Harry Potter: dal suo esordio, la serie HBO romperà una tradizione del network (che dura da ben 25 anni)

Pubblicazione: 05 maggio alle 13:00

Per decenni, la domenica sera su HBO è stata sacra. Un appuntamento fisso per milioni di spettatori in tutto il mondo, un rituale che ha definito l'età dell'oro della televisione americana. Da I Soprano a Il trono di spade, da The Last of Us a House of the Dragon, i colossi del network hanno sempre trovato casa nella programmazione domenicale, trasformando quella fascia oraria in un marchio di garanzia: se va in onda di domenica su HBO, è qualcosa che non puoi permetterti di perdere.



Eppure, qualcosa sta per cambiare. E non si tratta di un cambiamento qualsiasi, ma di una rottura che riguarda una delle proprietà intellettuali più preziose dell'intrattenimento globale: Harry Potter. La serie TV targata HBO che adatterà i romanzi di J.K. Rowling non seguirà la tradizione consolidata. Il primo episodio della stagione inaugurale, basato su Harry Potter e la Pietra Filosofale, debutterà il 25 dicembre 2026. Un venerdì.



La notizia ha colto di sorpresa gli osservatori dell'industria televisiva. HBO ha costruito la sua reputazione proprio sulla programmazione domenicale, trasformandola in un evento culturale. Perché allora stravolgere tutto proprio per Harry Potter? La risposta più immediata è scritta nel calendario stesso: il 25 dicembre è Natale. Un momento dell'anno in cui le famiglie si riuniscono, in cui c'è tempo per condividere esperienze davanti allo schermo, in cui la magia delle storie trova terreno fertile. Far debuttare la serie sul maghetto più famoso del mondo proprio nel giorno di Natale non è una scelta casuale, ma una strategia narrativa ed emotiva precisa.

Harry Potter - HBO

Harry Potter non è solo una serie TV, per quanto ambiziosa e costosa possa essere. È un universo che ha accompagnato generazioni intere, un fenomeno culturale che trascende il concetto stesso di franchise. I libri di J.K. Rowling hanno venduto oltre 500 milioni di copie in tutto il mondo. I film hanno incassato miliardi di dollari. Il brand continua a generare ricavi attraverso parchi a tema, merchandise, giochi, spettacoli teatrali. Posizionare il debutto della serie nel momento più magico dell'anno ha una sua logica poetica.



C'è poi una considerazione strategica legata al pubblico. La domenica sera è tradizionalmente un momento di transizione, l'ultima sera prima del ritorno al lavoro o a scuola. È un orario che favorisce la visione adulta, più meditata, spesso solitaria. Il venerdì sera, invece, inaugura il weekend. È un momento di aggregazione, di libertà dagli obblighi settimanali, perfetto per una visione condivisa. Harry Potter è una storia che appartiene a tutte le età: chi ha letto i libri da bambino oggi è adulto, spesso con figli propri. Scegliere il venerdì potrebbe essere un modo per HBO di favorire una fruizione familiare, multigenerazionale.



Non va dimenticato il contesto competitivo. Lo streaming ha frantumato le vecchie certezze della programmazione televisiva. Netflix, Disney+, Prime Video non ragionano per fasce orarie tradizionali: i loro contenuti vengono rilasciati tutti insieme o comunque secondo logiche diverse dal palinsesto classico. HBO Max (ora Max) deve competere in questo ecosistema, e forse la scelta di rompere con la tradizione domenicale è anche un segnale: siamo disposti a cambiare, a sperimentare, a mettere in discussione persino i nostri totem sacri se questo serve a far arrivare le storie al pubblico giusto nel momento giusto.