House of the Dragon, lo showrunner anticipa il grande colpo di scena della terza stagione

Pubblicazione: 20 luglio alle 08:52

La Danza dei Draghi continua a bruciare le pagine della cronaca televisiva, e lo fa infrangendo le sacre scritture di George R.R. Martin. D'altronde, le grandi deviazioni narrative dai testi d'origine rappresentano sempre un punto di rottura affascinante.

Il colpo di scena che devia dal romanzo

L'ultimo terremoto mediatico arriva direttamente dall’universo di, lo spin-off HBO che sta rivoluzionando i confini del fantasy politico contemporaneo.

Con il quarto episodio della terza stagione, lo showrunner Ryan Condal ha sganciato una vera e propria bomba narrativa: Helaena Targaryen, magistralmente interpretata da Phia Saban, è incinta. Si tratta di una svolta radicale, una deviazione netta da Fuoco e Sangue, l'opera storiografica su cui poggia l'intera architettura della serie. Nel testo di Martin, infatti, questo specifico sviluppo non trova alcun riscontro, aprendo la strada a scenari completamente inediti per il destino dei Sette Regni.

Helaena Targaryen in House of the Dragon (HBO)

La scelta di HBO è una chiara rivendicazione del diritto all'indipendenza artistica. Intervistato da IGN, Ryan Condal ha difeso a viso aperto la metamorfosi della sceneggiatura, specificando che si tratta di un preciso calcolo strutturale.

"La gravidanza di Helaena è stata concepita, permettendo al contempo alla serie di respirare come un organismo autonomo", ha dichiarato lo showrunner.

L'adattamento televisivo non deve limitarsi a ricalcare le cronache medievali di Westeros, ma deve piegarle alle esigenze drammatiche dello schermo. Nel corso di tre stagioni, House of the Dragon ha dimostrato una spiccata tendenza a fondere personaggi, accelerare linee temporali e reinventare snodi cruciali. Questa gravidanza arriva in un momento di fortissima instabilità emotiva e politica in un momento in cui la sicurezza e la libertà di Helaena sono già fortemente compromesse sotto il ferreo regno di Rhaenyra.

Per i cultori della lore di Martin, l'annuncio della gravidanza è il preludio a un ingresso lungamente atteso. Gli indizi seminati nei primi episodi convergono verso un'unica, suggestiva ipotesi: l'introduzione tardiva di Maelor Targaryen, figura chiave della discendenza reale finora rimasta esclusa dal montaggio televisivo.