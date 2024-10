Wicked vs Il Gladiatore 2: sarà un altro Barbenheimer?

Pubblicazione: 11 ottobre alle 12:45

Quando qualche mese fa la Universal ha deciso di anticipare l'uscita di Wicked al 22 novembre per allontanarlo dal probabile ciclone che sarà Oceania 2, è andata a posizionare il film esattamente nella stessa data de Il Gladiatore 2. Questo ha provocato qualche grattacapo alla Paramount Pictures, che ancora ricorda come l'anno scorso certe sovrapposizioni abbiano causato un danno al box-office a Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1.

La buona notizia per entrambe le major è che sembra che i due blockbuster potrebbero non cannibalizzare gli incassi l'uno dell'altro, anzi. Le prevendite di, aperte mercoledì, stanno andando infatti molto bene, tanto che il più grande rivenditore di biglietti online, Fandango, ha già dichiarato che quest'anno soloha fatto meglio. Come film per tutta la famiglia (rating PG), è già in testa alla classifica del miglior primo giorno di prevendite del 2024 ed è al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dopoe live action de. Il tracking ufficiale verrà svelato tra qualche giorno, ma già si pensa a un weekend d'esordio ben al di sopra dei 100 milioni di dollari (Deadpool & Wolverine che, lo ricordiamo, era vietato ai minori, ha raccolto 211 milioni nel suo primo weekend).

La Paramount si è mossa con un po' più di anticipo, e ha aperto le prevendite de Il Gladiatore 2 il giorno prima, l'8 ottobre. Non ci sono dati ufficiali sul loro andamento, ma i primi dati sull'awareness e l'interesse sono molto positivi anche per il film di Ridley Scott, e le prime voci sul suo potenziale commerciale (provenienti da una proiezione per gli esercenti a una convention annuale di Los Angeles) sembrano molto positive.

È chiaro che entrambe le major sperano che quella che potrebbe sembrare una sfida all'ultimo dollaro si trasformi in realtà in un nuovo Barbenheimer. Replicare quel fenomeno virale è impossibile, ma ciò che sembra rassicurare i distributori è la natura molto diversa tra i due film, che puntano a target specifici diversi tra loro. Non è poi da escludere che ci siano dei fan che potrebbero decidere di fare dei double feature come nel caso di Barbie e Oppenheimer. Quello che è certo è che entrambe le pellicole puntano a essere dei grandi successi, forti una del successo planetario del musical e l'altra del segno indelebile che ha lasciato il film originale nell'immaginario collettivo. Semmai, sembra che la vera sfida partirà cinque giorni dopo, quando con l'uscita di Oceania 2 si preparerà uno dei weekend lunghi del Ringraziamento più ricchi degli ultimi anni.