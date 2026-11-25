I mercenari 3, come finisce il film con Sylvester Stallone e Mel Gibson: la resa dei conti con Stonebanks
Scopri come finisce I mercenari 3, il film con Sylvester Stallone e Mel Gibson: lo scontro decisivo con Stonebanks e il destino della squadra.
Uscito nelle sale nel 2014, I mercenari 3 è il terzo capitolo della saga action ideata da Sylvester Stallone, un franchise che rende omaggio ai film d'azione degli anni Ottanta e Novanta. Anche in questo episodio non mancano esplosioni, sparatorie e combattimenti corpo a corpo, accompagnati da un cast ricco di icone del genere. Diretto da Patrick Hughes, il film ripropone la formula che ha reso celebre la serie, introducendo nuovi personaggi e un conflitto che mette alla prova la lealtà e l'amicizia tra i protagonisti.
Preoccupato di mettere nuovamente in pericolo i suoi compagni storici, Ross decide di allontanare i veterani e costruire una squadra completamente nuova. Con l'aiuto di Bonaparte (Kelsey Grammer), recluta un gruppo di giovani mercenari, tra cui John Smilee, un ex marine, abituati a utilizzare tecnologie e tattiche diverse da quelle dei loro predecessori. Tra i nuovi personaggi c'è anche Galgo (Antonio Banderas), ex soldato spagnolo inizialmente scartato a causa della sua età, ma destinato ad avere un ruolo importante nella missione. La nuova squadra rappresenta una generazione diversa di combattenti, meno legata alle tradizioni e al codice d'onore dei vecchi Mercenari.
Il piano per catturare Stonebanks sembra procedere senza intoppi, ma il criminale riesce a ribaltare la situazione grazie alle sue risorse e alla conoscenza delle tattiche utilizzate dai suoi ex compagni. I giovani mercenari finiscono nelle sue mani e vengono imprigionati in una base in Azmenistan, sorvegliata dall'esercito locale e protetta da mezzi corazzati. Con gli esplosivi pronti a detonare nel giro di quarantacinque secondi, Ross capisce di non poter affrontare da solo una situazione simile. Decide così di riunire gli uomini che aveva allontanato, tornando a fare affidamento sull'esperienza dei suoi compagni storici.
I mercenari 3 punta soprattutto sull'intrattenimento e sulla nostalgia, senza cercare di reinventare il cinema action. Uno dei suoi maggiori punti di forza è il cast, che riunisce Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews e Antonio Banderas. La presenza di tante star permette al film di giocare anche sull'autoironia e sui riferimenti alle rispettive carriere. La regia di Patrick Hughes accompagna le sequenze d'azione con un ritmo sostenuto, alternando effetti pratici e CGI. Ne risulta un omaggio al cinema d'azione più classico, fatto di grandi personalità, battute memorabili e spettacolari scene di combattimento.