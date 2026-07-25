Il Commissario Rex è tornato! Nuove puntate per il cane più famoso della tv: trame e quando vederlo
Rex torna a Vienna dopo 20 anni con una nuova serie su Rai 2. Debutto giovedì 23 luglio ore 21:20 con Rex: Vienna Calling, il reboot del celebre Kommissar Rex.
Da giovedì 23 luglio alle 21:20, Rai 2 riporta in Italia uno dei personaggi televisivi più amati degli anni '90. Non si tratta di un semplice rerun nostalgico, ma di una serie completamente rinnovata che segna il ritorno alle origini: Il Commissario Rex, il pastore tedesco poliziotto più famoso della televisione, torna a pattugliare le strade di Vienna.Il titolo della nuova produzione, Rex: Vienna Calling, non lascia spazio a dubbi. Dopo le avventure romane della versione italiana e le numerose declinazioni internazionali che hanno portato il franchise in Canada, Polonia e Slovacchia, la serie torna nella città dove tutto è cominciato nel 1994. Un vero e proprio reboot di Kommissar Rex, la produzione austriaca che ha conquistato oltre 120 Paesi nel mondo e che per anni ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori.
La formula vincente resta intatta: casi intriganti, un pizzico d'azione e soprattutto quella forte intesa tra il detective umano e il suo inseparabile compagno a quattro zampe. Ciò che cambia è il contesto narrativo e il cast. Al posto dei volti storici che hanno accompagnato Rex nelle sue precedenti incarnazioni, troviamo ora Maximilian Brückner nei panni del commissario Max Steiner, un detective che condivide con Rex non solo le indagini ma anche la vita quotidiana.
La prima stagione si compone di sei episodi dalla durata importante: 90 minuti ciascuno, ognuno dedicato a un'indagine autonoma. Si tratta di un formato che permette di sviluppare trame complesse e articolate, lontane dalla serialità frammentata tipica degli episodi da 50 minuti. Nel primo caso, intitolato Gioco di ombre, Max Steiner si trova invischiato in una vicenda pericolosa e inquietante.Tutto ha inizio quando il detective interviene per salvare una persona seduta sopra una bomba. L'uomo però muore poco dopo, e le indagini rivelano una realtà sconvolgente: la vittima aveva costruito la propria esistenza sulla menzogna, fingendosi un agente segreto per avvicinare donne sole e convincerle ad affidargli i risparmi, promettendo loro una nuova vita. Max Steiner dovrà addentrarsi in una rete di identità false, passioni tradite e desideri di vendetta, dove ogni certezza sembra destinata a crollare.
Per le scene d'azione più complesse e pericolose, la produzione si affida a tre pastori tedeschi diversi. Accanto all'interprete principale ci sono un secondo cane specializzato nelle scene d'azione più rischiose e un terzo pastore tedesco che si occupa dei salti particolarmente impegnativi. Una soluzione tecnica che garantisce la sicurezza degli animali e la resa spettacolare delle sequenze più adrenaliniche.
Nel corso della stagione, Rex e Max si troveranno ad affrontare situazioni estreme: dovranno evitare un attacco bomba che minaccia il centro di Vienna, sventare una rapina di diamanti e risolvere l'omicidio di un panettiere gettato nel suo stesso forno. Casi che spaziano dal thriller psicologico all'azione pura, mantenendo sempre al centro quel rapporto speciale tra uomo e animale che ha reso Rex un fenomeno globale.
La scommessa di Rai 2 è quella di riportare in vita un brand che ha segnato un'epoca, puntando sulla qualità produttiva e sul fascino senza tempo di un cane che, indipendentemente dall'epoca o dalla città in cui opera, continua a rappresentare fedeltà, intelligenza e quel pizzico di magia che solo il legame tra uomo e animale sa creare. Ogni Giovedì alle 21:20 potrete vedere le prossime puntate, o recuperarle su Raiplay in streaming. Un'estate all'insegna del divertimento e delle emozioni, mentre si aspettano i nuovi contenuti dell'autunno.