I Cesaroni 8 si faranno? Perché il futuro della Garbatella adesso è nelle mani di Netflix

Pubblicazione: 30 giugno alle 14:21

Il ritorno della famiglia più famosa della Garbatella ha ufficialmente cambiato perimetro. Dopo una messa in onda televisiva su Canale 5 caratterizzata da luci, ombre e qualche polemica di troppo sul palinsesto, la settima stagione di "I Cesaroni - Il ritorno" ha fatto il suo debutto ufficiale nel catalogo di Netflix. Una mossa strategica che non rappresenta solo una seconda finestra di visione, ma che potrebbe ridisegnare completamente il destino della fiction e aprire le porte alla produzione di un'attesissima ottava stagione.

La settima stagione, composta da 12 episodi diretti e interpretati da Claudio Amendola, ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di un cult assoluto a dieci anni dall'ultima puntata. Tuttavia, il percorso nei palinsesti tradizionali di Mediaset è stato tutt'altro che semplice. A sollevare il caso è statoalla gestione della programmazione televisiva. Tra continui rinvii della data di debutto e collocazioni orarie spesso penalizzanti in seconda serata, fidelizzare il pubblico generalista è stata un'impresa complessa.

Se la TV in chiaro ha mostrato il fianco a queste critiche, la vera sorpresa è arrivata dal consumo on demand. I numeri registrati sulla piattaforma Mediaset Infinity sono stati definiti dallo stesso attore come "pazzeschi", a dimostrazione di come le abitudini degli spettatori siano ormai irrimediabilmente cambiate. Grandi e giovanissimi preferiscono consumare le storie della Garbatella senza vincoli d'orario e senza le massicce interruzioni pubblicitarie del palinsesto classico. Lo sbarco su Netflix, avvenuto a fine giugno, rappresenta il tassello definitivo di questa transizione digitale.

I Cesaroni-Il ritorno debutto Netflix-foto Mediasetinfinity

Secondo Claudio Amendola, la piattaforma californiana è il luogo ideale dove la serie può finalmente ricevere "lo spazio che merita". Grazie alla forza dell'algoritmo e alla viralità potenziale sui social network, la fiction ha l'opportunità di essere scoperta da una nuova generazione di utenti che non ha mai vissuto l'epoca d'oro della prima serata dei primi anni Duemila. Il passaggio allo streaming non modifica solo il pubblico di riferimento, ma incide direttamente sulle logiche produttive.

Il finale aperto della settima stagione ha lasciato i fan con il fiato sospeso, e il verdetto definitivo sul futuro della serie non dipenderà più esclusivamentesulle piattaforme on demand. La domanda che tutti gli appassionatiLa risposta sembra essere decisamente ottimista. Amendola ha infatti confermato che i dialoghi con Netflix sono già aperti e che la piattaforma si sta mostrando fortemente interessata a dare continuità al brand.

Se i dati di visione delle prossime settimane confermeranno il trend positivo già visto su Mediaset Infinity, il futuro dei Cesaroni potrebbe essere firmato proprio dal colosso dello streaming, segnando una svolta storica per la serialità italiana.