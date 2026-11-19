Pubblicazione: 19 novembre alle 16:00

Il film diretto da Edoardo De Angelis prende spunto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini, pubblicato nel 2024 da Marsilio. Al centro del racconto c'è un rapporto familiare tutt'altro che semplice, quello tra uno scrittore e sua madre Angela. Non si tratta di una vicenda nata interamente dalla fantasia, ma di un'opera che affonda le proprie radici nella storia personale dell'autore, pur lasciando spazio alla libertà narrativa del cinema.

. Attraverso la scrittura, l'autore ha provato a restituire il ritratto di una donna difficile da comprendere, capace di suscitare sentimenti contrastanti in chi le stava vicino. Il libro non vuole offrire un'immagine idealizzata del rapporto tra genitori e figli,

La trasposizione cinematografica non ripercorre tutta la vita della famiglia Franchini. De Angelis ha scelto di concentrare gli avvenimenti in un momento preciso, la vigilia di Natale. Antonio ha lasciato Napoli da molti anni e si è trasferito a Milano, dove ha costruito una carriera e una famiglia. L'equilibrio raggiunto sembra destinato a cambiare quando Angela lo raggiunge per trascorrere le festività con lui. La sua presenza riporta a galla vecchie tensioni che la distanza non è riuscita a cancellare.

A interpretare la madre è Vanessa Scalera, mentre il ruolo di Antonio è affidato a Lino Musella. Nel cast figurano anche Elena Radonicich, Ivana Lotito, Nicole Malaj, Samuele Mazza, Tony Laudadio e Tommaso Ragno. La sceneggiatura porta la firma dello stesso Edoardo De Angelis insieme a Francesco Piccolo e Ilaria Macchia.

Un aspetto interessante riguarda anche il coinvolgimento emotivo del regista., ritrovando in lei qualcosa di sua nonna. Questa vicinanza personale ha contribuito a dare al film una prospettiva autonoma, senza cancellare il legame con il racconto di Franchini.

Il fuoco che ti porti dentro racconta una storia che ha un'origine autobiografica, ma non è la ricostruzione fedele di ogni episodio realmente accaduto. Il nucleo del racconto nasce dal vissuto di Antonio Franchini e dal rapporto con sua madre, mentre il film rielabora personaggi e situazioni attraverso il linguaggio cinematografico. È questa distinzione a chiarire la natura dell'opera, una vicenda personale trasformata in un racconto che affronta un tema universale, quello dei legami familiari dai quali è difficile allontanarsi, anche quando fanno soffrire.