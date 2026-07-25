Il Commissario Rex è tornato! Nuove puntate per il cane più famoso della tv: trame e quando vederlo

Pubblicazione: 25 luglio alle 11:41

Da giovedì 23 luglio alle 21:20, Rai 2 riporta in Italia uno dei personaggi televisivi più amati degli anni '90. Non si tratta di un semplice rerun nostalgico, ma di una serie completamente rinnovata che segna il ritorno alle origini: Il Commissario Rex, il pastore tedesco poliziotto più famoso della televisione, torna a pattugliare le strade di Vienna.

Il titolo della nuova produzione,, non lascia spazio a dubbi.della versione italiana e le numerose declinazioni internazionali che hanno portato il franchise in Canada, Polonia e Slovacchia,. Un vero e proprio, la produzione austriaca che ha conquistato oltre 120 Paesi nel mondo e che per anni ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori.

La formula vincente resta intatta: casi intriganti, un pizzico d'azione e soprattutto quella forte intesa tra il detective umano e il suo inseparabile compagno a quattro zampe. Ciò che cambia è il contesto narrativo e il cast. Al posto dei volti storici che hanno accompagnato Rex nelle sue precedenti incarnazioni, troviamo ora Maximilian Brückner nei panni del commissario Max Steiner, un detective che condivide con Rex non solo le indagini ma anche la vita quotidiana.

La prima stagione si compone di sei episodi dalla durata importante: 90 minuti ciascuno, ognuno dedicato a un'indagine autonoma. Si tratta di un formato che permette di sviluppare trame complesse e articolate, lontane dalla serialità frammentata tipica degli episodi da 50 minuti. Nel primo caso, intitolato Gioco di ombre, Max Steiner si trova invischiato in una vicenda pericolosa e inquietante.

Tutto ha inizio quando. L'uomo però muore poco dopo, e le indagini rivelano una realtà sconvolgente: la vittima aveva costruito la propria esistenza sulla menzogna, fingendosi un agente segreto per avvicinare donne sole e convincerle ad affidargli i risparmi, promettendo loro una nuova vita., passioni tradite e desideri di vendetta, dove ogni certezza sembra destinata a crollare.

Per le scene d'azione più complesse e pericolose, la produzione si affida a tre pastori tedeschi diversi. Accanto all'interprete principale ci sono un secondo cane specializzato nelle scene d'azione più rischiose e un terzo pastore tedesco che si occupa dei salti particolarmente impegnativi. Una soluzione tecnica che garantisce la sicurezza degli animali e la resa spettacolare delle sequenze più adrenaliniche.

Nel corso della stagione, Rex e Max si troveranno ad affrontare situazioni estreme: dovranno evitare un attacco bomba che minaccia il centro di Vienna, sventare una rapina di diamanti e risolvere l'omicidio di un panettiere gettato nel suo stesso forno. Casi che spaziano dal thriller psicologico all'azione pura, mantenendo sempre al centro quel rapporto speciale tra uomo e animale che ha reso Rex un fenomeno globale.

La scommessa di Rai 2 è quella di riportare in vita un brand che ha segnato un'epoca, puntando sulla qualità produttiva e sul fascino senza tempo di un cane che, indipendentemente dall'epoca o dalla città in cui opera, continua a rappresentare fedeltà, intelligenza e quel pizzico di magia che solo il legame tra uomo e animale sa creare. Ogni Giovedì alle 21:20 potrete vedere le prossime puntate, o recuperarle su Raiplay in streaming. Un'estate all'insegna del divertimento e delle emozioni, mentre si aspettano i nuovi contenuti dell'autunno.