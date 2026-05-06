Harry Potter: le foto dal set della serie HBO svelano il finale del primo libro (che i film avevano tagliato)

Pubblicazione: 06 maggio alle 11:00

La macchina del tempo della HBO sta per riportarci a Hogwarts, ma questa volta con una differenza sostanziale: fedeltà assoluta ai libri di J.K. Rowling. Le recenti foto dal set della serie televisiva di Harry Potter, attesa per il Natale 2026, hanno svelato un dettaglio che farà battere il cuore ai puristi: il finale della prima stagione non sarà quello che abbiamo visto nel film del 2001, ma seguirà fedelmente le pagine del libro originale.



Le immagini catturate alla stazione di Waterloo a Londra mostrano un cast in grande spolvero: Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Alastair Stout come Ron Weasley, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, oltre a Amos Kitson e Daniel Rigby che interpretano rispettivamente Dudley e Vernon Dursley. Ma la vera sorpresa è la presenza di personaggi che nel film del 2001 erano completamente assenti da questa sequenza.



Nel libro, dopo lo scontro con Voldemort e la sconfitta del Professor Raptor, gli studenti ricevono i risultati degli esami finali. Tutti e tre i protagonisti li superano brillantemente, con Hermione che ovviamente conquista i voti più alti. Hagrid li accompagna all'Hogwarts Express, e un mago li aiuta ad attraversare la barriera magica per tornare a King's Cross. Ma è ciò che accade una volta raggiunto il mondo babbano a fare la differenza.

Nella versione letteraria, ad attenderli c'è Molly Weasley con Ginny. Harry ringrazia la signora Weasley per il maglione ricevuto a Natale, e Ron invita sia lui che Hermione a passare da loro durante l'estate. Solo dopo questo momento di calore familiare, Vernon Dursley si presenta per riportare Harry al numero 4 di Privet Drive. La serie sembra rispettare questa sequenza, aggiungendo anche Fred, George e Percy Weasley, il che ha perfettamente senso visto che tutta la famiglia torna a casa insieme.



La prima stagione di Harry Potter e la Pietra Filosofale debutterà su HBO Max il 25 dicembre 2026, un regalo di Natale per milioni di fan in tutto il mondo. Con Mark Mylod alla regia e Francisca Gardiner come showrunner, la serie promette di essere il racconto definitivo del Mondo Magico, quello che i libri avevano immaginato e che i film, pur nella loro grandezza, non avevano potuto completamente realizzare.



Per chi è cresciuto con i film, vedere finalmente sullo schermo scene lette e rilette nei libri rappresenterà un'esperienza quasi straniante. Per chi ha scoperto Harry Potter attraverso la carta stampata, sarà la realizzazione di un sogno lungo vent'anni. La stazione di King's Cross, con la sua piattaforma 9 e ¾, non è mai stata solo un luogo di transito, ma il confine tra due mondi. E ora, finalmente, potremo attraversarlo per intero.