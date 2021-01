Cinque giorni fa gli indizi del possibile slittamento delle date delc’erano già tutti. A mancare era solo l’ufficialità. L’ufficialità che è arrivata adesso grazie alla pagina Facebook ufficiale della kermesse.

Le nuove date del Festival di Cannes sono dunque 6 – 17 luglio, quelle della finestra che Variety aveva ipotizzato e noi segnalato.

Le indicazioni che erano pervenute al sindacato che rappresenta le strutture alberghiere della zona di Cannes, e cioè che il Festival sarebbe stato spostato all’estate, non aveva fatto piacere agli albergatori (il Festival garantisce infatti lavoro in un mese non ancora particolarmente vivace come maggio): “Preferiremmo di gran lunga che rimanesse a maggio, ovviamente, ma saremo felici di prepararci per accogliere il Festival a luglio,” ha dichiarato un rappresentante. “Abbiamo concordato delle date che stiano tra il 5 e il 25 luglio, il festival potrebbe iniziare il 5 o più avanti”.

Scartata dunque l’idea di estendere la durata del festival rispetto ai canonici dieci giorni, anche per via della gran quantità di titoli pronti per essere mostrati (potrebbe iniziare il lunedì e finire la domenica), anche se molto dipende dal budget. Anche il cosiddetto “Piano C”, il rinvio a fine agosto a ridosso del Festival di Venezia e quello di Toronto, non è stata più tenuta in esame.

Vi ricordiamo che l’anno scorso il Festival è stato cancellato e sostituito con un evento online.

