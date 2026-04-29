Harry Potter: la serie HBO potrebbe sistemare un buco di trama dei film (che tormenta i fan da 27 anni)

Pubblicazione: 29 aprile alle 08:00

Il nuovo reboot televisivo di Harry Potter targato HBO non rappresenta soltanto l'ennesima rivisitazione di una delle saghe fantasy più amate di sempre. Si tratta, piuttosto, di un'opportunità unica per correggere alcune incongruenze narrative che hanno tormentato i fan per oltre due decenni. E tra queste, ce n'è una particolarmente ostica, un dettaglio apparentemente insignificante che però mina la coerenza interna dell'intero racconto: perché Fred e George Weasley, utilizzatori abituali della Mappa del Malandrino, non si sono mai accorti della presenza costante di Peter Minus accanto al fratello Ron?



La domanda aleggia nelle discussioni tra appassionati dal 1999, da quando cioè Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban ha rivelato la vera identità di Minus e il suo nascondiglio sotto forma di Crosta, il topo di Ron. I gemelli Weasley avevano usato quella mappa magica per anni, osservando i movimenti di ogni singola persona all'interno di Hogwarts, orchestrando scherzi e sfuggendo ai controlli. Eppure, in tutto quel tempo, non hanno mai notato che il loro fratellino dormiva ogni notte con un uomo adulto nella stanza.



Nel corso degli anni, i fan hanno tentato di razionalizzare questa lacuna con spiegazioni più o meno plausibili. Forse Peter non era un nome così raro tra gli studenti. Forse i gemelli semplicemente non prestavano attenzione a quella zona della mappa, concentrati com'erano sui corridoi segreti e sulle vie di fuga. Oppure, semplicemente, consideravano Ron troppo insignificante per dedicargli attenzione. Tuttavia, considerando l'indole meticolosa e curiosa dei due, oltre alla loro tendenza a ficcare il naso ovunque, nessuna di queste giustificazioni ha mai convinto completamente.

Harry Potter - Warner Bros.

Ed è proprio qui che il formato seriale può fare la differenza. A differenza dei film, che per ragioni di tempo hanno dovuto semplificare e comprimere intere trame secondarie, una serie televisiva gode di uno spazio narrativo enormemente più ampio. Questo permette non solo di essere più fedeli ai romanzi di J.K. Rowling, ma anche di approfondire quegli snodi che nei libri stessi erano rimasti vaghi o irrisolti.



La soluzione potrebbe essere quella di mostrare che Fred e George notano effettivamente il nome di Peter Minus sulla mappa, ma lo interpretano in modo errato. Potrebbero pensare a un errore della mappa stessa, a un soprannome di qualche studente, oppure semplicemente considerarlo irrilevante nel caos quotidiano di Hogwarts. Un dialogo veloce, una battuta apparentemente innocua, sarebbero sufficienti a colmare questo vuoto logico che accompagna la saga da ventisette anni.



Questo piccolo aggiustamento narrativo avrebbe un duplice effetto benefico. Da un lato, renderebbe i personaggi più coerenti: Fred e George resterebbero osservatori attenti ma non onniscienti, curiosi ma anche distratti dalle proprie priorità. Dall'altro, aumenterebbe la tensione drammatica attraverso l'ironia narrativa: lo spettatore sa che i gemelli sono a un passo dalla verità senza rendersene conto, creando quel senso di frustrazione partecipativa che rende una storia più coinvolgente.

Inserire questo dettaglio permetterebbe inoltre di costruire un payoff più forte quando la verità su Peter Minus verrà finalmente rivelata. Non sarebbe più solo un colpo di scena isolato, ma la risoluzione di un indizio seminato con consapevolezza, che trasformerebbe un buco di trama in una scelta narrativa deliberata.



Se la serie saprà sfruttare davvero il formato lungo, non accontentandosi di essere semplicemente più fedele ai libri ma migliorandone le logiche interne, allora questa nuova versione di Harry Potter potrebbe riuscire dove i film non potevano permettersi di arrivare: rendere il mondo magico più coerente senza sacrificarne il fascino, più realistico senza far sì che se ne perda la meraviglia.