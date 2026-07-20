Il grande ritorno di Euphoria: in arrivo un’ultima uscita post-finale

Pubblicazione: 20 luglio alle 12:40

Ci sono serie televisive che guardi per passare il tempo e poi c’è Euphoria. La creatura di Sam Levinson per la HBO ha fatto qualcosa di pazzesco: ha preso i drammi, le fragilità e il caos dell'adolescenza e li ha trasformati in una specie di gigantesca, ipnotica opera d'arte visiva.

Il ritorno inaspettato di Euphoria

Lo scorso 31 maggio, con un finale fiume di ben 93 minuti, la terza stagione ha chiuso ufficialmente i conti con Rue Bennett e i suoi compagni di viaggio. Ma proprio quando pensavamo che le luci psichedeliche si fossero spente per sempre, ecco

Non parliamo di un sequel tirato per i capelli o di qualche scena scartata e rimontata alla buona. Il 24 luglio arriva su HBO Max Euphoria: A Look Back, una retrospettiva speciale che promette di essere il vero e proprio diario emotivo di una produzione titanica.

Zendaya in Euphoria (HBO)

Nata nel 2019, la serie è sopravvissuta a pause lunghissime, lutti dolorosi che hanno spezzato il cuore dei fan e a una gestione sul set tutt'altro che semplice. Questo appuntamento, a due mesi esatti dal finale, serve a mettere un punto fermo prima che subentri la pura nostalgia.

Se provate a guardare il trailer di questo speciale, l'effetto nostalgia è immediato. Vederefa una certa impressione. La stessa Schafer, rivedendosi, esclama che all'epoca erano "letteralmente dei neonati". E ha ragione: Euphoria stata probabilmente la più incredibile fabbrica di superstar degli ultimi dieci anni.

Il 2026 ne è la prova definitiva. Sydney Sweeney è ormai ovunque sulle copertine globali, Jacob Elordi si misura con i classici letterari interpretando Cime tempestose accanto a Margot Robbie, e Zendaya si è definitivamente consacrata come la musa del cinema contemporaneo.

La star ha appena stregato le sale interpretando Atena nel kolossal Odissea di Christopher Nolan e si appresta a sbancare di nuovo i botteghini con il nuovo capitolo di Spider-Man. Tutta questa incredibile scalata è partita proprio da qui, tra le lacrime di glitter della serie HBO.