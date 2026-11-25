Pubblicazione: 25 novembre alle 21:30

Uscito nelle sale nel 2014, I mercenari 3 è il terzo capitolo della saga action ideata da Sylvester Stallone, un franchise che rende omaggio ai film d'azione degli anni Ottanta e Novanta. Anche in questo episodio non mancano esplosioni, sparatorie e combattimenti corpo a corpo, accompagnati da un cast ricco di icone del genere. Diretto da Patrick Hughes, il film ripropone la formula che ha reso celebre la serie, introducendo nuovi personaggi e un conflitto che mette alla prova la lealtà e l'amicizia tra i protagonisti.

La storia comincia con la liberazione di Doc (Wesley Snipes), vecchio amico di Barney Ross (Sylvester Stallone), che viene coinvolto in una missione per intercettare una nave carica di armi diretta in Somalia. L'operazione prende una piega inaspettata quando la squadra si trova davanti a Conrad Stonebanks (Mel Gibson), ex socio di Ross creduto morto.. Dopo un primo scontro fallimentare, l'agente CIA Max Drummer (Harrison Ford) concede al protagonista una nuova possibilità per catturare il criminale e consegnarlo alla giustizia.

Preoccupato di mettere nuovamente in pericolo i suoi compagni storici, Ross decide di allontanare i veterani e costruire una squadra completamente nuova. Con l'aiuto di Bonaparte (Kelsey Grammer), recluta un gruppo di giovani mercenari, tra cui John Smilee, un ex marine, abituati a utilizzare tecnologie e tattiche diverse da quelle dei loro predecessori. Tra i nuovi personaggi c'è anche Galgo (Antonio Banderas), ex soldato spagnolo inizialmente scartato a causa della sua età, ma destinato ad avere un ruolo importante nella missione. La nuova squadra rappresenta una generazione diversa di combattenti, meno legata alle tradizioni e al codice d'onore dei vecchi Mercenari.

Il piano per catturare Stonebanks sembra procedere senza intoppi, ma il criminale riesce a ribaltare la situazione grazie alle sue risorse e alla conoscenza delle tattiche utilizzate dai suoi ex compagni. I giovani mercenari finiscono nelle sue mani e vengono imprigionati in una base in Azmenistan, sorvegliata dall'esercito locale e protetta da mezzi corazzati. Con gli esplosivi pronti a detonare nel giro di quarantacinque secondi, Ross capisce di non poter affrontare da solo una situazione simile. Decide così di riunire gli uomini che aveva allontanato, tornando a fare affidamento sull'esperienza dei suoi compagni storici.

Il salvataggio si trasforma in un assalto spettacolare, tra elicotteri, carri armati, esplosioni e combattimenti ravvicinati.. Il confronto conclusivo tra Ross e Stonebanks assume anche un significato personale,. La sconfitta del criminale e la salvezza della squadra chiudono il conflitto, lasciando spazio a una riflessione sul tempo che passa e sui legami costruiti durante le missioni.

I mercenari 3 punta soprattutto sull'intrattenimento e sulla nostalgia, senza cercare di reinventare il cinema action. Uno dei suoi maggiori punti di forza è il cast, che riunisce Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews e Antonio Banderas. La presenza di tante star permette al film di giocare anche sull'autoironia e sui riferimenti alle rispettive carriere. La regia di Patrick Hughes accompagna le sequenze d'azione con un ritmo sostenuto, alternando effetti pratici e CGI. Ne risulta un omaggio al cinema d'azione più classico, fatto di grandi personalità, battute memorabili e spettacolari scene di combattimento.