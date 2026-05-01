Harry Potter HBO, parla Bonnie Wright: l'esposizione sui social cambierà l'esperienza dei nuovi attori (e dei fan)

Pubblicazione: 01 maggio alle 10:00

Il mondo magico di Harry Potter non smette mai di far parlare di sé. I libri continuano a conquistare nuove generazioni di lettori, i film originali restano un rifugio confortevole a cui tornare nei momenti di nostalgia, e l'universo creato da J.K. Rowling trova costantemente modi per reinventarsi e restare rilevante. Adesso HBO si prepara a riportare i fan tra i corridoi di Hogwarts con una nuova serie televisiva, un'ambiziosa rivisitazione della saga che promette di raccontare la storia su una tela molto più ampia rispetto ai film. Una prospettiva che naturalmente genera curiosità, aspettative e anche qualche timore, specialmente tra chi è cresciuto con il cast originale.



Una di quelle star originali ha deciso di condividere pubblicamente il suo punto di vista sul reboot in arrivo. Durante un panel al Calgary Expo di questo weekend, Bonnie Wright, l'attrice che ha interpretato Ginny Weasley in tutti i film della saga originale, ha parlato con Collider della nuova generazione di attori che sta per entrare nel Wizarding World. Le sue parole sono state ponderate, quasi malinconiche, rivelando una consapevolezza profonda di quanto sia cambiato il contesto in cui questi giovani interpreti si troveranno a lavorare.



Wright ha riflettuto su quanto diversa sarà l'esperienza per il nuovo cast rispetto a quella vissuta da lei e dai suoi colleghi quasi due decenni fa. Il mondo, ha sottolineato, è radicalmente diverso da quello in cui lei, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e tutti gli altri giovani attori hanno iniziato il loro viaggio a Hogwarts. "Immagino sia difficile per noi, perché loro sono dall'altra parte", ha spiegato l'attrice. "Sono sicura che per quegli attori sarà ancora più intenso. Quando abbiamo iniziato a raccontare quelle storie, come stavamo dicendo, i social media non esistevano. Il mondo semplicemente non era lo stesso. Quindi sento che è tutto molto diverso".

Quando Wright e i suoi giovani colleghi sono entrati nel franchise all'inizio degli anni 2000, stavano diventando famosi in una versione completamente diversa della cultura delle celebrità. C'erano i tabloid, le interviste promozionali, le premiere scintillanti e un'attenzione massiccia da parte dei fan, ovviamente. Ma la macchina della reazione online costante, quella che oggi disseziona ogni singolo aspetto della vita pubblica in tempo reale, non era ancora quella che conosciamo oggi. Per il nuovo cast HBO, ogni rivelazione di costume, ogni foto dal set, ogni scelta interpretativa e ogni battuta pronunciata saranno probabilmente analizzate, commentate e giudicate istantaneamente, senza filtri e senza pause.



Nonostante questa consapevolezza delle difficoltà che attendono i nuovi interpreti, Wright ha tenuto a chiarire che vede un valore reale nella continuazione del franchise. Le sue parole hanno assunto un tono quasi celebrativo quando ha aggiunto: "E l'unica cosa che credo di celebrare davvero è che sta continuando. Che le persone vogliono ancora raccontare queste storie e vivere in quel mondo".



Il commento di Wright arriva in un momento in cui il dibattito sul valore dei reboot e dei remake è particolarmente acceso. Hollywood sembra sempre più orientata a rivisitare proprietà intellettuali di successo piuttosto che rischiare su progetti completamente originali. Ma nel caso di Harry Potter, l'argomento a favore di una nuova interpretazione ha una sua logica: i libri contengono effettivamente molto più materiale di quanto i film abbiano mai potuto includere, e una generazione di fan che ha scoperto la saga attraverso le pagine scritte potrebbe finalmente vedere rappresentati momenti, personaggi e sfumature che non hanno mai raggiunto il grande schermo.