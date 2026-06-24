Il diavolo veste Prada 2 arriva finalmente su Disney+: c'è la data ufficiale (e manca poco)

Pubblicazione: 24 giugno alle 08:30

Vent'anni di attesa, un botteghino che ha superato ogni previsione e ora l'approdo definitivo sulle piattaforme di streaming. Il diavolo veste Prada 2 si prepara a conquistare una nuova platea di spettatori con il debutto ufficiale su Disney+ e Hulu fissato per il 29 luglio. Un passaggio che rappresenta molto più di una semplice distribuzione digitale: è il coronamento di una strategia che ha trasformato un sequel atteso in un autentico fenomeno cinematografico.

Dopo aver incassato, il film diretto daha portato l'intero franchise oltre la soglia del miliardo di dollari al box office. Un risultato che testimonia non solo la forza del brand, ma soprattutto la capacità di intercettare un pubblico trasversale, capace di attraversare generazioni e confini geografici. Il primo capitolo,, aveva conquistato gli spettatori con la sua miscela di glamour, cinismo e umanità nascosta dietro le passerelle della moda. Il sequel ne raccoglie l'eredità, amplificandola con nuove dinamiche narrative e un cast arricchito.

A partire dal 29 luglio, tutti gli abbonati a Disney+ potranno accedere al film senza costi aggiuntivi, un'operazione che punta a massimizzare la visibilità del titolo e a intercettare anche chi non ha avuto modo di vederlo al cinema. Prima di questo debutto streaming, il film sarà disponibile in formato digitale e in 4K Ultra HD dal 28 giugno, seguito dalle edizioni Blu-ray e da un bundle speciale che includerà anche il film originale. Una mossa che strizza l'occhio ai collezionisti e ai fan più affezionati, quelli che non si accontentano dello streaming e vogliono possedere fisicamente un pezzo di storia del cinema.

Gird your loins. The Devil Wears Prada 2 streams exclusively on Disney+ and Hulu July 29. pic.twitter.com/m7y4KnA4kV — Disney+ (@DisneyPlus) June 23, 2026

La trama del sequel riprende il filo narrativo vent'anni dopo gli eventi del primo film, con Andy Sachs, interpretata ancora una volta da Anne Hathaway, che non è più l'assistente ingenua e impacciata che conoscevamo. È diventata la responsabile della sezione articoli speciali di Runway, la leggendaria rivista di moda guidata dall'iconica e temutissima Miranda Priestly, interpretata da una Meryl Streep più affilata che mai.

In questo nuovo film,, un tempo assistente di Miranda e oggi dirigente di alto livello di Dior, controlla il budget pubblicitario di cui Runway ha disperatamente bisogno dopo uno scandalo che ha messo in discussione la sua credibilità.torna quindi a vestire i panni di un personaggio diventato cult, affiancata da, che riprendono i loro ruoli dal primo capitolo.

Ma il cast non si limita ai volti noti: il sequel introduce una serie di nuovi personaggi interpretati da Kenneth Branagh e Patrick Brammall, rispettivamente interessi amorosi di Meryl Streep e Anne Hathaway, oltre a Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux e Pauline Chalamet. Un ensemble corale che riflette l'ambizione produttiva del progetto. La costumista Molly Rogers ha curato un guardaroba che è già diventato oggetto di culto, con look che omaggiano la tradizione del primo film ma guardano anche alle tendenze contemporanee.

Miranda ne Il Diavolo veste Prada 2, fonte: 20th Century Studios

E poi ci sono i camei, autentiche chicche per gli appassionati di moda e cultura pop: Ashley Graham, Donatella Versace, Lady Gaga, Kara Swisher, Jenna Bush Hager, Paige DeSorbo, Hannah Berner e Tina Brown compaiono tutti nel film, contribuendo a creare un universo narrativo che dialoga costantemente con il mondo reale della moda e dei media. David Frankel, che aveva diretto il film del 2006, è tornato dietro la macchina da presa, così come Aline Brosh McKenna ha ripreso la penna per scrivere la sceneggiatura.

Con l'arrivo su Disney+ il 29 luglio, Il diavolo veste Prada 2 si prepara a raggiungere un pubblico ancora più ampio dopo lo straordinario successo al botteghino. Per molti sarà l'occasione di recuperare il sequel per la prima volta, mentre altri potranno tornare a seguire il nuovo scontro tra Miranda Priestly, Andy Sachs ed Emily Charlton senza passare dalla sala cinematografica. Il ritorno del franchise dimostra che il fascino de Il diavolo veste Prada va ben oltre la nostalgia, ed a quasi vent'anni dal primo film, il sequel aggiorna il racconto al mondo della moda contemporanea, tra social media, influencer e un'industria profondamente cambiata, senza perdere il sarcasmo e le dinamiche che hanno trasformato il film del 2006 in un classico della cultura pop.

Dopo aver conquistato il box office mondiale, Il diavolo veste Prada 2 è pronto a iniziare una seconda vita anche in streaming. Il successo del sequel è stato accompagnato anche da una scelta che ha fatto discutere positivamente a Hollywood: secondo le ricostruzioni emerse nelle scorse settimane, Meryl Streep avrebbe voluto che Anne Hathaway ed Emily Blunt ricevessero lo stesso compenso di 12,5 milioni di dollari, rinunciando a trattamenti privilegiati tra le protagoniste. Un gesto che riflette lo spirito con cui il progetto è stato costruito e che contribuisce a rendere ancora più speciale il ritorno di uno dei franchise più amati degli ultimi vent'anni.