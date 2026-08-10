House of the Dragon 3, finale shock: cosa significa quella scena per il futuro di Rhaenyra

Pubblicazione: 10 agosto alle 12:54

La terza stagione di House of the Dragon si chiude come ci si aspettava da una serie ambientata nel brutale universo di Westeros: con fuoco, sangue e una tragedia che spezza il cuore. Otto episodi che hanno rappresentato la fase più transitoria del prequel di Game of Thrones, iniziata con Rhaenyra Targaryen seduta finalmente sul Trono di Spade e conclusa con il suo regno che traballa pericolosamente sull'orlo del baratro. Di seguito, chiaramente, saranno presenti spoiler sul finale di stagione, quindi leggete a vostro rischio e pericolo.



Mentre i Neri controllavano Approdo del Re, i Verdi non hanno mai smesso di rappresentare una minaccia concreta. Ormund Hightower, in particolare, si è dimostrato un avversario impossibile da ignorare. La sua opposizione a Rhaenyra raggiunge il culmine nel finale con la tanto attesa battaglia di Tumbleton, un evento che nessuna delle due fazioni aveva immaginato potesse trasformarsi in un simile disastro.



Daemon Targaryen ha mostrato una rara moderazione, usando Caraxes solo per bruciare le porte della città. Ma la città di Tumbleton e gran parte dei suoi abitanti sono comunque finiti in cenere. Ormund Hightower è morto, certo, ma la devastazione causata da Ulf il bianco e il suo drago Silverwing ricadrà inesorabilmente sulle spalle della regina Rhaenyra. Anche se un giorno il popolo dovesse riconoscere che il vero responsabile della distruzione di Tumbleton è stato Ormund e non lei, l'immagine della regina risulta comunque compromessa oltre ogni possibile recupero.

Mentre la battaglia infuriava, Rhaenyra si presentava al Septon Supremo presso il Grande Tempio di Baelor per ricevere l'unzione sacra. Quando l'uomo di fede rifiuta e la regina lo dichiara immediatamente traditore e lo fa giustiziare sul posto. Un presagio oscuro che viene rapidamente seguito dalla consegna di notizie ancora più funeste: al suo ritorno alla Fortezza Rossa, Rhaenyra scopre che Helaena si è tolta la vita.



Helaena Targaryen si è gettata dalla finestra della sua torre sulle lance appuntite sottostanti. La sua morte rappresenta un colpo enorme per Rhaenyra. C'è un motivo, dopotutto, se la regina voleva che sua sorella minore fosse nutrita e accudita. In primo luogo, un erede sarebbe stato estremamente prezioso per Aegon, quindi avere quel bambino in ostaggio forniva a Rhaenyra un'enorme leva. Inoltre, Helaena era una cavalcatrice di draghi e, anche se si rifiutava di volare, aggiungeva forza ai numeri di Rhaenyra. C'erano poi i sogni profetici di Helaena, che la regina sperava potessero guidarla verso il futuro. Ora Helaena non può più fornire alcun beneficio.



Le conseguenze della morte di Helaena verranno dal popolo di Approdo del Re e da tutta Westeros. La dolce moglie di Aegon era amata dalla gente comune e la sua morte non sarà accolta bene. Nella prossima stagione della serie, circoleranno voci secondo cui Rhaenyra avrebbe fatto uccidere sua sorella, e questo rivolta il popolo ancora di più contro la regina. Il tragico destino di Helaena, combinato con la sanguinosa conclusione di Tumbleton, renderà quasi impossibile per Rhaenyra un regno pacifico.

Una scena tratta dal finale della terza stagione di House of the Dragon, fonte: HBO

Con Tumbleton e il suo popolo bruciati, il Septon Supremo della Fede ucciso e il corpo di Helaena Targaryen impalato sulle lance della Fortezza Rossa, Rhaenyra avrà un inizio difficilissimo nella quarta stagione di House of the Dragon. La regina ha annunciato al popolo nel finale della terza stagione di essere il Principe Promesso, il salvatore del regno contro una minaccia proveniente dal Nord. Di fronte a una tragedia e a una crudeltà immediate, tuttavia, questo non significherà molto per nessuno.



Quello sguardo finale, della protagonista interpretata da Emma Darcy, rappresenta una visione sull futuro. Un futuro fatto di sangue e fuoco, di morti e devastazione e, soprattutto, di un regno governato con la forza e la paura. La regina Rhaenyra Targaryen è ufficialmente una tiranno. Inutile dire che la quarta e ultima stagione di House of the Dragon non sarà affatto gioiosa. Del resto, questa è una serie di Game of Thrones, e le risoluzioni felici non sono esattamente il marchio di fabbrica di questo universo narrativo.