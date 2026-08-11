Un dettaglio in House of the Dragon cambia Game of Thrones. Ryan Condal "I Targaryen dicono cose folli"

Pubblicazione: 11 agosto alle 09:45

Il finale della terza stagione di House of the Dragon ha sollevato una questione che i fan del franchise targato HBO si pongono da anni: come può una profezia così centrale per la sopravvivenza dell'umanità essere completamente assente da Game of Thrones? La risposta dello showrunner Ryan Condal offre finalmente una spiegazione che riconcilia il retcon introdotto nella serie prequel con la narrativa originale, ma solleva al contempo interrogativi ancora più profondi sul destino della conoscenza nella storia di Westeros.



Quando House of the Dragon debuttò nel 2022, la serie introdusse un elemento narrativo che non appariva nel materiale originale di George R.R. Martin: il Sogno di Aegon il Conquistatore. Nella premiere, Re Viserys I rivelò alla giovane Rhaenyra che la conquista di Westeros da parte di Aegon non fu motivata da semplice ambizione di potere, ma da una visione profetica. Questa profezia, che Aegon stesso chiamò la Canzone del Ghiaccio e del Fuoco, prevedeva un inverno apocalittico proveniente dal Nord che avrebbe distrutto l'umanità, con l'unica salvezza possibile rappresentata dall'unione dei regni sotto un Targaryen sul Trono di Spade.



Il sogno veniva tramandato segretamente da ogni re o regina Targaryen al proprio erede designato, creando una linea di conoscenza che doveva proteggere l'umanità dalla minaccia degli Estranei. Questa rivelazione retroattiva spiegava finalmente perché i Targaryen fossero così ossessionati dal mantenere il controllo di Westeros e conferiva un significato più profondo alla loro dinastia. Tuttavia, creava anche un problema narrativo significativo: se questa profezia era così importante, perché non se ne fa alcuna menzione in Game of Thrones?

Una scena del finale di House of the Dragon, fonte: HBO

L'assenza del Sogno di Aegon dalla serie originale era inizialmente spiegabile. La segretezza della profezia e il rovesciamento della dinastia Targaryen quando Daenerys era ancora una neonata giustificavano il fatto che la conoscenza fosse andata perduta. Ma l'episodio finale della terza stagione di House of the Dragon ha complicato questa spiegazione in modo significativo.



Nel climax della stagione, Rhaenyra Targaryen tiene un discorso pubblico al popolo di Approdo del Re davanti al Grande Tempio di Baelor. In questo momento cruciale, la regina nera decide di svelare il segreto custodito dai Targaryen per generazioni, rivelando apertamente l'esistenza del Sogno di Aegon e rivendicando che il suo diritto di governare è ordinato proprio dalla necessità di adempiere a questa profezia. Non si tratta più di un segreto sussurrato nelle stanze del potere, ma di una dichiarazione pubblica fatta davanti a centinaia di testimoni.



Come può quindi una rivelazione così pubblica sparire completamente dalle cronache storiche di Westeros, al punto che nemmeno un accenno ne rimane nei periodi successivi raccontati in A Knight of the Seven Kingdoms o Game of Thrones. Durante una conferenza stampa dedicata al finale di stagione, Ryan Condal ha affrontato direttamente questa apparente contraddizione.

Una scena tratta dal finale della terza stagione di House of the Dragon, fonte: HBO

Secondo lo showrunner, gli storici di Westeros semplicemente non si trovarono d'accordo sulla legittimità delle affermazioni di Rhaenyra. Per molti cronachisti dell'epoca e successivi, il discorso della regina poteva essere interpretato come un'altra forma di auto-glorificazione targaryena, piuttosto che come la rivelazione di una genuina profezia antica. Condal ha spiegato che la risposta ironica degli storici fu sostanzialmente: i Targaryen dicono sempre pazzie del genere.

"Beh, guarda, voglio dire, è qualcosa che certamente non è nel libro e non è nella storia. Ma si parla molto di come Rhaenyra sia diventata molto dispotica e tirannica alla fine e fosse molto impopolare tra il popolo. Quindi abbiamo pensato che potesse essere semplicemente qualcosa che è successo e che c'era disaccordo su cosa fosse esattamente. Quindi non è entrato nella documentazione storica". - Ryan Condal

Helaena in House of the Dragon, fonte: HBO

"La risposta superficiale, presa dagli storici, è: Beh, i Targaryen dicono un sacco di cose folli. Gran parte della loro esistenza è incentrata sull'autocelebrazione e per la gente, sai, per i muratori che se ne stavano lì in mezzo alla folla a guardare, poteva sembrare solo qualcuno che cercava di farsi notare. Perché non avevano idea di tutta la "vera storia" che si celava dietro quel discorso di Rhaenyra". - Ryan Condal

che le cronache storiche di Westeros già verso la fine del suo regno , rendendola estremamente impopolare presso il popolo. In questo contesto,poteva essere facilmente. Il disaccordo tra gli storici sull'autenticità delle sue affermazioni portò quindi alla decisione di escludere completamente l'episodio dai registri storici ufficiali.

Vale la pena notare chedi George R.R. Martin su cui si basa House of the Dragon.confermata come l'ultima della serie,sul destino della profezia. La serie ha l'opportunità di tracciare la linea che connette il Sogno di Aegon alla sua eventuale perdita, mostrando esattamente come e quando questa conoscenza cruciale viene dispersa o dimenticata.