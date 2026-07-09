IT - Welcome to Derry, arrivano novità sulla trama della seconda stagione

Pubblicazione: 09 luglio alle 11:00

Il male a Westeros ha i draghi, nel post-apocalisse ha le spore, ma a Derry ha la faccia di un clown e un successo che fa tremare i competitor. La scommessa horror della HBO IT - Welcom to Derry ha ridefinito i parametri dell'ascolto streaming, dimostrando che il pubblico ha ancora fame dei vecchi traumi kinghiani.

L'abilità dei creatori della serie sta tutta qui: essere riusciti a smontare e rimontare un pilastro della letteratura pop, trovando una chiave di lettura fresca, fluida e spietatamente efficace che va ben oltre il semplice spavento d'ordinanza.

I dati macroscopici sono chiari: critica e pubblico hanno risposto con percentuali bulgare su Rotten Tomatoes e hanno sancito il trionfo di una narrazione che scava nelle fondamenta storiche della cittadina più sventurata del Maine.

La destrutturazione del canone

Nonostante un consenso quasi unanime e ascolti da capogiro, il network non ha ancora apposto il timbro dell'ufficialità burocratica sulla seconda stagione. Un'apparente esitazione che, a uno sguardo più attento, rivela in realtà una strategia editoriale d'altri tempi, ovvero la tutela della qualità artistica a discapito della bulimia da streaming.

Il capo di HBO, Casey Bloys, si è recentemente confessato sulle colonne di Variety, confermando che lo sviluppo dei nuovi episodi è in pieno fermento. "Hanno ottime idee, la sceneggiatura sta prendendo forma e le sensazioni sono eccellenti", ha dichiarato il manager, lasciando intendere che il via libera definitivo è solo questione di tempo.

Una scena di IT - Welcome to Derry (HBO)

La prudenza è d’obbligo, soprattutto considerando l'architettura narrativa opulenta che la serie si propone di esplorare. Se la prima stagione aveva affrontato eventi storici del libro come il tragico rogo del Black Spot, il secondo capitolo promette di fare un balzo all'indietro di ben 27 anni, proiettando lo spettatore nel cuore nero del 1935.

Questa scelta strutturale implica una tabula rasa quasi totale per il cast. Esclusa la permanenza geometrica di Bill Skarsgård (il cui Pennywise rimane l'unico punto fermo dell'intera cosmologia del terrore) e il probabile ritorno di Tyner Rushing nei panni di Ingrid Kirsh, la serie dovrà ricostruire da zero la propria empatia umana.

Se i film cinematografici dei Muschietti godevano della scia protettiva della trama lineare di King, Welcome to Derry deve inventare il fango e la carne di sana pianta. Il massacro della banda di Bradley o le esplosioni della fonderia Kitchener sono soltanto suggestioni, brevi capitoli storici nel romanzo che la sceneggiatura televisiva deve dilatare, umanizzare e trasformare in archi drammatici autosufficienti.

È questo laborioso processo di gestazione la causa principale dei lunghi tempi di attesa tra una stagione e l'altra. HBO sembra voler dimostrare che persino nell'era del consumo rapido la mitologia di Derry merita una cura artigianale (e gli ultimi spoiler lo dicono chiaramente). La scommessa per il 2026 è aperta: dimostrare che il Clown Danzante non ha bisogno di volti familiari per continuare a incarnare i nostri incubi peggiori.