui ci troviamo. Con Avengers: Doomsday in arrivo il 18 dicembre e Avengers: Secret Wars all'orizzonte, si dava per scontato che uno di questi due film monumentali avrebbe rappresentato il canto del cigno per il Logan di Jackman. Molti ipotizzavano che il Marvel Cinematic Universe avrebbe utilizzato Secret Wars come evento-reset per introdurre una nuova generazione di X-Men, con un Wolverine più giovane pronto a prendere il testimone.

Ma Jackman ha chiaramente altri piani e durante l'intervista di cui sopra ha anche rivolto un messaggio al suo eventuale successore, ammettendo però che al momento non ha intenzione di farsi da parte:

"Sto preparando una piccola capsula del tempo per loro. Non dirò niente a chi lo interpreterà un giorno, perché nessuno ha detto niente a me, e di questo sono davvero grato. Non avevo nemmeno letto i fumetti, quindi mi sono approcciato al personaggio con freschezza". Hugh Jackman

A differenza di molti attori del genere supereroistico, che studiano meticolosamente decenni di materiale cartaceo prima di indossare il costume, Jackman ha costruito il suo, la presenza fisica e una connessione emotiva che si è evoluta organicamente nel corso di oltre vent'anni. "Ovviamente ho la mia visione del personaggio, ma in qualche modo si è fusa con me", ha continuato. "Spero che chi verrà dopo faccia semplicemente quello che vuole e lo renda suo".

Comunque se Jackman continua effettivamente oltre Secret Wars, significa che Marvel Studios ha pianificato un ruolo continuativo per il suo Logan Variant nella prossima Saga. Non si tratterebbe più di cameo nostalgici o apparizioni speciali, ma di una presenza stabile nell'universo condiviso. Ma come si integrerà questo Wolverine veterano con la nuova squadra di mutanti che Kevin Feige ha promesso di introdurre? Sarà un mentore, un elemento di continuità tra le timeline, o semplicemente un personaggio parallelo che vive le proprie avventure?

Dei rumor recenti suggeriscono che in Avengers: Doomsday, Logan avrà un ruolo tutt'altro che marginale, il che confermerebbe l'intenzione di costruire intorno a lui una narrazione di lungo periodo. C'è anche un elemento puramente fisico da considerare. Interpretare Wolverine non è come indossare l'armatura di Iron Man o il mantello di Thor. Richiede una preparazione fisica brutale, scene d'azione estenuanti, e Jackman stesso ha più volte documentato sui social i sacrifici necessari per mantenere la muscolatura e l'intensità che il ruolo richiede.

Deadpool & Wolverine, fonte: Disney

Arrivare a 90 anni in queste condizioni non è esattamente una passeggiata, anche per chi ha la dedizione dell'attore australiano. Resta da vedere se Jackman interpreterà davvero Wolverine fino a 90 anni, o se si trattava di un'iperbole affettuosa. Ma una cosa è certa: al momento, l'attore non ha alcuna intenzione di appendere gli artigli al chiodo. E i fan, che lo hanno seguito dalle incertezze del primo X-Men del 2000 fino al trionfo emotivo di Logan e al folle Deadpool & Wolverine, non potrebbero essere più felici di questa prospettiva.

Ricordiamo infine che il prossimo capitolo (fondamentale) per l'MCU è rappresentato da Avengers: Doomsday, film in uscita il 18 Dicembre 2026, che promette di catapultare i fan in un'avventura matura e ricca di momenti carichi di tensione, stando a quanto promesso dai Fratelli Russo.