It con un elemento Dark: la seconda stagione di Welcome to Derry porterà la serie al livello horror sci-fi

Pubblicazione: 08 maggio alle 12:00

Quando Pennywise ha mostrato la sua vera natura nel finale della prima stagione di It: Welcome to Derry, qualcosa di fondamentale è cambiato nell'universo di Stephen King. La serie HBO ha rivelato che il terrificante clown esiste oltre la percezione lineare del tempo che noi esseri umani diamo per scontata. Ucciderlo in una timeline specifica non basta, perché continuerà a esistere simultaneamente in tutti i momenti temporali, manipolando eventi attraverso linee temporali interconnesse per garantirsi un futuro eterno.



Questa svolta narrativa ha trasformato Pennywise da mostro ricorrente a entità cosmica praticamente invincibile, aggiungendo uno strato di fantascienza concettuale alla storia originale di King. E ora, con l'arrivo della seconda stagione, la serie sembra pronta a spingere ancora più in là questa direzione creativa. Un aggiornamento recente sul team di scrittura suggerisce infatti che It: Welcome to Derry abbraccerà pienamente i suoi elementi sci-fi, diventando potenzialmente una delle più ambiziose e complesse trasposizioni dell'autore mai realizzate.



Secondo quanto riportato da Nexus Point News, i creatori della serie Netflix Dark, Jantje Friese e Baran bo Odar, si sono uniti al team di sviluppo della seconda stagione di It: Welcome to Derry. Non sono i soli volti nuovi: anche Jessica Mecklenburg di Stranger Things e John McCutcheon di The Penguin sono entrati nella writers' room. Si tratta di una squadra di talenti impressionante, ma è l'arrivo di Friese e Odar a far davvero riflettere sulle direzioni narrative che la serie potrebbe prendere.

Perché proprio loro? Chi ha visto Dark sa che non si tratta di una serie qualunque sul viaggio nel tempo. Friese e Odar hanno costruito una delle rappresentazioni più sofisticate e cerebralmente stimolanti del tempo mai approdate sul piccolo schermo. Nella loro serie tedesca, il viaggio temporale non era un espediente narrativo usa e getta per sistemare errori o creare paradossi facili. Era invece un meccanismo attraverso cui esplorare il destino, i traumi generazionali, il dolore e l'incapacità dell'umanità di sfuggire a cicli predeterminati.



Durante le tre stagioni di Dark, i due creatori non hanno mai avuto paura di confrontarsi con concetti scientifici reali, mantenendo però il dramma sempre ancorato a conflitti umani riconoscibili e profondi. Il risultato è stata una delle migliori serie sci-fi di Netflix, un'opera che ha dimostrato come il genere possa essere sia intellettualmente stimolante che emotivamente coinvolgente. La loro maestria nel gestire timeline interconnesse e narrativa guidata dalla causalità è esattamente ciò di cui It: Welcome to Derry potrebbe aver bisogno per sviluppare appieno il suo nuovo concetto di Pennywise come entità temporale.



La prima stagione aveva già gettato le basi. Verso la fine, aveva stabilito che Pennywise non è semplicemente un mostro che riappare ciclicamente ogni 27 anni. Esiste al di fuori della linearità temporale umana, il che significa che anche se i membri del Club dei Perdenti riescono a sconfiggerlo nella loro epoca, lui continua a esistere per tutte le generazioni precedenti e può tentare di modificare il futuro manipolando eventi in diversi punti della storia. Non è un loop temporale semplice, ma qualcosa di più vertiginoso: Pennywise cerca di trasformare la sua esistenza in un ciclo temporale infinito invece di seguire un normale ciclo vitale.

It: Welcome to Derry non sta adattando direttamente il romanzo originale di King, ma espande i retroscena e gli interludi della storia. Presentando Pennywise come entità che domina tutte le linee temporali della saga, la serie lo rende ancora più intimidatorio e apparentemente invincibile. La domanda ora non è più se Pennywise possa essere sconfitto, ma come affrontare una minaccia che esiste in ogni momento del tempo, che osserva e manipola da una dimensione che va oltre la nostra comprensione.