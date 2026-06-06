House of the Dragon: Ryan Condal promette scintille nella quarta stagione (e svela il futuro della serie)

Pubblicazione: 06 giugno alle 16:50

Ryan Condal ha scelto. La quarta stagione di House of the Dragon segnerà la fine della saga ambientata a Westeros, ma lo showrunner promette che sarà un finale degno dell'eredità di Il trono di spade. Mentre promuove la terza stagione, in arrivo il 21 giugno, Condal ha confermato in esclusiva a Deadline che la serie si concluderà con un quarto capitolo che promette scintille. "Sarà la stagione più grande che abbiamo mai realizzato", ha dichiarato Condal durante un'intervista. Il numero di episodi rimarrà coerente con le stagioni precedenti, ma l'ambizione narrativa e produttiva raggiungerà livelli massimi.



Condal ha sempre avuto chiaro in mente il percorso narrativo, basato sul libro "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, e preferisce concludere la storia nel modo giusto piuttosto che diluirla oltre il necessario. "Sono una persona che crede che tutte le cose belle debbano avere una fine", ha spiegato lo showrunner, che da sei anni vive nel Regno Unito supervisionando ogni aspetto della produzione. Le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare nella primavera del 2027, seguendo la consueta cadenza dettata dal clima britannico. "Siamo vincolati al meteo inglese e soprattutto alla luce", ha precisato Condal.

La produzione deve sfruttare l'estate britannica, iniziando le riprese in primavera e concludendole prima che le giornate si accorcino nuovamente. Considerando che servono oltre dodici mesi tra pre-produzione e riprese, i tempi sono serrati ma pianificati con precisione maniacale. Al momento, Condal è immerso nella scrittura della stagione finale mentre contemporaneamente promuove la terza, in un ciclo che lui stesso definisce "un cane che si morde la coda".

La terza stagione, in arrivo tra poche settimane, rappresenta "il punto di non ritorno" della narrazione. Il tono rimane relativamente coerente con i capitoli precedenti, ma Condal avverte che questa stagione segna "il ventre della bestia, il centro esatto della storia". I segnali di speranza che forse le cose potessero non degenerare sono ormai svaniti. "C'è questa sensazione di una valanga che rotola giù dalla collina, un senso di inevitabilità", ha spiegato.



"L'ambizione di fare tutto questo per una singola ora di televisione lo colloca in quella categoria", ha aggiunto Condal con orgoglio evidente. La scala produttiva è impressionante: la serie segue 19 personaggi diversi, un'impresa narrativa complessa che richiede bilanciamento costante tra le varie trame. Nella terza stagione alcuni personaggi emergeranno con maggiore prominenza, tra cui Aemond Targaryen, Helaena Targaryen e Alyn of Hull. I protagonisti principali, Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower e Daemon Targaryen interpretati rispettivamente da Emma D'Arcy, Olivia Cooke e Matt Smith, rimarranno comunque centrali nella narrazione.



Ma cosa farà Ryan Condal dopo aver detto addio a Westeros? Lo scorso maggio Deadline ha rivelato in esclusiva che lo showrunner ha rinnovato il suo contratto con HBO fino al 2029, un accordo pensato "per stabilire l'inizio del prossimo capitolo, qualunque esso sia". Tuttavia, Condal ha praticamente escluso di lavorare ad altri spin-off di Il trono di spade. "Tutto è possibile, ma credo di aver detto quello che avevo da dire su Westeros", ha affermato con una punta di malinconia e determinazione.

Il suo sguardo è già rivolto oltre i Sette Regni. Sebbene non abbia rivelato dettagli sui progetti futuri, il rinnovo contrattuale fino al 2029 suggerisce che HBO ha grande fiducia nelle sue capacità creative. Durante il suo intervento all'Enders Conference, Condal ha espresso ottimismo sul futuro dell'industria, escludendo che l'intelligenza artificiale possa "creare i nostri show" e celebrando la rinascita del box office dopo anni difficili.



House of the Dragon ha dimostrato che il mondo creato da George R.R. Martin può continuare a vivere oltre Il trono di spade, ma servono la visione giusta e il coraggio di sapere quando fermarsi. Condal sembra aver trovato entrambi. Mentre i fan si preparano a immergersi nella terza stagione, con la sua battaglia navale record e i suoi 19 punti di vista intrecciati, possono almeno consolarsi sapendo che il finale sarà all'altezza dell'eredità Targaryen.