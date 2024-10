Wicked vs. Il Gladiatore 2: la sfida passa anche dai cestini per popcorn

Pubblicazione: 13 ottobre alle 16:00

La sfida tra Wicked e Il Gladiatore 2 nel weekend del 22 novembre non passa unicamente dai biglietti cinematografici. Il weekend che precederà il Ringraziamento negli Stati Uniti segnerà uno scontro tra titani, anche se la speranza di Universal Pictures e Paramount Pictures è che in realtà si trasformi in una combo di successo come il Barbenheimer.

Sarà comunque un weekend ricchissimo al botteghino, che getterà le basi per quello che potrebbe essere il weekend del Ringraziamento più redditizio degli ultimi anni grazie all'uscita dila settimana successiva. E lo dimostra l'annuncio, con l'apertura delle prevendite dei due film, della disponibilità di porta bibite e cestini per popcorn da collezione disponibili per l'acquisto nelle catene cinematografiche più grandi degli Stati Uniti.

Nel caso de Il Gladiatore 2 sarà possibile mangiare e bere direttamente dagli elmi dei gladiatori. Per Wicked, invece, ci sono diverse varianti: dai cesti per popcorn e porta bibite di Glinda ed Elphaba, al cesto per pocorn in versione lanterna art deco e il porta bibite a forma di cappello di strega.

Potete vedere le immagini qui sotto!