Harry Potter: HBO sta ancora ignorando un personaggio fondamentale dei libri (che non è nei film)

Pubblicazione: 23 aprile alle 09:00

Mancano ormai solo otto mesi al debutto della serie TV di Harry Potter su HBO, eppure c'è ancora un mistero irrisolto che tiene sulle spine i fan più affezionati ai libri di J.K. Rowling. Mentre il cast principale è stato annunciato da mesi e il trailer ufficiale ha già mostrato i volti dei nuovi protagonisti, c'è un personaggio iconico che continua a brillare per la sua assenza negli annunci ufficiali: Pix il Poltergeist.



Per chi ha letto i romanzi, Pix non è semplicemente un personaggio secondario. È l'anima giocosa e imprevedibile di Hogwarts, una presenza costante che attraversa tutte e sette le storie, alternando momenti di puro caos a sorprendenti slanci di lealtà. Eppure, incredibilmente, non è mai apparso in nemmeno uno dei film della saga cinematografica, il che ha lasciato un vuoto che i lettori hanno lamentato per oltre due decenni.



La serie HBO rappresenta finalmente l'occasione per riparare a questa omissione storica. Il progetto si propone infatti come un adattamento fedele ai libri, che coprirà l'intera storia di Harry Potter con il tempo e lo spazio necessari per includere anche quei dettagli e quei personaggi che il cinema aveva dovuto sacrificare. La prima stagione adatterà per intero "Harry Potter e la Pietra Filosofale", e questo significa che Pix dovrà essere presente fin dal primo giorno di Harry a Hogwarts.

Ma allora perché HBO non ha ancora rivelato chi vestirà i panni del poltergeist più famoso della letteratura fantasy? Il silenzio dello studio potrebbe nascondere una strategia precisa. Quando si tratta di un personaggio così amato e atteso, il rischio è che l'annuncio di un nome poco convincente deluda le aspettative altissime dei fan. Al contrario, mantenere il segreto potrebbe significare che la produzione sta preparando una sorpresa di peso, forse un nome noto e rispettato nel mondo della comedia britannica.



Non sarebbe la prima volta che Pix venga affidato a un comico di talento. Pochi sanno che il personaggio era stato effettivamente girato per il primo film di Harry Potter. L'attore scelto era Rik Mayall, leggenda della commedia britannica noto per show cult come "The Young Ones" e "Bottom". Mayall aveva completato tutte le sue scene, ma il materiale non vide mai la luce. Il motivo? La sua interpretazione era talmente esilarante che i giovani attori del cast, che avrebbero dovuto mostrarsi infastiditi da Pix, non riuscivano a trattenere le risate. Le riprese divennero inutilizzabili e il personaggio venne completamente tagliato dal montaggio finale.



Questa vicenda fornisce un indizio importante su cosa potremmo aspettarci dalla serie TV. Se la produzione originale aveva puntato su un comico affermato, è lecito immaginare che HBO seguirà la stessa strada. I fan hanno già iniziato a fantasticare sui possibili interpreti: tra i nomi più gettonati circolano quelli di Michael Sheen, attore gallese dalla straordinaria versatilità, Stephen Fry, voce narrante degli audiolibri britannici di Harry Potter, e Bill Bailey, musicista e comico noto per il suo umorismo surreale.

L'importanza di Pix va oltre il semplice intrattenimento comico. Tra tutti i personaggi esclusi dal primo film, e ce ne furono diversi anche se in numero limitato, Pix è senza dubbio il più rilevante. Altri assenti, come Charlie Weasley, avevano ruoli marginali nei romanzi e la loro esclusione risultava comprensibile nell'economia narrativa di un lungometraggio. Pix invece è onnipresente nei libri, una costante che accompagna Harry anno dopo anno.



A volte è di impaccio, altre volte si rivela un alleato prezioso, specialmente per Fred e George Weasley, con cui condivide uno spirito anarchico e irriverente. Ma soprattutto, Pix incarna un aspetto fondamentale di Hogwarts che i film non sono mai riusciti a catturare pienamente. Il castello di Hogwarts, nei libri, è quasi un personaggio a sé stante. È misterioso, protettivo, vivo. Le scale si muovono, i ritratti conversano, i passaggi segreti si aprono e si chiudono secondo logiche proprie. C'è un senso di meraviglia giocosa che permea ogni corridoio e ogni torre. Pix è l'agente principale di questa dimensione ludica. Senza di lui, Hogwarts perde parte della sua essenza magica e diventa semplicemente un edificio gotico dove si studia magia.



Il fatto che HBO stia mantenendo il riserbo sulla sua identità potrebbe anche indicare che lo studio è consapevole del valore simbolico di questo casting. Annunciare Pix non è come annunciare un altro professore o un altro studente. È dichiarare pubblicamente che questa serie prende sul serio il proprio impegno verso i lettori, che non si limiterà a rifilmare le stesse scene già viste al cinema, ma costruirà un mondo più completo e autentico.