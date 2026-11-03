I casi di Teresa Battaglia 3, ci sarà una stagione 4? Come finisce l'ultima puntata della terza stagione

Pubblicazione: 03 novembre alle 11:10

Il percorso della terza stagione de I casi di Teresa Battaglia si conclude con un episodio che riporta al centro della storia il passato della protagonista. In Figlia della cenere, Elena Sofia Ricci veste nuovamente i panni della profiler alle prese con un'indagine particolarmente complessa, nella quale gli indizi del presente si intrecciano con vicende rimaste sepolte per anni. L'ultimo appuntamento mette insieme i diversi tasselli del caso e offre una spiegazione al comportamento dell'assassino. Ma cosa accade esattamente nel finale e bisognerà aspettare molto per rivedere Teresa Battaglia?

Attenzione: seguono spoiler sull'ultima puntata della terza stagione.

La caccia a Luigi Mainardi entra nella sua fase decisiva dopo la fuga dell'uomo dalla struttura psichiatrica. Le indagini portano Teresa e i suoi collaboratori a ricostruire un'infanzia segnata da abusi e sofferenze fisiche. Da bambino, Mainardi aveva infatti avuto bisogno di un intervento chirurgico che non gli era stato consentito in tempo, anche per l'influenza negativa esercitata sulla madre dal compagno violento. Le esperienze vissute durante la crescita aiutano a comprendere la natura delle sue ossessioni e il significato dei gesti compiuti durante gli omicidi.

Il collegamento emerge da un episodio che Teresa aveva rimosso, molti anni prima, dopo essere stata aggredita dall'ex marito Sebastiano e aver perso il bambino che aspettava, era stata soccorsa proprio da Mainardi. All'epoca il ragazzo era adolescente e stava cercando di allontanarsi dal patrigno violento. Nonostante la paura, si era fermato per chiamare aiuto. Da quel momento aveva sviluppato nei confronti della donna un attaccamento particolare, arrivando a considerarla una figura materna. La sua intenzione, ora, è vendicarla punendo l'uomo che le aveva fatto del male.

Dietro a quel "grazie" si nascondono tante parole... #ICasiDiTeresaBattagliaFigliaDellaCenere finisce così ❤️ Vi è piaciuta questa stagione? Rispondete nei commenti! https://t.co/meznu7WTA7 — Rai1 (@RaiUno) November 2, 2026

, che viene rapito da Mainardi e scelto come ultima vittima del suo piano. Attraverso lo studio dei mosaici della basilica di Aquileia, Teresa riesce a interpretare i riferimenti simbolici lasciati dall'assassino e a individuare il luogo in cui si trova.. La vicenda permette anche di fare chiarezza sulle responsabilità di Sebastiano.

L'uomo non ha davvero cambiato comportamento, nonostante abbia cercato di costruirsi una nuova esistenza. Sullo sfondo resta la condizione di Teresa, la cui malattia continua ad avanzare, rendendo sempre più difficile nascondere le proprie fragilità anche alle persone che le sono vicine. La storia non si fermerà con Figlia della cenere.

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La quarta stagione de I casi di Teresa Battaglia è stata confermata e il lavoro sulle nuove sceneggiature è già iniziato, come anticipato dalla stessa Elena Sofia Ricci. L'attrice tornerà a interpretare la profiler, mentre per il resto del cast e per la trama non sono ancora arrivati tutti i dettagli. Le riprese potrebbero partire nella prima metà del 2027 e il ritorno su Rai 1 viene ipotizzato nella seconda parte dell'anno, probabilmente verso la fine. Non esiste una data ufficiale di uscita, per conoscere il calendario definitivo bisognerà attendere gli annunci della produzione