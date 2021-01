Il recente articolo del New York Times dedicato a, dirigente della DC Films, contiene un dettaglio sul futuro del DC Extended Universe e diin generale che ha fatto scatenare il web.

Questo il pezzo incriminato:

Per far quadrare tutte le storie, la DC Films presenterà agli spettatori un concetto dei fumetti noto come multiverso: mondi paralleli in cui versioni diverse dello stesso personaggio esistono simultaneamente. Prossimamente, ad esempio, la Warner Bros. avrà due saghe cinematografiche con Batman, interpretato da due attori diversi, in corso nello stesso momento.

Un riferimento naturalmente è a The Batman con Robert Pattinson, da cui partirà un saga. Ma l’altro? Gli altri due vigilanti di Gotham che vedremo prossimamente sul grande schermo saranno Ben Affleck e Michael Keaton in The Flash. Il dubbio allora è lecito: a chi si riferiva il pezzo?

Qualcuno lo ha chiesto all’autore Brooks Barnes, che ha avuto una risposta secca:

Keaton — Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) January 2, 2021

Da questo scambio e dall’estratto sembra effettivamente che Keaton e Pattinson siano stati scelti come le due “guide” del futuro del DCEU, ma la verità è che c’è stato un fraintendimento.

Come precisato in un altro tweet, Barnes si riferiva solamente alla saga con Robert Pattinson e all’altro film per cui Keaton è stato confermato, ovvero The Flash. “Se avessi avuto informazioni sul suo coinvolgimento dopo The Flash l’avrei inserito nel mio articolo” ha poi precisato.

Been offline (moving apartments) and return to see this Michael Keaton craziness. I was referring to the *one film* that Keaton has been announced as being in, not a set of his own Batman films. If I had info on him beyond "The Flash," I would have obviously put it in my article — Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) January 5, 2021

Va detto che nulla vieta che Michael Keaton possa fare ulteriori apparizioni nei panni di Batman (così come Ben Affleck, a questo punto), anche perché all’epoca delle prime notizie sul suo ingaggio, alcune fonti parlavano della possibilità che Keaton avesse ottenuto un ruolo da “mentore” in stile Nick Fury nell’UCM.

If these talks make, sources say Keaton could end up playing Batman in a mentor capacity, a bit like Sam Jackson's Nick Fury, and appear in multiple movies. BATGIRL is one of the possible projects. https://t.co/3FTuQQplZn — Borys Kit (@Borys_Kit) June 22, 2020

Keaton, ricorderete, ha interpretato il Cavaliere Oscuro in Batman di Tim Burton (1989), e successivamente in Batman il ritorno (1992). All’epoca il suo ingaggio causò non pochi attriti con i fan, che inviarono moltissime lettere di protesta essendo Keaton noto soprattutto per i suoi ruoli in commedie. L’attore è tornato al mondo dei cinecomic interpretando Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming e, prossimamente, in Morbius.

The Flash verrà girato in primavera, non appena Miller avrà finito di girare Animali Fantastici 3. Alla sceneggiatura Christina Hodson (Birds of Prey).

