I Cesaroni torna su Netflix: ecco che cosa fa oggi Federico Russo, l'indimenticabile Mimmo

Pubblicazione: 20 giugno alle 07:30

Mimmo è il più piccolo della famiglia della Garbatella. Anzi lo era, perchè intanto è cresciuto. Per milioni di telespettatori è stato il bambino dagli occhi curiosi che raccontava gli eventi della serie con la sua voce fuori campo, accompagnando il pubblico de I Cesaroni stagione dopo stagione. Oggi quel bambino è diventato un uomo e, con il ritorno della storica fiction nella settima stagione, Federico Russo è tornato sotto i riflettori.

Ilha riportato in primo piano molti volti storici del cast, ma tra quelli che hanno maggiormente incuriosito il pubblico c'è proprio lui. Non soltanto perché è uno dei pochi interpreti presenti in tutte le stagioni della fiction, ma anche perché la sua crescita artistica è avvenuta praticamente s

Nato a Roma il 19 ottobre 1997, Federico Russo ha iniziato la sua carriera molto presto. Ancora bambino, ha mosso i primi passi davanti alle telecamere partecipando alle ultime stagioni della soap Incantesimo e prendendo parte alla miniserie dedicata ad Alcide De Gasperi. La popolarità, tuttavia, arriva nel 2006 quando entra nel cast de I Cesaroni. Mimmo diventa immediatamente uno dei personaggi più amati della serie. A differenza di molti bambini attori che finiscono per essere ricordati esclusivamente per un singolo ruolo, Russo riesce a costruire nel tempo una carriera articolata, continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo anche dopo il grande successo della fiction Mediaset.

Una scena de I Cesaroni-Il ritorno - Fonte: Publispei

Nel corso degli anni il pubblico lo ha visto crescere puntata dopo puntata. Da figlio minore della famiglia Cesaroni è diventato un adolescente alle prese con le prime delusioni sentimentali, fino ad arrivare all'età adulta raccontata nella nuova stagione. Terminata la fase più intensa de I Cesaroni, Federico Russo non ha mai smesso di recitare. Ha alternato produzioni Rai, Mediaset e piattaforme streaming, dimostrando una notevole capacità di adattamento.

Tra le esperienze più significative c'è sicuramente., la serie Disney che gli ha regalato una nuova generazione di fan. In quel progetto ha mostrato anche le sue doti musicali, partecipando alle iniziative discografiche collegate alla fiction. Successivamente è apparso in produzioni molto diverse tra loro, comecon Vanessa Incontrada,e la serie horror, distribuita da Netflix. Una scelta che ha evidenziato la volontà di allontanarsi dall'immagine del bambino prodigio e di confrontarsi con ruoli sempre più maturi. Negli ultimi anni è stato inoltre protagonista di produzioni come, confermando una presenza costante nel panorama televisivo italiano.

Nel 2026 Federico Russo è tornato a interpretare il personaggio che lo ha reso celebre. Ne I Cesaroni – Il ritorno il pubblico ritrova un Mimmo completamente diverso rispetto al passato. Non è più il bambino che osservava il mondo con stupore, ma un giovane adulto alle prese con responsabilità concrete. Nella nuova stagione è infatti un insegnante di sostegno al suo primo incarico professionale.

Una trasformazione che ha colpito particolarmente gli spettatori. Chi ricordava il piccolo Mimmo si è trovato davanti un uomo maturo, con una nuova consapevolezza e una presenza scenica completamente diversa. Anche sui social la sua evoluzione fisica è diventata argomento di discussione. Capelli lunghi, look contemporaneo e uno stile molto distante da quello del personaggio che lo aveva reso famoso hanno contribuito ad attirare l'attenzione di una nuova fascia di pubblico.

Ma cosa fa oggi Federico Russo, oltre a fare l'attore? La curiosità più grande infatti riguarda proprio la sua vita attuale. Contrariamente a quanti molti potrebbero immaginare, Federico in un'intervista ha raccontato, come ha fatto il collega Niccolò Centioni che ha detto la sua, con grande sincerità gli aspetti meno visibili della professione dell'attore. Ha spiegato che il mestiere resta estremamente precario anche per chi ha alle spalle una carriera consolidata.

"Io, per esempio, ancora oggi faccio anche il commesso part-time nel negozio di un amico. Non c’è nulla di cui vergognarsi, anzi: è un’esperienza e mi aiuta anche a non intaccare i risparmi, per rispetto dell’educazione che ho ricevuto. Questo è un mestiere precario, ma se lo sai e lo accetti, allora va bene. È come per un cantante o un calciatore: devi metterlo in conto" - Federico Russo

Le sue parole hanno avuto il merito di accendere una riflessione sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, spesso percepito come molto più ricco e stabile di quanto non sia realmente. Il ritorno de I Cesaroni potrebbe rappresentare una nuova fase della sua carriera. A quasi trent'anni, Federico Russo appartiene a quella generazione di attori cresciuti davanti alle telecamere che oggi stanno cercando una definitiva consacrazione artistica.

Federico Russo in una scena de I Cesaroni - Fonte: Publispei

Per il pubblico resterà sempre il piccolo Cesaroni della Garbatella, ma la sua storia professionale dimostra che dietro quel personaggio c'è molto di più. L'attore romano è riuscito a trasformare una notorietà conquistata da bambino in una carriera adulta credibile, affrontando con realismo le difficoltà del mestiere e continuando a costruire il proprio percorso passo dopo passo.