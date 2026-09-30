I fan di Mindhunter non possono perdersi questa serie che ha conquistato il 99% su Rotten Tomatoes

Pubblicazione: 30 settembre alle 14:30

Quando Netflix ha deciso di non proseguire con Mindhunter oltre la seconda stagione, ha lasciato un vuoto che sembrava impossibile da colmare. La serie di David Fincher aveva ridefinito il thriller psicologico in streaming, con le sue interviste ai serial killer e l'esplorazione delle prime tecniche di profilazione criminale dell'FBI. Mentre gli appassionati del genere continuano a sperare in un miracoloso ritorno di Holden Ford e Bill Tench, interpretati da Jonathan Groff e Holt McCallany, il panorama dello streaming ha partorito alternative degne di nota. Due in particolare si sono fatte strada nelle classifiche globali, posizionandosi agli estremi opposti dello spettro qualitativo: da un lato Unabomber, il film Netflix che ha debuttato con un deludente 21% su Rotten Tomatoes ma che comunque ha conquistato la vetta delle visualizzazioni globali della piattaforma.

Dall'altro,. Quest'ultima produzione, che ha debuttato a luglio concludendo la sua prima stagione di otto episodi alla fine di agosto, ha raggiunto un traguardo che pochi titoli possono vantare:, la stessa percentuale "Certified Fresh" che Mindhunter aveva ottenuto con la sua acclamata seconda stagione. Secondo i dati di FlixPatrol, la serie ha mantenuto una presenza costante nelle top chart per due mesi consecutivi, un risultato straordinario in un'epoca in cui i contenuti vengono consumati e dimenticati nell'arco di pochi giorni. Ma cosa rende questa serie così speciale da meritare il confronto con il capolavoro di Fincher? Come Mindhunter, anche questo nuovo titolo esplora le profondità della psiche criminale, costruendo una narrazione che non si limita all'azione ma scava nelle motivazioni, nei pattern comportamentali e nelle dinamiche tra cacciatore e preda.

L'approccio metodico alla caratterizzazione dei personaggi, l'attenzione maniacale ai dettagli e la tensione psicologica che permea ogni episodio richiamano inevitabilmente l'eredità della serie cancellata da Netflix. La differenza fondamentale sta nell'esecuzione narrativa e nella struttura. Mentre Mindhunter procedeva con la pazienza metodica di un'indagine FBI vera e propria, costruendo lentamente i suoi casi attraverso lunghe conversazioni in stanze spoglie, questa nuova serie adotta un ritmo leggermente più sostenuto, pur mantenendo la profondità psicologica che i fan del genere richiedono. Otto episodi ben calibrati che non sprecano un minuto, dove ogni scena contribuisce a costruire un mosaico sempre più inquietante. Il cast, composto da attori capaci di reggere il peso di dialoghi densi e silenzi carichi di tensione, ricorda la chimica che esisteva tra Groff, McCallany e Anna Torv in Mindhunter. La capacità di trasmettere complessità attraverso sguardi, pause e sottotesti è essenziale in questo genere di produzioni, dove spesso ciò che non viene detto conta più delle parole pronunciate.

Dal punto di vista della critica, il consenso è stato quasi unanime. Il 99% su Rotten Tomatoes non è un numero che si raggiunge facilmente, soprattutto nel competitivo mercato delle serie thriller dove ogni settimana debutta un nuovo titolo che promette di essere "il prossimo grande successo". Questo punteggio colloca la serie in una categoria d'élite, accanto a produzioni che hanno ridefinito i loro rispettivi generi e che continuano a essere citate come benchmark di qualità. L'interesse del pubblico, testimoniato dai due mesi consecutivi nelle classifiche, conferma che non si tratta solo di un successo di critica ma di un fenomeno che ha saputo intercettare le passioni degli spettatori. In un ecosistema dove anche le serie più discusse tendono a svanire dalle conversazioni dopo poche settimane, mantenere la rilevanza per sessanta giorni rappresenta un risultato significativo.



