Il cachet di Johnny Depp per Ebenezer Scrooge subisce un drastico taglio: ecco quanto guadagnerà davvero
Johnny Depp interpreta Ebenezer Scrooge e accetta 5 milioni di dollari per il nuovo film: un cachet ridotto rispetto ai guadagni di Pirati dei Caraibi.
Dopo anni lontano dalle grandi produzioni hollywoodiane, Johnny Depp torna protagonista di un film destinato alle sale internazionali. Per vestire i panni di Ebenezer Scrooge in Scrooge e gli spiriti del Natale, l'attore avrebbe accettato un compenso decisamente più basso rispetto a quelli ottenuti durante il periodo di massimo successo. La cifra concordata sarebbe di 5 milioni di dollari, una somma che fa riflettere se confrontata con i guadagni delle sue interpretazioni più celebri.
La differenza tra i due accordi è notevole, il compenso iniziale per Ebenezer sarebbe inferiore di 11 milioni di dollari, con una riduzione di quasi il 69%. L'intesa con Paramount includerebbe anche incentivi economici collegati alle prestazioni commerciali della pellicola. Se il progetto dovesse raggiungere risultati importanti, l'attore potrebbe ottenere ulteriori somme. Per Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, uscito nel 2017, alcune ricostruzioni parlano di guadagni fino a 90 milioni di dollari, grazie anche alla partecipazione agli utili.
Il periodo dei compensi record era legato soprattutto al successo dei grandi franchise. Oltre a Jack Sparrow, Depp aveva conquistato importanti risultati commerciali con Alice in Wonderland di Tim Burton, uscito nel 2010 e capace di superare il miliardo di dollari al botteghino mondiale. In un'intervista l'attore aveva commentato con ironia i compensi particolarmente elevati che gli venivano offerti: "Se vogliono pagarmi cifre assurde, le prendo". Una parte di quei guadagni, aveva spiegato, era destinata anche a garantire un futuro ai figli Lily-Rose e Jack, nati dalla relazione con Vanessa Paradis.
Il nuovo adattamento del racconto di Charles Dickens segna un passaggio significativo nel suo percorso professionale. Secondo le indiscrezioni, Paramount avrebbe stanziato circa 38 milioni di dollari per la produzione e altri 50 milioni per la promozione, cifre che non risultano confermate ufficialmente dallo studio.
Le prime previsioni sugli incassi ipotizzavano un debutto da circa 20 milioni di dollari negli Stati Uniti e altrettanti nei mercati internazionali. In Scrooge e gli spiriti del Natale, diretto da Ti West, conosciuto per la trilogia horror X, Pearl e MaXXXine, Johnny Depp interpreta il celebre Ebenezer Scrooge, l'avaro uomo d'affari protagonista del racconto di Dickens.