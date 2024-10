Il gladiatore 2: i nuovi cestini per i popcorn a forma di Colosseo mostreranno uno scontro in realtà aumentata

Pubblicazione: 23 ottobre alle 15:00

Con l'avvicinarsi dell'uscita del Gladiatore 2 sono disponibili nuovi cestini per i popcorn, che stanno diventando sempre più incredibili!

Non solo, come vi avevamo già mostrato, sarà possibile bere e mangiare direttamente dagli elmi dei gladiatori, ma si potrà anche farlo direttamente dall'arena del Colosseo. Vi sembra poco? Perché non sapete che, grazie al cestino, potrete anche assistere a una battaglia tra i gladiatori. Infatti la vostra personale arena sarà dotata di un codice QR grazie al quale potrete assistere al duello in realtà aumentata.

Trovate le immagini e un video a seguire.

Il gladiatore 2 uscirà al cinema il 14 novembre. Qui trovate la scheda del film.