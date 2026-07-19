Il film di Call of Duty sarà ambientato nell'universo di Modern Warfare: il regista rivela nuovi dettagli

Pubblicazione: 19 luglio alle 09:00

Durante il Call of Duty in Culture Panel tenutosi al Fanatics Fest di New York, il regista Peter Berg ha rivelato ai fan i primi dettagli sul film, svelano ufficialmente che l'attesa pellicola cinematografica, dedicata al celebre franchise sparatutto di Activision ed in uscita il 30 giugno 2028, sarà ambientata nell'universo di Modern Warfare, la saga che ha rivoluzionato la proprietà intellettuale a partire dal 2007.

L'annuncio arriva a distanza di mesi dalla prima, avvenuta nel settembre 2025, quandoavevano confermato la collaborazione senza però svelare dettagli sulla trama o sull'ambientazione. Ora sappiamo che il film si inserirà in quella linea narrativa che ha segnato una svolta per, abbandonando le ambientazioni della Seconda Guerra Mondiale per abbracciare conflitti moderni e scenari geopolitici contemporanei.

Modern Warfare rappresenta uno dei pilastri del franchise. Lanciato con Call of Duty 4: Modern Warfare nel 2007, questo filone narrativo ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo grazie a una storia che ruota attorno al Capitano John Price e alla sua Task Force 141, impegnati in missioni contro il terrorista Vladimir Makarov in scenari prevalentemente mediorientali. Un universo ricco, stratificato, che ha dato vita a sequels e reboot capaci di mantenere viva l'attenzione del pubblico per quasi due decenni.

Director Peter Berg revealed today at @FanaticsFest the @CallOfDutyMovie is set in the Modern Warfare universe.



In theaters June 30, 2028. pic.twitter.com/CpdFX7kI9z — Call of Duty (@CallofDuty) July 18, 2026

La scelta di Berg e del co-sceneggiatore Taylor Sheridan di puntare su Modern Warfare appare strategica. Sheridan, noto per la sua capacità di costruire narrazioni intense e realistiche come quelle viste in Yellowstone e Sicario, porta al progetto una sensibilità autoriale che promette di elevare il materiale di partenza. La sua penna, combinata con l'esperienza di Berg dietro la macchina da presa, potrebbe finalmente rompere la maledizione dei film tratti da videogiochi, spesso considerati prodotti di serie B privi di spessore narrativo.

Il, dal suo debutto nel 2003, si è espanso fino a comprendere oltre trenta giochi principali, sviluppati da team diversi e ora tutti sotto l'ombrello di Xbox grazie all'acquisizione di Activision. Tra questa moltitudine di titoli,si distingue per coerenza narrativa e impatto culturale, elementi che si prestano perfettamente a una trasposizione cinematografica. L'uscita del film è fissata per il, una data che Paramount ha scelto con cura per posizionare il prodotto nel periodo estivo, tradizionalmente dedicato ai

Nel frattempo, l'universo videoludico continua a espandersi: Modern Warfare 4, in arrivo a ottobre di quest'anno, porterà avanti la storia con un conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud, dimostrando che il materiale narrativo a disposizione degli sceneggiatori è tutt'altro che esaurito. Secondo fonti vicine al progetto, l'accordo pluriennale tra Paramount e Activision non si limita a un singolo film, visto che esiste il potenziale per espandere l'universo di Call of Duty attraverso ulteriori pellicole e prodotti televisivi, creando quello che potrebbe diventare un vero e proprio franchise cinematografico.

Taylor Sheridan's 'Call of Duty' Movie Will Be Set in 'Modern Warfare' Universe https://t.co/n5ThObTuYs — Variety (@Variety) July 18, 2026

Un'ambizione che ricorda quanto fatto da altri Studios con universi narrativi complessi, ma che richiederà al primo film di dimostrare che il pubblico è pronto ad accettare Call of Duty anche fuori dalle console. Con la conferma che il film sarà ambientato nell'universo di Modern Warfare, il progetto di Paramount prende finalmente una forma più definita. La scelta di affidare l'adattamento a Peter Berg e Taylor Sheridan lascia intendere la volontà di puntare su un action bellico dal taglio realistico, sfruttando una delle saghe più amate dell'intero franchise di Call of Duty. Resta ora da capire chi interpreterà i personaggi più iconici della serie, a partire dal Capitano Price.

Proprio in tal senso, nei mesi scorsi alcuni rumor avevano indicato Tom Hardy e Chris Pine come alcuni dei nomi in lizza per entrare nel cast, ma al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Ma dopo la rivelazione di Berg sull'ambientazione è probabile che le prime informazioni sugli attori non tardino ad arrivare.