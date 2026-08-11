Il finale di House of the Dragon 3 spacca i fan: è meglio o peggio di Game of Thrones?

Pubblicazione: 11 agosto alle 10:00

Il finale della terza stagione di House of the Dragon è arrivato con il peso di aspettative altissime e il fardello di un predecessore controverso. Game of Thrones, dopotutto, continua a essere ricordato per un'ultima stagione che ha deluso milioni di fan in tutto il mondo. Ogni finale nell'universo di Westeros viene da allora giudicato, almeno in parte, contro quell'ombra. E dopo un secondo finale di stagione che molti spettatori avevano considerato troppo trattenuto, incapace di offrire il climax promesso, House of the Dragon si presentava al suo terzo appuntamento conclusivo con qualcosa da dimostrare.



La risposta dello show è arrivata sotto forma della Prima Battaglia di Tumbleton, un tentativo disperato di Rhaenyra di mantenere il controllo del Trono di Spade e un addio straziante per uno dei personaggi più amati della serie. Ma ciò che ha davvero scosso i fan non è stata la battaglia in sé, per quanto spettacolare. È stata la morte di Helaena, consumata in una sequenza che ha diviso il pubblico e riacceso il dibattito sulla fedeltà al materiale originale.

My thoughts on the finale



Book and Show Spoilers 🚨



This episode made me think back to GRRM's now deleted blog post from two years ago



They really should not have cut Maelor



First Daeron was knighted without any real accomplishments



The Battle of the Honeywine never happened… pic.twitter.com/H53D8C9dRc — A (@NerdInWhileLoop) August 10, 2026

La battaglia stessa ha ricevuto elogi soprattutto per una scelta tecnica fondamentale: si svolge in pieno giorno. A differenza della notoriamente oscura Battaglia di Grande Inverno in Game of Thrones, dove molti spettatori avevano faticato a distinguere cosa stesse accadendo sullo schermo, qui la scala e il caos dello scontro risultano chiari, leggibili. La città finisce in fiamme, Ormund Hightower vede le sue ambizioni e la sua vita spezzarsi brutalmente, e l'arco narrativo di Ulf come traditore si realizza in modo spettacolarmente distruttivo, arrivando tardi solo per peggiorare la devastazione già in corso.



Eppure la battaglia, per quanto impressionante, non è stata la svolta più devastante dell'episodio. Helaena, dopo aver trascorso l'intera stagione effettivamente intrappolata nella Fortezza Rossa, ha posto fine alla propria vita in seguito a un ultimo confronto con la regina. I momenti finali la mostrano mentre completa il suo ricamo, poi Rhaenyra arriva troppo tardi per trovare la sorellastra impalata sulle punte sotto le mura. Helaena lascia dietro di sé un ultimo presagio: il ricamo completato sembra indicare profezie ancora da realizzarsi, in particolare l'apparente morte di Rhaenyra per fuoco.

The greatest scene in the history of House of Dragon: the moment Rhaenyra and Illust realize Helena is dead 💔#HouseOfTheDragon #HOTD pic.twitter.com/mc5Uep97U2 — Zaid 🇵🇹 (@57bx_) August 10, 2026

Per molti spettatori, questa storyline ha rappresentato il vero colpo emotivo dell'episodio. Un fan su X ha scritto: "La scena più grande nella storia di House of the Dragon: il momento in cui Rhaenyra capisce che Helaena è morta". La sequenza ha colpito duramente, forse anche più della battaglia che l'ha preceduta.



Le scelte di adattamento e le differenze rispetto al romanzo hanno trovato, però, una grande opposizione. Un fan frustrato ha argomentato: "Hanno rimosso così tanti pezzi importanti dalla storia e poi si sono chiesti perché gli archi dei personaggi hanno smesso di avere senso". Un altro è andato considerevolmente oltre nelle critiche, lamentando modifiche che avrebbero snaturato la coerenza narrativa complessiva.

Enhorabuena a Ryan Condal y su equipo de guionistas ineptos. Han destrozado la que es probablemente la mejor trama de la saga, la que es más difícil de arruinar. Lo han conseguido, qué genios.



House of the Dragon es una auténtica basura. Y Emma D'Arcy no es Rhaenyra Targaryen. pic.twitter.com/1Ggd00JmQ1 — UFC Enjoyer (@UFCeltics) August 10, 2026

In qualche modo, però, questa gamma di reazioni potrebbe essere il segnale più sano. Il fatto che gli spettatori stiano cambiando alleanze o abbandonando entrambi gli schieramenti suggerisce che la corruzione morale stia atterrando come inteso. Nessuno è più completamente nel giusto, nessuno è più un eroe senza macchia. È la natura stessa della Danza dei Draghi: una guerra civile senza vincitori morali, solo sopravvissuti sempre più compromessi.



Il test più grande, comunque, è ancora davanti. Condal ha già spiegato che la prossima mossa di Aegon coinvolgerà la riunione con i suoi fratelli e la marcia su Approdo del Re, mentre la quarta stagione è attualmente prevista per il 2028. Oltre alla stagione finale, Warner Bros. ha in sviluppo anche un film di Game of Thrones incentrato su Aegon I Targaryen, il Conquistatore.