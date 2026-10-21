Il GF Vip è in difficoltà? Le critiche al programma si fanno sentire: "La pazienza non è infinita"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 18:29

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip conferma le difficoltà di un’edizione che non è ancora riuscita a conquistare davvero il pubblico. Nella casa mancano momenti capaci di sorprendere, mentre diversi concorrenti sembrano limitarsi a osservare gli altri senza mettersi in gioco. A evidenziare il problema non sono soltanto gli ascolti, ma anche le critiche arrivate dall’interno del programma. Dopo le perplessità espresse da Alex Belli, è intervenuta anche Cesara Buonamici, con un richiamo diretto ai partecipanti meno attivi. Il rischio è che il reality finisca per stancare sia chi lo segue sia chi dovrebbe animarlo.

incredibile alex belli ha servito per la prima volta da quando è entrato https://t.co/ywNLt29q1c — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) October 20, 2026

Il problema principale sembra essere la scarsa partecipazione di una parte del cast., come se fossero semplici spettatori di uno spettacolo. In un format che vive di confronti, scelte e rapporti in evoluzione, limitarsi a osservare non basta, servono opinioni, iniziative e personalità riconoscibili. Cesara Buonamici ha distinto i concorrenti capaci di muoversi strategicamente, tra cui Alex Belli, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Andreas Muller, da chi invece non è ancora riuscito a lasciare il segno. Nel secondo gruppo ha richiamato l’attenzione su Roncaccia, Piera Meloni, Giacomo Gallani, Megan Ria e Varsi, sottolineando come alcuni partecipanti, soprattutto tra i più giovani, sembrino incapaci di produrre un momento davvero incisivo. Il suo avvertimento è stato netto, le puntate non sono infinite e nemmeno la pazienza del pubblico lo è.

A rendere più evidente la difficoltà è il fatto che le sollecitazioni non siano mancate. Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno provato a scuotere la casa attraverso prove, osservazioni pungenti e giudizi diretti. Eppure, le reazioni dei concorrenti non sempre si sono trasformate in occasioni interessanti per lo spettacolo. Anche Alex Belli aveva espresso perplessità sul ritmo del programma, mentre le difficoltà nel trovare contenuti efficaci da proporre in puntata sembrano riflettere una carenza più generale. La responsabilità non può essere attribuita automaticamente alla conduzione, senza partecipanti disposti a esporsi, persino gli interventi esterni rischiano di produrre poco.

Sul fronte degli ascolti, i risultati delle prime dieci puntate mostrano una partenza complicata. Il programma non ha raggiunto i due milioni di spettatori e non è riuscito a imporsi sulle proposte di Rai 1, sia in presenza della fiction I casi di Teresa Battaglia, con Elena Sofia Ricci, sia durante la programmazione di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Il dato più basso è stato registrato il 2 ottobre, in coincidenza con la partita Francia-Italia, mentre il risultato migliore è arrivato il 21 settembre, senza però battere la replica de Il giovane Montalbano. Il quadro suggerisce una difficoltà che va oltre la concorrenza della singola serata, una parte del pubblico sembra non considerare più il Grande Fratello Vip un appuntamento imperdibile.

chissà che hanno detto ai veterani per convincerli a tornare (e giustamente si stanno lamentando perché è un mortorio come pochi) #gfvip https://t.co/6G5kGtHAsy — o ⏾ (@scorpio2298) October 17, 2026